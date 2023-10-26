O şanslı grup belli oldu! Sıfır otomobil alırken 1 kuruş bile ÖTV ödemesi yapmayacak

Özellikle engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar, ÖTV muafiyetinden tam anlamıyla yararlanabilirler. 18 yaş altı engelli çocuklar için de bu muafiyet geçerlidir, eğer raporlarında 'Özel Koşul Gereksinimi Vardır' ibaresi bulunuyorsa. Yüzde 90'ın altındaki engellilik oranına sahip bireyler için ise sağlık raporlarındaki değerlendirmeler büyük önem taşır. Eğer raporda 'Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir' ibaresi bulunuyorsa, bu bireyler de ÖTV muafiyetinden faydalanabilirler.

Hyundai, Ekim 2023'te engelliler için ÖTV indirimli fiyat listesini açıkladı. Örneğin, Hyundai i10 modelinin ÖTV'siz satış fiyatları şu şekildedir: Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 302.400 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Otomatik: 318.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin Otomatik: 338.100 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin Otomatik: 354.600 TL

Ancak bu fiyatlar sadece ÖTV'siz satış fiyatlarıdır. Güncel satış fiyatlarına baktığımızda: Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 725.000 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Otomatik: 770.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin Otomatik: 790.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin Otomatik: 850.000 TL Bu desteklerden yararlanabilmek için bazı prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Engelli raporu almak, bu sürecin en önemli adımlarından biridir. Engelli raporu, engellinin hangi derecede engelli olduğunu belirten ve devlet desteklerinden yararlanabilmesi için gereken bir belgedir. Bu raporu alabilmek için ilgili hastanelere başvuru yapmak ve gerekli evrakları hazırlamak gerekir.