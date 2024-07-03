SGK’dan bu belgeyi getirenlere 443.000 TL’ye 2024 model sıfır Fiat Egea satışı yapılacak! Temmuz ayı müjdesi

Kimler Faydalanabilir? ÖTV muafiyeti, sadece belirli şartları taşıyan vatandaşlara sunulan bir imkan. Bu imkan, yüzde 90 ve üzerinde engelli olan vatandaşlara otomobil alımlarında büyük bir mali destek sağlıyor.

Bu sayede engelli vatandaşlar, hayatlarını kolaylaştıracak bir araca çok daha uygun maliyetlerle sahip olabiliyorlar. Ancak bu muafiyetten faydalanabilmek için aracın liste fiyatının 1.591.200 TL'yi aşmaması gerekiyor. Ayrıca, ÖTV muafiyeti hakkını kullanan bir kişi, bu haktan sonraki 5 yıl boyunca tekrar faydalanamıyor.

Fiat Egea'nın bu özel kampanyası, sadece uygun fiyatlı bir araç sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için ekonomik bir rahatlama sunuyor.

Bu kampanya, özellikle engelli vatandaşların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı amaçlıyor. Eğer siz de bu haklardan yararlanma şansına sahipseniz, Fiat Egea ile yüksek kalitede bir araca uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. Bu, hem bütçenizi koruyacak hem de günlük yaşamınızda büyük bir kolaylık sağlayacak bir adım olabilir.