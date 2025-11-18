Anlaşma kapsamında Galatasaray futbolcularına, Hongqi Türkiye'nin E-HS9 model araçları sezon sonuna kadar kullanmaları için tahsis edildi. Yüzde yüz elektrikli sürüşüyle sıfir emisyon, sessiz ve çevre dostu bu deneyim, oyuncuların günlük yaşamına da değer katmayı hedeflemekte.

Hongqi, yenilikçi tasarımları ve ileri teknolojiye sahip donanımlarıyla dünyanın önde gelen lüks otomobil markaları arasında yer alıyor. Galatasaray ile yapılan bu anlaşma, Hongqi'nin Türkiye'deki varlığını güçlendirirken markanın spora ve güçlü değerlere olan yakınlığını da vurguluyor.

Yeniköy Motors güvencesiyle Türkiye pazarında büyümesini sürdüren Hongqi Türkiye, Galatasaray ile gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde markanın prestijini spor dünyasıyla buluşturarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Gerçekleştirilen bu iş birliği, Türk sporunun en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray ile Hongqi Türkiye'nin temsil ettiği lüks ve teknolojiyi bir araya getirerek iki seçkin markanın ortak vizyonunu ortaya koyuyor.

Yeniköy Motors Pazarlama Müdürü Melisa Demirkol, iş birliğiyle ilgili ana değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hongqi Türkiye olarak amacımız, lüksü ve teknolojiyi sadece sunmak değil, kullanıcılarımıza eşsiz bir deneyim olarak yaşatmak. Galatasaray gibi köklü bir kulüple gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, markamızın Türkiye'deki yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası. Bu sayede Hongqi'nin ileri teknolojisini ve sürdürülebilir elektrikli mobilite vizyonunu, Türkiye'nin en geniş taraftar topluluklarından biriyle buluşturuyoruz. Kullanıcılarımıza ayrıcalıklı bir deneyim ve ileri teknolojiyi bir arada sunarak sektörde fark yaratmayı hedefliyor, Hongqi'nin global ölçekte sahip olduğu prestiji ülkemizde de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte Hongqi'nin geleceğe dönük vizyonunu, yenilikçi tasarım anlayışını ve çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere taşıyacağız."

Demirkol'un açıklamasının ardından Yeniköy Motors Genel Müdürü Özgür Konuk ise şunları belirtti: "Galatasaray gibi güçlü bir marka ile aynı yolda ilerlemekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin Hongqi'nin Türkiye'deki yolculuğuna ivme kazandıracağına inanıyoruz."

