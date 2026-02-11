İstanbul yollarında Aston Martin imzası

Etkinliğin merkezinde yer alan DBX, yalnızca teknik verilerle değil; değişken zeminler, farklı yol yüzeyleri ve yağış altında gerçekleşen sürüş boyunca sergilediği dengeli karakterle öne çıktı. Gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, hassas gaz tepkileri ve optimize edilmiş şasi dengesi sayesinde DBX, yüksek hızlanma anlarında dahi sürücüye tam kontrol hissi sundu. Bu yaklaşım, performansın yalnızca hızdan ibaret olmadığını; güvenle birleştiğinde gerçek anlamını bulduğunu bir kez daha gösterdi.

Sürüş boyunca, yol tutuş ve direksiyon tepkilerindeki netlik, DBX'in segmentinde neden referans noktası olarak kabul edildiğini açıkça ortaya koydu. Güçlü hızlanma kabiliyeti, ani yön değişimlerinde sağlanan stabilite ve yüksek sürüş temposunda dahi korunan konfor seviyesi; DBX'i yalnızca güçlü değil, aynı zamanda son derece rafine bir performans SUV'u hâline getirdi.

DBX'in kağıt üzerindeki performans verilerinde kurduğu üstünlük, bu özel sürüş etkinliğiyle birlikte gerçek hayat koşullarında da kabiliyetini net biçimde kanıtladı. Farklı yol senaryolarında sergilediği istikrarlı sürüş karakteri, modelin mühendislik yaklaşımının yalnızca teoride değil, pratikte de karşılık bulduğunu ortaya koyarken; güven, kontrol ve performans arasındaki kusursuz dengeyi de gözler önüne serdi. Bu yönüyle DBX, Top Gear tarafından layık görülen "Yılın En İyi Super SUV'u" ödülünü neden hak ettiğini İstanbul yollarında da açıkça kanıtladı. Şehir içi kullanımdan yüksek tempolu sürüşlere uzanan geniş bir yelpazede aynı karakter bütünlüğünü koruyan DBX, segmentinin liderlerinden biri olduğunu bir kez daha güçlü biçimde ortaya koydu.

Konvoy düzeninin bütünlüğü, etkinlik boyunca Safety Car eşliğinde titizlikle korundu. Bu yapı sayesinde sürüş güvenliği en üst seviyede tutulurken, tüm katılımcılar araçlarının dinamiklerini kontrollü ve kesintisiz şekilde deneyimleme fırsatı buldu.

Farklı Aston Martin modelleri de bu özel sürüş etkinliği boyunca markanın çok yönlü performans karakterini ortaya koydu. Farklı gövde tipleri ve sürüş dinamiklerine sahip bu modeller; konvoy düzeni içinde yüksek hız stabilitesi, hassas direksiyon tepkileri ve dengeli yol tutuşlarıyla dikkat çekti. Her biri, Aston Martin mühendisliğinin ortak paydası olan sürüş güveni ve rafineliği kendi karakteriyle yansıtarak, performansın yalnızca tek bir modelle sınırlı olmadığını; markanın geneline yayılan bir DNA olduğunu güçlü biçimde hissettirdi.

Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Müşterilerimizle bir araya gelmekten gerçekten keyif alıyoruz. Aston Martin sadece bir otomobil markası değil; paylaşılan bir tutku, güçlü bir kültür ve zamanla aileye dönüşen özel bir bağ. Bu tür sürüş etkinliklerine ev sahipliği yapmak, bu bağı aynı yol üzerinde hep beraber hissetmek, hep birlikte sürmek ve bu topluluğun bir parçası olmak, Aston Martin ruhunun en güzel yansımalarından biri."

Bu özel sürüş etkinliği, Aston Martin'in performans anlayışının yalnızca pistlerde değil; günlük hayatın içinde, gerçek yol koşullarında da nasıl kusursuz biçimde çalıştığını gözler önüne seren güçlü bir deneyim olarak hafızalarda yerini aldı.

