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SGK’dan bu belgeyi getirenlere 443.000 TL’ye 2024 model sıfır Fiat Egea satışı yapılacak! Temmuz ayı müjdesi

Türkiye'de otomobil sahibi olmanın giderek güçleştiği bu dönemde, otomobil üreticileri farklı kampanyalar ile tüketicilere çözümler sunuyor. Fiat, ÖTV muafiyetinden yararlanan müşteriler için büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya, artan araç maliyetlerine karşı bir nebze olsun kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Fiat tarafından düzenlenen bu özel indirim, özellikle ÖTV muafiyeti hakkına sahip olan tüketicileri hedef alıyor. Kampanya detayları ve indirim oranları, firma tarafından belirlenen kriterlere göre sunuluyor. Bu sayede, daha fazla kişinin otomobil sahibi olabilmesi için önemli bir fırsat yaratılıyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:08 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:08
SGK’dan bu belgeyi getirenlere 443.000 TL’ye 2024 model sıfır Fiat Egea satışı yapılacak! Temmuz ayı müjdesi

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Fiat Egea, zaten Türkiye'nin en ekonomik araçlarından biri olarak biliniyor ve bu yeni kampanya ile otomobil sahibi olmak isteyenler için kapılarını daha da geniş açıyor.

Özel Fiyatlar ve Kampanyalarla Fiat Egea

Fiat Egea, özellikle sıfır kilometre otomobil arayışındakiler için cazip bir seçenek haline geldi. Normal şartlarda 969.900 TL'ye satılan Fiat Egea Sedan modeli, yeni bir kampanya ile 799.900 TL'ye düşürüldü.

Ancak asıl büyük fırsat, ÖTV muafiyeti hakkına sahip olanlar için. Bu hakka sahip olan müşteriler, Fiat Egea Sedan modelini sadece 443.000 TL'ye satın alabiliyorlar. Bu, yaklaşık yüzde 40 seviyesinde bir ek indirim anlamına geliyor.

Kimler Faydalanabilir?

ÖTV muafiyeti, sadece belirli şartları taşıyan vatandaşlara sunulan bir imkan. Bu imkan, yüzde 90 ve üzerinde engelli olan vatandaşlara otomobil alımlarında büyük bir mali destek sağlıyor.

Bu sayede engelli vatandaşlar, hayatlarını kolaylaştıracak bir araca çok daha uygun maliyetlerle sahip olabiliyorlar. Ancak bu muafiyetten faydalanabilmek için aracın liste fiyatının 1.591.200 TL'yi aşmaması gerekiyor. Ayrıca, ÖTV muafiyeti hakkını kullanan bir kişi, bu haktan sonraki 5 yıl boyunca tekrar faydalanamıyor.

Fiat Egea'nın bu özel kampanyası, sadece uygun fiyatlı bir araç sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için ekonomik bir rahatlama sunuyor.

Bu kampanya, özellikle engelli vatandaşların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı amaçlıyor. Eğer siz de bu haklardan yararlanma şansına sahipseniz, Fiat Egea ile yüksek kalitede bir araca uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. Bu, hem bütçenizi koruyacak hem de günlük yaşamınızda büyük bir kolaylık sağlayacak bir adım olabilir.

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