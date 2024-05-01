Fiyatı gören bayilere akın etti! Skoda bunu 40 yılda bir yapar: Egea’dan bile ucuz sıfır SUV otomobil

Skoda SUV piyasasında özellikle dikkat çekiyor. Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri ile Skoda, hem tasarım hem de performans açısından otomobil severlerin beğenisini topluyor.

Skoda Kamiq, özellikle fiyat performans oranı ile öne çıkıyor. Fiat Egea Sedan modelinden bile daha uygun fiyatlı olan Kamiq, geniş iç hacmi, yüksek teknolojisi ve şık tasarımı ile ideal bir şehir içi SUV olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu modeli özel kılan nedir? İşte detaylar!

Fiat Egea Sedan: Çeşitli Motor Seçenekleri ve Avantajlı Fiyatlar

Fiat'ın sevilen modeli Egea Sedan, 2024 yılı için üç farklı motor seçeneği sunuyor. Her biri farklı ihtiyaçlara hitap eden bu modeller, benzinli, dizel ve hibrit olmak üzere geniş bir yelpazede yer alıyor.

1.4 Fire 95 HP Manuel Şanzıman (Benzinli): Standart fiyatı 1.114.900 TL olan model, kampanyalı fiyatıyla 1.104.900 TL'ye düşüyor. Nakit alım indirimiyle ise 1.024.900 TL gibi cazip bir fiyata satışa sunuluyor.