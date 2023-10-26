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O şanslı grup belli oldu! Sıfır otomobil alırken 1 kuruş bile ÖTV ödemesi yapmayacak

Türkiye'de engelli vatandaşların toplumsal hayata daha aktif katılımlarını teşvik etmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına devlet çeşitli destekler sunar. Bu desteklerden biri de araç alımlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ve muafiyetidir. ÖTV, araç alımlarında ödenen bir vergi türüdür. Engelli vatandaşlar için devlet, bu vergide indirim veya muafiyet sağlayarak, araç sahibi olma maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Bu destekten, belirli bir oranda engelli raporu olan vatandaşlar yararlanabilmektedir. Destek oranı, engellilik durumuna ve oranına göre değişiklik gösterebilmektedir.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:24 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:24
O şanslı grup belli oldu! Sıfır otomobil alırken 1 kuruş bile ÖTV ödemesi yapmayacak

ÖTV, araç satışlarından alınan bir vergi türüdür ve motor silindir hacmine bağlı olarak belirlenir. Normal şartlarda bu vergi oranı aracın türüne göre %45 ile %225 arasında değişiklik gösterir. Ancak engelli vatandaşlar için devlet, bu vergi oranında önemli indirimler ve muafiyetler sunuluyor.

2023 yılında engelli araç limiti 1.004.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu limit dahilindeki araçları engelli vatandaşlar, ÖTV indirimli ya da muaf olarak satın alabilirler. Ancak bu indirimden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Öncelikle engelli raporu başvurusunda bulunulmalıdır. Bu başvuru sonrasında hazırlanması gereken evraklar şunlardır:

  • Engelli kişinin nüfus cüzdanı, fotokopisi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı
  • Vasi kararı belgesi (eğer varsa)
  • Engellilere özel başvuru formu
  • İmzalı ve onaylı muayene belgesi
  • Engelli Sağlık Kurulu Raporu için hastaneden alınan dilekçe

Özellikle engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar, ÖTV muafiyetinden tam anlamıyla yararlanabilirler. 18 yaş altı engelli çocuklar için de bu muafiyet geçerlidir, eğer raporlarında 'Özel Koşul Gereksinimi Vardır' ibaresi bulunuyorsa. Yüzde 90'ın altındaki engellilik oranına sahip bireyler için ise sağlık raporlarındaki değerlendirmeler büyük önem taşır. Eğer raporda 'Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir' ibaresi bulunuyorsa, bu bireyler de ÖTV muafiyetinden faydalanabilirler.

Hyundai, Ekim 2023'te engelliler için ÖTV indirimli fiyat listesini açıkladı. Örneğin, Hyundai i10 modelinin ÖTV'siz satış fiyatları şu şekildedir:

  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 302.400 TL
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Otomatik: 318.900 TL
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin Otomatik: 338.100 TL
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin Otomatik: 354.600 TL

Ancak bu fiyatlar sadece ÖTV'siz satış fiyatlarıdır. Güncel satış fiyatlarına baktığımızda:

  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 725.000 TL
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Otomatik: 770.000 TL
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin Otomatik: 790.000 TL
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin Otomatik: 850.000 TL

Bu desteklerden yararlanabilmek için bazı prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Engelli raporu almak, bu sürecin en önemli adımlarından biridir. Engelli raporu, engellinin hangi derecede engelli olduğunu belirten ve devlet desteklerinden yararlanabilmesi için gereken bir belgedir. Bu raporu alabilmek için ilgili hastanelere başvuru yapmak ve gerekli evrakları hazırlamak gerekir.

Hyundai gibi otomobil üreticileri de engelli bireyler için özel fiyat listeleri hazırlamaktadır. Bu listeler, engelli bireylerin hangi araçları ÖTV indirimli ya da muaf olarak satın alabileceğini gösterir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu fiyatlar sadece ÖTV'siz satış fiyatlarıdır. Araçların güncel satış fiyatları, ÖTV, KDV ve diğer vergiler dahil edildiğinde farklılık gösterebilir.

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