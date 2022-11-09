Sadece bu gruba veriliyor! ÖTV'siz sıfır arabaları devlet duyurdu! O modellere %50 İNDİRİM GELİYOR! Kasım 2022 araba modelleri ve fiyatları...

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ÜST LİMİTİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), muafiyetli araç üst limitinin 2023 yılında 1 milyon 4 bin TL oldu. Bu durumda engelli bireyler, motor hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçları bu üst sınırdan satın alabilecek. Peki, ödemeler nasıl olacak? Yüzde 40-89 arası engeli olan kişiler, yüzde 26.3'lük bir ÖTV ile birlikte yüzde 15.24'lük KDV indiriminden yararlanabilirler. Yüzde 90 ve üstü engele sahip kişiler ile bakımından sorumlu 1. derece yakınları ÖTV'den muaf şekilde araç satın alabilirler.