Togg’dan küresel hamle: Coupe SUV ve B segmenti dahil 10 yeni model ismi tescillendi

Togg , küresel büyüme stratejisi kapsamında Avrupa genelinde T6X'ten T12F'ye kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesinin isim haklarını koruma altına aldı. Markanın ürün gamını SUV, sedan ve fastback gövde tipleriyle zenginleştireceğini gösteren bu resmi tescil adımı, yerli teknolojinin uluslararası pazardaki hukuki zeminini güçlendirdi.

Burada hem logonun tescilini hem de başvuru numaralarıyla birlikte T6X, T8F, T12X gibi model kodlarının kayıt tarihlerini inceleyebilirsiniz.

Siz de bu kayıtları şu adımlarla doğrulayabilirsiniz:

Bu veriler, EUIPO (European Union Intellectual Property Office - Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) veri tabanında yer almaktadır. EUIPO, Avrupa genelinde geçerli olan marka ve tasarım tescillerinin yapıldığı en üst mercidir.

Tescil Kayıtlarında Neler Görünüyor?

Resmi kayıtlarda sadece bir isim değil, bu ismin hangi ürün kategorilerinde (Sınıf 12: Motorlu araçlar vb.) koruma altına alındığı da belirtilir. Togg'un yaptığı başvurular genellikle şu bilgileri içerir:

Başvuru Numarası: Her model kodu için ayrı bir takip numarası.

Tescil Tarihi: Çoğunluğu 2023 ve 2024 yıllarında yapılmış olan kayıtlar.

Kapsam: Elektrikli araçlar, otonom sürüş yazılımları ve ilgili aksesuarlar.

Neden Türkiye Değil de Avrupa?

Togg'un bu tescilleri Avrupa'da yapması, markanın küresel ihracat vizyonunun bir parçasıdır. Avrupa pazarında satış yapabilmek için marka isimlerinin o bölgede hukuki olarak koruma altına alınması zorunludur.