613.900 TL ve 655.200 TL'ye anahtar teslim satış başladı! Ford ile Dacia'dan dev SUV kampanyası!
Sıfır kilometre otomobil piyasasında, özellikle SUV segmentinde dikkat çekici fiyat gelişmeleri yaşanıyor. Otomobil sektörü genelinde yaşanan fiyat krizine rağmen, Dacia Duster ve Ford Puma gibi modeller için sunulan cazip fiyatlar, müşteriler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu otomobiller, özellikle fiyat performans oranıyla öne çıkıyor ve ekonomik bütçesi olan sürücülere hitap ediyor. Bu anlamda Türkiye'de, belirli engel oranlarına sahip bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmadan yeni otomobil satın alma olanağı sunuluyor.
Otomobil piyasasında maliyetlerin artışı devam etmesine rağmen, otomobil firmaları bu artışları fiyat listelerine tam olarak yansıtamıyorlar. Satışların düşmesini engellemek amacıyla bazı firmalar, kârlılıklarından fedakarlık ederek müşteri lehine fiyat politikaları uygulamaktadırlar. Bu durum, özellikle sıfır kilometre araç almayı düşünenler için avantajlı şartlar oluşturuyor. Özellikle engelli vatandaşlar için ÖTV şartsız araçlar öne çıkıyor. Haberimizde fiyatları derledik.
ÖTV Şartsız Otomobil Nasıl Alınır?
Türkiye'de, belirli engel oranlarına sahip bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmadan yeni otomobil satın alma olanağı sunulmaktadır. Yüzde 90 ve daha yüksek bir engel derecesine sahip kişiler, ilgili sağlık kurumlarından alacakları raporlarla ÖTV muafiyeti belgesi elde edebilirler.
Bu belgeyle yapılan yeni araç alımlarında ÖTV ödenmez, bu da otomobil fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 gibi önemli bir indirim anlamına gelir. Bu avantaj sayesinde, sıfır kilometre bir otomobil edinmek maddi açıdan oldukça cazip bir seçenek haline gelmektedir.
2024 Ford Puma Style SUV 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin 6 İleri Manuel: 655.200 TL
2024 Ford Puma Style SUV 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik: 671.000 TL
2024 Ford Puma ST-Line SUV 1.0Lt mHEV EcoBoost 155 PS Benzin 7 İleri Otomatik: 710.000 TL
2024 Ford Puma ST 1.5Lt 200 PS Benzin 6 İleri Manuel: 920.900 TL
Bu modeller, sundukları farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle, her ihtiyaca ve bütçeye uygun çözümler sunmaktadır. Özellikle Dacia Duster, düşük başlangıç fiyatı ile dikkat çekerken, Ford Puma ise daha yüksek performans arayanlar için çeşitli seçenekler sunuyor.