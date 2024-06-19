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Almadan önce bunu mutlaka araştırın: Chery araba almak isteyenler dikkat!

Son dönemde Türkiye otomobil piyasasında adeta devrim yaratan Chery, sahiplerinin yüzünü güldürmeyi başardı. Uzun yıllar sonra Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Çinli otomobil üreticisi, büyük bir ilgiyle karşılandı. İşte Chery otomobilleri hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:20 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:20
Almadan önce bunu mutlaka araştırın: Chery araba almak isteyenler dikkat!

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Son dönemde otomobil piyasasında Türkiye pazarını alt üst eden Chery, sahiplerinin de yüzünü güldürmeyi başardı. Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye giriş yapan Çinli üretici, büyük bir ilgi gördü. İşte Chery otomobil hakkında bilmeniz gereken o detay...

Türkiye pazarına yıllar sonra yeniden giriş yapan Chery, otomobil piyasasında büyük bir başarı elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde satışlarıyla adeta fırtına gibi esen Chery, müşterilerinin de yüzünü güldürmeyi başardı. İşte detaylar...

CHERY'NİN YÜKSELİŞİ

Son üç ayda en çok satan sıfır otomobiller listesinde Chery modelleri dikkat çekici bir performans sergiledi. Yıllardır Fiat Egea'nın zirvede yer aldığı listede, Chery'nin Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ilk beşe girmeyi başardı. Bu başarının ardından Fiat Egea ve Egea Cross fiyatlarında büyük indirimler yapmak zorunda kaldı.

BEKLENMEDİK VERGİ DÜZENLEMESİ

Chery'nin büyük başarısının ardından, Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araç modellerine uygulanan yüzde 40'lık gümrük vergisinin, içten yanmalı motorlara sahip modellere de uygulanmasına karar verildi. Bu yeni vergi düzenlemesi, Chery'nin Türkiye pazarındaki fiyatlarını önemli ölçüde artıracak. Sosyal medyada "Chery vergisi" olarak nitelendirilen bu düzenleme, Chery sahiplerinin otomobillerini daha yüksek fiyatlardan satabilme fırsatını doğurdu.

PİYASA DİNAMİKLERİ VE FİYAT POLİTİKALARI

Chery'nin agresif fiyat politikası, diğer Avrupa markalarını da fiyatlarını düşürmeye zorlamıştı. Ancak yeni vergi düzenlemesiyle birlikte Chery fiyatlarının artması, Avrupalı markaların rekabet gücünü artıracak ve piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirecek.

CHERY SATIN ALMADAN ÖNCE BUNA DİKKAT

Chery'nin Türkiye'deki hızlı yükselişi ve beklenmedik vergi değişiklikleri, potansiyel alıcılar için önemli bilgiler içeriyor. Chery satın almayı düşünenlerin, bu gelişmeleri dikkate alarak karar vermesi önem taşıyor.

Chery'nin mevcut modelleri ve piyasa koşulları hakkında bilgi sahibi olmak, doğru tercih yapmanızı sağlayacaktır.

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