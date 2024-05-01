Fiyatı gören bayilere akın etti! Skoda bunu 40 yılda bir yapar: Egea’dan bile ucuz sıfır SUV otomobil

Skoda SUV piyasasında özellikle dikkat çekiyor. Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri ile Skoda, hem tasarım hem de performans açısından otomobil severlerin beğenisini topluyor.
Skoda SUV piyasasında özellikle dikkat çekiyor. Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri ile Skoda, hem tasarım hem de performans açısından otomobil severlerin beğenisini topluyor.
Skoda Kamiq, özellikle fiyat performans oranı ile öne çıkıyor. Fiat Egea Sedan modelinden bile daha uygun fiyatlı olan Kamiq, geniş iç hacmi, yüksek teknolojisi ve şık tasarımı ile ideal bir şehir içi SUV olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu modeli özel kılan nedir? İşte detaylar!
Fiat'ın sevilen modeli Egea Sedan, 2024 yılı için üç farklı motor seçeneği sunuyor. Her biri farklı ihtiyaçlara hitap eden bu modeller, benzinli, dizel ve hibrit olmak üzere geniş bir yelpazede yer alıyor.
1.4 Fire 95 HP Manuel Şanzıman (Benzinli): Standart fiyatı 1.114.900 TL olan model, kampanyalı fiyatıyla 1.104.900 TL'ye düşüyor. Nakit alım indirimiyle ise 1.024.900 TL gibi cazip bir fiyata satışa sunuluyor.
1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Şanzıman (Dizel): Bu versiyon, normalde 1.450.900 TL iken, kampanyalı dönemde 1.440.900 TL'ye alıcılarını bekliyor.
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Şanzıman (Elektrikli-Benzinli): Hibrit motor seçeneği, 1.572.900 TL başlangıç fiyatından, kampanyalı olarak 1.562.900 TL'ye satışa çıkarılmıştır.
Skoda Kamiq ise farklı donanım paketleri ile pazarda yerini alıyor. Her biri modern tasarım ve yüksek performans özellikleriyle öne çıkan bu modeller, şu fiyatlarla sunulmaktadır:
Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: Bu model için belirlenen fiyat 1.539.900 TL.
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: Daha güçlü motor seçeneği ile 1.639.900 TL fiyat etiketi taşıyor.
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: Premium donanım seviyesiyle bu versiyon 1.719.900 TL olarak fiyatlandırılmış.
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: Bu üst düzey model 1.789.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş.
Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: Skoda Kamiq'in en üst donanım paketi olan Monte Carlo, 1.999.900 TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.
Hem Fiat Egea Sedan hem de Skoda Kamiq, 2024 model yılı için Türkiye otomobil pazarında önemli seçenekler arasında yer alıyor. Çeşitli motor ve donanım seçenekleri ile her iki model de geniş kitlelere hitap ederken, kampanyalı fiyatlar alıcılar için ekstra bir cazibe sunuyor. Otomobil almayı düşünenler için bu dönem, yeni model araçlara yatırım yapmak açısından uygun fırsatlar barındırıyor.