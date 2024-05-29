Cam değişimi hasarsızlık indirimini etkiler mi? Kaskoda cam değişimi teminat altında mı? İşte, kaskoda püf noktaları!

Araç sahipleri için herhangi bir kaza sonrası oluşabilecek maddi ve manevi zararlar düşündüğünde, trafik sigortası ve kasko poliçeleri hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde araç maliyetlerindeki artış, hasar anında karşılaşılan mali yükü daha da büyütmüştür. Ancak sadece sigorta yaptırmak yeterli değildir; sigorta sonrası olası mağduriyetleri önlemek için bazı püf noktalarını bilmek gereklidir.
Trafik Sigortası ve Kasko: Koruma ve Güvence
Günümüzde trafikte yaşanan kazaların ve beklenmedik olayların sıklaşması, araç sahiplerini potansiyel risklere karşı daha hazırlıklı olmaya yönlendirmiştir. Trafik sigortası ve kasko poliçeleri, bu risklere karşı sağladığı koruma ve güvence ile öne çıkmaktadır. Trafik sigortası, trafikte meydana gelen kazalarda karşı tarafın zararını karşılamak amacıyla devreye girer. Ancak unutulmamalıdır ki trafik sigortası, sadece karşı tarafın zararını karşılar ve kendi aracınızın hasarını kapsamaz.
Kasko poliçesi ise aracınızın çeşitli risklere karşı koruma altına alınmasını sağlar. Araç camlarının kırılması veya hasar görmesi gibi durumlar da kasko poliçesinin kapsamına girebilir. Özellikle günümüzde araç camlarının sıkça değişmesi gereken parçalar arasında olduğu düşünüldüğünde, kasko poliçesi bu tür durumların mali yükünü azaltmak adına büyük önem taşır.