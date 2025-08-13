Türkiye’ye gelirse satış rekoru kırabilir! 400 km menzil, 1 milyon TL’nin altında fiyat

400 km'nin üzerinde menzil sunmasına rağmen 1 milyon TL'nin altında fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen T1, BYD ve Chery gibi güçlü rakiplerini bile şaşırtmış durumda.
Arcfox T1: 1 Milyon TL Altında, 400+ KM Menzil ile Rekabeti Kızıştırıyor
Elektrikli otomobil pazarında fiyat-performans rekabeti hız kesmeden sürerken, Çinli otomotiv devi BAIC'in elektrikli araç markası Arcfox, T1 modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. 400 km'nin üzerinde menzil sunmasına rağmen 1 milyon TL'nin altında fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen T1, BYD ve Chery gibi güçlü rakiplerini bile şaşırtmış durumda.
Tasarımda "Arc-Flow" İmzası
Arcfox T1, markanın yeni "Arc-Flow" tasarım dilini ilk kez taşıyan model olarak öne çıkıyor. Çift renkli gövde yapısı, siyah tavan detayı, akıcı gövde çizgileri ve arka spoyler sportif bir görünüm sunuyor. 18 inç çok kollu alüminyum jantlar ise bu fiyat segmentinde nadiren görülen premium bir dokunuş sağlıyor.
Boyutlar ve İç Hacim Avantajı
-
Uzunluk: 4.337 mm
-
Genişlik: 1.860 mm
-
Yükseklik: 1.572 mm
-
Aks Mesafesi: 2.770 mm
Bu ölçüler, hem şehir içi kullanımda kolay manevra kabiliyeti hem de ferah bir iç mekan sunuyor. Özellikle aks mesafesi, sınıfındaki pek çok rakipten daha fazla yolcu konforu vaat ediyor.
Motor ve Performans
T1'in kaputunun altında 70 kW (94 beygir) gücünde, ön tekerlekleri besleyen tek bir elektrik motoru yer alıyor. Rakamlar yüksek görünmese de, şehir içi odaklı hafif yapısıyla yeterli bir performans sunması bekleniyor.
Batarya Seçenekleri ve Menzil
Arcfox T1, Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya teknolojisiyle güvenlik ve uzun ömür avantajı sağlıyor. İki farklı batarya seçeneği bulunuyor:
-
41,7 kWh: 410 km menzil
-
42,3 kWh: 425 km menzil
Menzil değerleri Çin'in CLTC test döngüsüne göre hesaplandığı için gerçek kullanımda biraz daha düşük olabilir. Ancak bu fiyat aralığında 400 km üzeri menzil, önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.