Yazılım ve donanım alarmı: Ford 4 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

Şirket ayrıca arka süspansiyon bağlantı çubuklarında kırılma riski nedeniyle 400 binden fazla Ford Explorer modelini de geri çağırdı.

Yazılım arızası römork bağlıyken stop lambalarının ve dönüş sinyallerinin çalışmamasına, üst donanımlı versiyonlarda römork fren sisteminin devre dışı kalmasına neden olabiliyor.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımında tespit edilen teknik bir aksaklık nedeniyle modülün araç sistemiyle bağlantısının kesilebileceği ve bu sebeple geri çağırma kararı alındığı bildirildi.

Ford Motor Company, entegre römork modülü yazılımındaki teknik aksaklık nedeniyle ABD'de 4 milyon 380 bin 609 aracı geri çağırıyor.

4 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR

ABD'li güvenlik otoritesi NHTSA, çeşitli model yıllarına ait çok sayıda Ford ve Lincoln aracın geri çağırma kapsamına alındığını açıkladı. Kararın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçları kapsadığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu teknik sorunun hem baz donanım hem de üst donanım seviyelerindeki araçları etkileyebileceğini belirtti.

STOP LAMBALARI VE SİNYALLER DEVRE DIŞI KALABİLİR

Açıklamaya göre arıza, römork bağlıyken stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmamasına yol açabiliyor. Üst donanımlı versiyonlarda ise römork fren sisteminin devre dışı kalma ihtimali bulunuyor. Bu durumun trafikteki diğer sürücüler açısından risk oluşturabileceği ve kazaya zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

Geri çağırmadan potansiyel olarak 4 milyon 380 bin 609 aracın etkilenebileceği ifade edilirken, Ford Motor Company sorunun ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle giderileceğini duyurdu.

Öte yandan şirketin kısa süre önce bir başka model için daha geri çağırma başlattığı belirtildi. Bu kapsamda Ford Motor Company, SUV modeli Ford Explorer için ABD genelinde 400 binden fazla aracı servise çağırma kararı aldı.