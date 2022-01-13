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    • Otomobil
    • 13.01.2022 10:22
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    • 13.01.2022 10:27
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    Sıfır araçlarda ÖTV matrahı değişti mi, fiyatlar ne kadar düştü? ÖTV matrahı nedir? Motor silindir hacmi 1600'ü geçenler...

    Sıfır otomobil alacakları ilgilendiren önemli karar bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinde düzenlemeye gidildi. ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları merak konusu oldu. Yeniden düzenlenen ÖTV matrahları ile birlikte sıfır otomobillerin bazılarının fiyatları düştü. Peki Otomobillerde ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Sıfır araçlarda ÖTV matrahı değişti, fiyatlar ne kadar düştü? İşte detaylar...

    Sıfır araçlarda ÖTV matrahı değişti mi, fiyatlar ne kadar düştü?

    ÖTV matrahı düzenlemesi araç almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılında otomobil alımında uygulanacak yeni matrah limitleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazetede ÖTV matrah düzenlemesiyle ilgili yeni karara yer verildi. ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi. Sıfır araç alırken kolaylık sağlayacak düzenlemenin ardından Otomobillerde ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Sıfır araçlarda ÖTV matrahı değişti, fiyatlar ne kadar düştü? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte yanıtları...

    ÖTV DÜZENLEMESİ KARARI RESMİ GAZETE'DE!

    Satış fiyatına göre ötv dilimleri şöyle;

    Satış fiyatı 212 bin 400 liranın altında olanlara ÖTV oranı yüzde 45,

    212 bin 401 ile ile 318 bin 600 liranın arasında olan modellerde ÖTV oranı yüzde 50,

    Fiyat 318 bin 601 lira ile 371 bin 700 lira olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 60,

    Fiyatı 371 bin 701 ile 424 bin 800 lira olanlarda ÖTV oranı yüzde 70,

    424 bin 801 liranın üstünde ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanmaya başlandı.

    ÖTV MATRAHI NEDİR?

    Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

    Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

    Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur.

    Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.
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    Haberler Otomobil Sıfır araçlarda ÖTV matrahı değişti mi, fiyatlar ne kadar düştü? ÖTV matrahı nedir? Motor silindir hacmi 1600'ü geçenler...
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