Cam değişimi hasarsızlık indirimini etkiler mi? Kaskoda cam değişimi teminat altında mı? İşte, kaskoda püf noktaları!

Araç Camları: Sık Değişen Parçaların Güvencesi Araç sahipleri için en sık değişen parçalardan biri araç camlarıdır. Trafik kazaları, olumsuz hava koşulları ve yolların bozukluğu gibi sebeplerle araç camları zarar görebilir veya kırılabilir.

Bu noktada kasko poliçesi, araç camlarının değişimi veya tamiri ihtiyacını karşılayabilir. Kasko yaptıranlar, kasko poliçelerinin detaylarına dikkat ederek araç camlarının teminat altında olup olmadığını öğrenmeli ve bu detayı göz önünde bulundurmalıdır.

Cam Değişimi ve Hasarsızlık İndirimi Kasko poliçesi olan sürücüler için önemli bir konu da hasarsızlık indirimini koruma altında tutabilmektir. Kasko poliçesi kapsamında cam değişimi gerektiğinde, sigorta şirketleri genellikle hasarsızlık indirimini koruma altına alacak şekilde hareket ederler.

Sürücüler, yıllık olarak bir defa cam değişimi hakkını kullanarak hasarsızlık indiriminden yararlanabilirler. Bu nedenle kasko yaptırırken cam değişimi muafiyetine dâhil olup olmadığını kontrol etmek, uzun vadede önemli tasarruflar sağlayabilir.

Kaza Sonrası İzlenecek Yol Kaza sonrası araç camlarının değişimi için bazı adımlar izlenmelidir. Öncelikle kaza sonrası yaşanan olayın boyutunu gösteren fotoğraflar ve görgü tanıklarının beyanı ile birlikte sigorta şirketine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Eğer araç kullanılamayacak durumdaysa, çekme işlemi için ilgili sigorta şirketi ile iletişime geçilmelidir. Bu adımların doğru ve hızlı bir şekilde atılması, hasarın en kısa sürede giderilmesini sağlar.