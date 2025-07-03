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Opel ve Hyundai'den Temmuz atağı! Corsa ve i10 modellerinde güncel fiyatlar ve büyük destek fırsatı

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için Temmuz ayı fiyat listeleri netleşmeye başladı. Otomobil firmaları maliyet artışlarını ve piyasa koşullarını değerlendirerek yeni satış politikalarını belirlerken, Türkiye pazarında önemli yer tutan Opel ve Hyundai firmaları da fiyatlarını güncelledi.

Giriş Tarihi:
Opel ve Hyundai'den Temmuz atağı! Corsa ve i10 modellerinde güncel fiyatlar ve büyük destek fırsatı

Opel Corsa ve Hyundai i10 modelleri, Temmuz ayına özel kampanyalarıyla dikkat çekti.

Fotoğraflar: OpelFotoğraflar: Opel

🚘 Opel Corsa: 150 Bin TL faizsiz destekle satışta

Avrupa pazarının önemli ülkelerinden biri olan Türkiye için özel fiyat stratejileri geliştiren Opel, Temmuz ayı için Corsa modelinde oldukça dikkat çekici bir kampanya başlattı. En ucuz modeli olan Opel Corsa'da yeni fiyatlar açıklanırken, firma aynı zamanda 150.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz finansman desteği de sunuyor. Bu destekten yararlanmak istemeyen alıcılara ise doğrudan 20.000 TL tutarında nakit indirim yapılıyor.

Temmuz 2025 Opel Corsa fiyat listesi:

  • Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition: 1.299.000 TL

  • Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.515.000 TL

  • Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 GS: 1.492.000 TL

Hem manuel hem otomatik şanzıman seçenekleri bulunan Corsa, şehir içi kullanıma uygun yapısı, yakıt verimliliği ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor. 150 bin TL'lik faizsiz destek, özellikle kredi ihtiyacı olan tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor.

🚗 Hyundai i10: Kampanyalı listeyle 1.129.000 TL'den başlıyor

Türkiye'nin yerli üretim otomobilleri arasında yer alan Hyundai i10 modeli de Temmuz ayı kampanyalı fiyatlarıyla duyuruldu. Küçük sınıf bir şehir otomobili olan i10, uygun başlangıç fiyatı ile özellikle ilk araç sahibi olmak isteyenler ya da şehir içi ekonomik bir seçenek arayanlar için öne çıkıyor.

Temmuz 2025 Hyundai i10 kampanyalı fiyat listesi:

  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel: 1.129.000 TL

  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT: 1.180.000 TL

  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT: 1.215.000 TL

  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 1.295.000 TL

Hyundai yetkilileri, açıklanan fiyatların kampanya indirimli liste olduğunu belirtirken, indirim uygulanmadığı durumda i10 fiyatlarının 1.169.000 TL ile 1.335.000 TL arasında değiştiğini duyurdu. Yerli üretim avantajı sayesinde fiyatların nispeten düşük tutulduğu model, uygun bütçeli sıfır araç seçenekleri arasında en çok talep görenlerden biri olmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: HyundaiFotoğraflar: Hyundai

🆚 HANGİ MODEL DAHA AVANTAJLI?

  • Fiyat karşılaştırması: Hyundai i10'un manuel versiyonu 1.129.000 TL'den başlarken, Opel Corsa'nın başlangıç fiyatı 1.299.000 TL.

  • Donanım ve motor: Hyundai i10 79 HP güç üretirken, Opel Corsa 100 HP ile daha güçlü bir sürüş sunuyor.

  • Destek ve indirim: Opel, 150 bin TL faizsiz kredi ya da 20 bin TL indirim seçeneği sunarken, Hyundai kampanyalı fiyatlarını doğrudan yansıtmış durumda.

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