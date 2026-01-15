Togg’dan küresel hamle: Coupe SUV ve B segmenti dahil 10 yeni model ismi tescillendi
Türkiye’nin yerli otomobil üreticisi Togg, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) yaptığı başvurularla T6, T8 ve T12 serilerinden oluşan 10 yeni model ismini Ocak 2026 itibarıyla tescillettirdi. Marka, bu hamleyle Avrupa pazarındaki model çeşitliliğini artırmayı ve farklı segmentlerdeki kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
Togg, küresel büyüme stratejisi kapsamında Avrupa genelinde T6X'ten T12F'ye kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesinin isim haklarını koruma altına aldı. Markanın ürün gamını SUV, sedan ve fastback gövde tipleriyle zenginleştireceğini gösteren bu resmi tescil adımı, yerli teknolojinin uluslararası pazardaki hukuki zeminini güçlendirdi.
Tesciller Nereden Takip Ediliyor?
Bu veriler, EUIPO (European Union Intellectual Property Office - Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) veri tabanında yer almaktadır. EUIPO, Avrupa genelinde geçerli olan marka ve tasarım tescillerinin yapıldığı en üst mercidir.
Siz de bu kayıtları şu adımlarla doğrulayabilirsiniz:
eSearch Plus (EUIPO'nun resmi arama motoru) platformuna giriş yapın.
"Trade Mark" (Marka) arama kısmına "TOGG" yazın.
Sahibi (Owner) kısmında "Togg Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş." ibaresini göreceksiniz.
Burada hem logonun tescilini hem de başvuru numaralarıyla birlikte T6X, T8F, T12X gibi model kodlarının kayıt tarihlerini inceleyebilirsiniz.
Tescil Kayıtlarında Neler Görünüyor?
Resmi kayıtlarda sadece bir isim değil, bu ismin hangi ürün kategorilerinde (Sınıf 12: Motorlu araçlar vb.) koruma altına alındığı da belirtilir. Togg'un yaptığı başvurular genellikle şu bilgileri içerir:
Başvuru Numarası: Her model kodu için ayrı bir takip numarası.
Tescil Tarihi: Çoğunluğu 2023 ve 2024 yıllarında yapılmış olan kayıtlar.
Kapsam: Elektrikli araçlar, otonom sürüş yazılımları ve ilgili aksesuarlar.
Neden Türkiye Değil de Avrupa?
Togg'un bu tescilleri Avrupa'da yapması, markanın küresel ihracat vizyonunun bir parçasıdır. Avrupa pazarında satış yapabilmek için marka isimlerinin o bölgede hukuki olarak koruma altına alınması zorunludur.
Tescil Edilen Yeni Model İsimleri ve Tahmini Segmentler
Togg'un isimlendirme metodolojisinde ilk sayı segmenti, sonraki iki rakam platformu, son harf ise gövde tipini temsil ediyor. Bu doğrultuda tescillenen kodların şu modellere işaret etmesi bekleniyor:
T6X ve T6F: B segmentinde yer alacak, şehir içi kullanıma uygun daha erişilebilir SUV ve Fastback modelleri.
T8X, T8F ve T8CX: B+ veya C- segmentinde konumlanacak; SUV, Fastback ve markanın merakla beklenen Coupe SUV (CX) versiyonu.
T10B ve T10CX: Mevcut C platformunda geliştirilecek olan Hatchback (B) ve sportif Coupe (CX) modelleri.
T12X ve T12F: Daha uzun aks mesafesine sahip, premium özelliklerle donatılmış E segmenti benzeri üst sınıf modeller.
Marka Tescili Neden Kritik Bir Adım?
Otomotiv endüstrisinde tescil işlemleri, ticari ve hukuki korumanın yanı sıra stratejik bir hazırlık aşamasıdır:
Fikri Mülkiyet Koruması: İsim haklarının rakipler tarafından alınmasını önleyerek marka bütünlüğünü korur.
Pazar Hazırlığı: Avrupa Birliği genelinde satışa sunulacak modeller için yasal altyapıyı şimdiden oluşturur.
Yatırımcı Güveni: Markanın kısa, orta ve uzun vadeli ürün planlamasının somut bir göstergesidir.
2026 Hedefleri ve Avrupa Genişlemesi
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamalarına göre, 2026 yılı marka için bir "derinleşme ve olgunlaşma" yılı olacak. 2025 sonunda kullanıcı sayısını 88 binin üzerine çıkaran Togg, Almanya'nın ardından Fransa ve İtalya pazarlarına açılmayı planlıyor.
Güvenlikte Tam Not: Hem T10X hem de T10F modelleri, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak Avrupa'nın en güvenli üç otomobilinden biri olma unvanını tescilledi.
Yeni Versiyonlar: 2026 içerisinde mevcut modellere yeni renk seçenekleri ve yazılımsal güncellemelerin yanı sıra, 4x4 (4More) versiyonlarının yaygınlaşması bekleniyor.
Gelecek Projeksiyonu: Hangi Model Ne Zaman Gelecek?
|Model Kodu
|Segment
|Gövde Tipi
|Beklenen Dönem
|T10F
|C Segmenti
|Fastback
|2025 Soneyrek - 2026 Başı
|T8CX
|C Segmenti
|Coupe SUV
|2026 Sonrası
|T8X
|B Segmenti
|SUV
|2027 - 2030 Planı
|T10V
|C Segmenti
|MPV/Ticari
|2030'a Kadar
Bu tablo ve gelecek projeksiyonu, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın resmi açıklamaları, şirketin yayınladığı stratejik yol haritası ve EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) tescil kayıtlarındaki somut verilerin analizine dayanmaktadır.