Türkiye’ye gelirse satış rekoru kırabilir! 400 km menzil, 1 milyon TL’nin altında fiyat

Fotoğraflar: AA

Arcfox T1: 1 Milyon TL Altında, 400+ KM Menzil ile Rekabeti Kızıştırıyor

Elektrikli otomobil pazarında fiyat-performans rekabeti hız kesmeden sürerken, Çinli otomotiv devi BAIC'in elektrikli araç markası Arcfox, T1 modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. 400 km'nin üzerinde menzil sunmasına rağmen 1 milyon TL'nin altında fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen T1, BYD ve Chery gibi güçlü rakiplerini bile şaşırtmış durumda.

Tasarımda "Arc-Flow" İmzası

Arcfox T1, markanın yeni "Arc-Flow" tasarım dilini ilk kez taşıyan model olarak öne çıkıyor. Çift renkli gövde yapısı, siyah tavan detayı, akıcı gövde çizgileri ve arka spoyler sportif bir görünüm sunuyor. 18 inç çok kollu alüminyum jantlar ise bu fiyat segmentinde nadiren görülen premium bir dokunuş sağlıyor.

Boyutlar ve İç Hacim Avantajı

Uzunluk: 4.337 mm

Genişlik: 1.860 mm

Yükseklik: 1.572 mm

Aks Mesafesi: 2.770 mm

Bu ölçüler, hem şehir içi kullanımda kolay manevra kabiliyeti hem de ferah bir iç mekan sunuyor. Özellikle aks mesafesi, sınıfındaki pek çok rakipten daha fazla yolcu konforu vaat ediyor.