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Mazda Türkiye'de satış yapmayacak mı? Mazda Türkiye'den çekildi mi, neden? Yedek parça tedariki ise...

''Mazda Türkiye'den çekildi mi, neden? Mazda Türkiye'de satış yapmayacak mı?'' soruları, Japon otomotiv devi Mazda Motor'un açıklamasın sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 11:22 Güncelleme 10 Kasım 2023, 11:31
Mazda Türkiye’de satış yapmayacak mı? Mazda Türkiye’den çekildi mi, neden? Yedek parça tedariki ise...

Japon otomotiv markası Mazda Türkiye'den çekildi. Konu ile ilgili şirketten açıklama yapıldı. Peki Mazda Türkiye'den neden çekildi? Mazda Türkiye'de satış yapmayacak mı?

MAZDA TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ, NEDEN?

Japon otomotiv markası Mazda Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada ''Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz süre ile durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edilecektir." denildi.

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