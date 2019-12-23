TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte yerli otomobil özellikleri oldukça merak ediliyor. Yerli arabanın tanıtımına günler kala yerli araba hakkında araştırmalar yapılır. Tasarımı ve özellikleri hakkında detayların merak edildiği eyerli araba konusunda TOGG nedir, yerli araba ne zaman tanıtılacak, yerli araba özellikleri neler gibi soruların cevabı merak ediliyor. Yerli otomobilin ne zaman satışa sunulacağı belli olmadı. Ancak TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022'in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." diye konuştu.

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