Opel ve Hyundai'den Temmuz atağı! Corsa ve i10 modellerinde güncel fiyatlar ve büyük destek fırsatı

Opel Corsa ve Hyundai i10 modelleri, Temmuz ayına özel kampanyalarıyla dikkat çekti.
🚘 Opel Corsa: 150 Bin TL faizsiz destekle satışta
Avrupa pazarının önemli ülkelerinden biri olan Türkiye için özel fiyat stratejileri geliştiren Opel, Temmuz ayı için Corsa modelinde oldukça dikkat çekici bir kampanya başlattı. En ucuz modeli olan Opel Corsa'da yeni fiyatlar açıklanırken, firma aynı zamanda 150.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz finansman desteği de sunuyor. Bu destekten yararlanmak istemeyen alıcılara ise doğrudan 20.000 TL tutarında nakit indirim yapılıyor.
Temmuz 2025 Opel Corsa fiyat listesi:
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition: 1.299.000 TL
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.515.000 TL
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 GS: 1.492.000 TL
Hem manuel hem otomatik şanzıman seçenekleri bulunan Corsa, şehir içi kullanıma uygun yapısı, yakıt verimliliği ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor. 150 bin TL'lik faizsiz destek, özellikle kredi ihtiyacı olan tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor.