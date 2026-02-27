Yazılım ve donanım alarmı: Ford 4 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
Ford, güvenlik endişelerine yol açan yazılım ve donanım kaynaklı bir sorun nedeniyle milyonlarca aracı kapsayan dev bir geri çağırma kararı aldı. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tarafından duyurulan geri çağırma kapsamında, 2021 ile 2026 model yılları arasında üretilen toplam 4 milyon 380 bin 609 araçta potansiyel güvenlik riski tespit edildi.
- Geri çağırma 2021-2026 model yılları arasındaki Ford F-150, F-250 SD, E-Transit, Maverick, Ranger, Expedition ve Lincoln Navigator modellerini kapsıyor.
- Yazılım arızası römork bağlıyken stop lambalarının ve dönüş sinyallerinin çalışmamasına, üst donanımlı versiyonlarda römork fren sisteminin devre dışı kalmasına neden olabiliyor.
- Şirket ayrıca arka süspansiyon bağlantı çubuklarında kırılma riski nedeniyle 400 binden fazla Ford Explorer modelini de geri çağırdı.
Şirket tarafından yapılan duyuruda, araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımında tespit edilen teknik bir aksaklık nedeniyle modülün araç sistemiyle bağlantısının kesilebileceği ve bu sebeple geri çağırma kararı alındığı bildirildi.
4 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR
ABD'li güvenlik otoritesi NHTSA, çeşitli model yıllarına ait çok sayıda Ford ve Lincoln aracın geri çağırma kapsamına alındığını açıkladı. Kararın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçları kapsadığı bildirildi.
Yetkililer, söz konusu teknik sorunun hem baz donanım hem de üst donanım seviyelerindeki araçları etkileyebileceğini belirtti.
STOP LAMBALARI VE SİNYALLER DEVRE DIŞI KALABİLİR
Açıklamaya göre arıza, römork bağlıyken stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmamasına yol açabiliyor. Üst donanımlı versiyonlarda ise römork fren sisteminin devre dışı kalma ihtimali bulunuyor. Bu durumun trafikteki diğer sürücüler açısından risk oluşturabileceği ve kazaya zemin hazırlayabileceği vurgulandı.
Geri çağırmadan potansiyel olarak 4 milyon 380 bin 609 aracın etkilenebileceği ifade edilirken, Ford Motor Company sorunun ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle giderileceğini duyurdu.
Öte yandan şirketin kısa süre önce bir başka model için daha geri çağırma başlattığı belirtildi. Bu kapsamda Ford Motor Company, SUV modeli Ford Explorer için ABD genelinde 400 binden fazla aracı servise çağırma kararı aldı.
ARKA SÜSPANSİYONDA KIRILMA RİSKİ
NHTSA'nın açıklamasında, Explorer model araçların arka süspansiyon sistemindeki bağlantı çubuklarında kırılma ihtimali tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu parçanın hasar görmesi halinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedebileceği ve bunun ciddi trafik kazalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.