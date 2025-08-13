PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’ye gelirse satış rekoru kırabilir! 400 km menzil, 1 milyon TL’nin altında fiyat

Elektrikli otomobil pazarında fiyat-performans rekabeti hız kesmeden sürerken, Çinli otomotiv devi BAIC’in elektrikli araç markası Arcfox, T1 modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Giriş Tarihi:
Türkiye’ye gelirse satış rekoru kırabilir! 400 km menzil, 1 milyon TL’nin altında fiyat

400 km'nin üzerinde menzil sunmasına rağmen 1 milyon TL'nin altında fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen T1, BYD ve Chery gibi güçlü rakiplerini bile şaşırtmış durumda.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Arcfox T1: 1 Milyon TL Altında, 400+ KM Menzil ile Rekabeti Kızıştırıyor

Elektrikli otomobil pazarında fiyat-performans rekabeti hız kesmeden sürerken, Çinli otomotiv devi BAIC'in elektrikli araç markası Arcfox, T1 modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. 400 km'nin üzerinde menzil sunmasına rağmen 1 milyon TL'nin altında fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen T1, BYD ve Chery gibi güçlü rakiplerini bile şaşırtmış durumda.

Tasarımda "Arc-Flow" İmzası

Arcfox T1, markanın yeni "Arc-Flow" tasarım dilini ilk kez taşıyan model olarak öne çıkıyor. Çift renkli gövde yapısı, siyah tavan detayı, akıcı gövde çizgileri ve arka spoyler sportif bir görünüm sunuyor. 18 inç çok kollu alüminyum jantlar ise bu fiyat segmentinde nadiren görülen premium bir dokunuş sağlıyor.

Boyutlar ve İç Hacim Avantajı

  • Uzunluk: 4.337 mm

  • Genişlik: 1.860 mm

  • Yükseklik: 1.572 mm

  • Aks Mesafesi: 2.770 mm

Bu ölçüler, hem şehir içi kullanımda kolay manevra kabiliyeti hem de ferah bir iç mekan sunuyor. Özellikle aks mesafesi, sınıfındaki pek çok rakipten daha fazla yolcu konforu vaat ediyor.

Motor ve Performans

T1'in kaputunun altında 70 kW (94 beygir) gücünde, ön tekerlekleri besleyen tek bir elektrik motoru yer alıyor. Rakamlar yüksek görünmese de, şehir içi odaklı hafif yapısıyla yeterli bir performans sunması bekleniyor.

Batarya Seçenekleri ve Menzil

Arcfox T1, Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya teknolojisiyle güvenlik ve uzun ömür avantajı sağlıyor. İki farklı batarya seçeneği bulunuyor:

  • 41,7 kWh: 410 km menzil

  • 42,3 kWh: 425 km menzil

Menzil değerleri Çin'in CLTC test döngüsüne göre hesaplandığı için gerçek kullanımda biraz daha düşük olabilir. Ancak bu fiyat aralığında 400 km üzeri menzil, önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Rakipleriyle Sert Rekabet

Arcfox T1, Çin pazarında doğrudan BYD Seagull ve Geely Xingyuan gibi çok satan modellerle rekabet edecek. Haziran ayında BYD Seagull'ın 30.000, Geely Xingyuan'ın ise 40.000 adet satış yapması, segmentin ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor.

Türkiye ve Avrupa Pazarı

T1'in Avrupa veya Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak fiyat-performans dengesi, bu modelin global pazarda da önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşabileceğini işaret ediyor. Türkiye pazarına girmesi durumunda 1 milyon TL altı fiyatıyla özellikle şehir içi elektrikli otomobil arayanlar için cazip bir alternatif olabilir.

Türkiye’ye iki yeni elektrikli otomobil geliyor! Dacia uygun fiyatla, Ford Bronco gücüyleTürkiye’ye iki yeni elektrikli otomobil geliyor! Dacia uygun fiyatla, Ford Bronco gücüyle
Türkiye’ye iki yeni elektrikli otomobil geliyor! Dacia uygun fiyatla, Ford Bronco gücüyle

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: "Yarın partimize yeni isimler katılacak"
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: Soruşturma derinleştirildi
Türk Telekom
Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… "Ben de deliler gibi aşığım size"
İzmir'de sokaklar yeniden çöplüğe döndü! Vatandaşlar CHP'li belediyelere isyan etti: "Fareler cirit atıyor"
Biri 81 yaşında biri 75! İrlanda eski cumhurbaşkanı ve Yeni Zelanda eski başbakanı Refah Kapısı’nda
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
Çanakkale ve Mersin'de orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: “Adaylığım engellenirse…”
Trump'tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
Tekirdağ'da yine su krizi! Bu kez "akması" tepki çekti
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı
ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!
Togg en çok satılanlar listesinde zirveyi zorluyor! O markaları geride bıraktı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
O hala Taş Bebek! 90’ına merdiven dayayan Gönül Yazar’ın son hali ortaya çıktı!