Sadece bu gruba veriliyor! ÖTV'siz sıfır arabaları devlet duyurdu! O modellere %50 İNDİRİM GELİYOR! Kasım 2022 araba modelleri ve fiyatları...

Engelli vatandaşların yararlanabileceği bir hak olarak bilinen ÖTV indirimli sıfır araçların fiyatı araştırılıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor.Yeni modellerin satışa çıkmasına paralel olarak fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Bu gelişmelerle birlikte ÖTV'siz engelli araçlarının fiyatları merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. Peki, ÖTV'siz araçlar neler? %50 indirimli araba modelleri ahngileri? En ucuz sıfır araçlar neler? İşte merak edilenler....
ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 KASIM
FİAT EGEA
Egea Sedan Easy 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 252.758 TL
Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 282.894 TL
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 246.869 TL
Egea Sedan Urban 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 264.239 TL
Egea Sedan Urban 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 283.612 TL
Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 265.749 TL
Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 249.475 TL
Egea Sedan Lounge 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 278.589 TL
Egea Sedan Lounge 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 271.982 TL
Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 276.346 TL
Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 184.383 TL
RENAULT CLİO
2022 Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygir - 299.900 TL
2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 beygir - 308.900 TL
2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 312.900 TL
2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 beygir - 322.000 TL
2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe ECO 100 beygir - 325.900 TL
2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 330.900 TL
2022 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 352.900 TL