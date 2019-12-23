Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 23.12.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 16:29

nedir? TOGG 'su Mehmet kimdir? İşte özellikleri

Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan, Malezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılmasının planlandığını ifade etmişti. Sonrasında ise yerli otomobil ile ilgili yeni bir kare paylaştı. TOGG yaptığı açıklama da Twitter hesabı üzerinden Cuma gününe kadar yerli otomobil paylaşımları yapılacağını açıkladı. Peki , TOGG açılımı nedir? TOGG'da kimler var, yı kim yapıyor, yerli araba özellikleri neler ve yerli araba ne zaman tanıtılacak gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte TOGG ve yerli araba hakkında merak edilenler…

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte yerli otomobil özellikleri oldukça merak ediliyor. Yerli arabanın tanıtımına günler kala yerli araba hakkında araştırmalar yapılır. Tasarımı ve özellikleri hakkında detayların merak edildiği eyerli araba konusunda TOGG nedir, yerli araba ne zaman tanıtılacak, yerli araba özellikleri neler gibi soruların cevabı merak ediliyor. Yerli otomobilin ne zaman satışa sunulacağı belli olmadı. Ancak TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022'in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." diye konuştu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriTOGG nedir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte yerli otomobil özellikleri
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri