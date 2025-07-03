Opel ve Hyundai'den Temmuz atağı! Corsa ve i10 modellerinde güncel fiyatlar ve büyük destek fırsatı

🚗 Hyundai i10: Kampanyalı listeyle 1.129.000 TL'den başlıyor

Türkiye'nin yerli üretim otomobilleri arasında yer alan Hyundai i10 modeli de Temmuz ayı kampanyalı fiyatlarıyla duyuruldu. Küçük sınıf bir şehir otomobili olan i10, uygun başlangıç fiyatı ile özellikle ilk araç sahibi olmak isteyenler ya da şehir içi ekonomik bir seçenek arayanlar için öne çıkıyor.

Temmuz 2025 Hyundai i10 kampanyalı fiyat listesi:

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel: 1.129.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT: 1.180.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT: 1.215.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 1.295.000 TL

Hyundai yetkilileri, açıklanan fiyatların kampanya indirimli liste olduğunu belirtirken, indirim uygulanmadığı durumda i10 fiyatlarının 1.169.000 TL ile 1.335.000 TL arasında değiştiğini duyurdu. Yerli üretim avantajı sayesinde fiyatların nispeten düşük tutulduğu model, uygun bütçeli sıfır araç seçenekleri arasında en çok talep görenlerden biri olmaya devam ediyor.