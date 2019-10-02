Fatih Portakal'dan Adnan Oktar taktiği! Tam 430 kişi hakkında...

Sosyal medyadaki keskin üslubu ile tanınan FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde ilginç bir girişimde bulundu. Sosyal medyada kendisi hakkında eleştirisel içerikli yazılar yazdığı iddia edilen bazı kişileri tespit edip haklarında hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu bünyesinde 430 dosya oluştuğu öğrenildi. Dosyaların şikâyetçisi Fatih Portakal olurken şüphelileri ise Türkiye'nin dört bir tarafındaki sosyal medya kullanıcıları oldu. Hakaret suçu isnat edilen 430 şüphelinin dosyaları uzlaşmaya tabii bir dosya olduğu gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Bu bürodaki işlemler çerçevesinde şüphelileri arayan uzlaştırmacılar, Fatih Portakal ve avukatlarının 4 bin ila 5 bin lira arasında bir ödeme yapılması ve aynı sosyal medya platformundan özür dilenmesi karşılığında şikâyetlerini geri çekebileceklerini, bu şekilde dosyanın kapanabileceğini teklif etti.

"4 BİN LİRA İSTEDİLER"

Fatih Portakal tarafından savcılığa şikâyet edilen Ahmet Gökçe, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda Fatih Portakal'ın resminin altına bir arkadaşım tarafından yorum yapılmış. Ben de bu arkadaşımın yorumunun altına cevap yazdım. İlerleyen günlerde bulunduğum ildeki Emniyet güçlerinden telefonla ifadeye çağrıldım. İfademi verdim. Sonradan uzlaştırmacı olduğunu söyleyen bir kişi beni aradı. Bana Fatih Portakal'dan aynı sosyal medya platformunda özür dilemem ve 4 bin lira para vermem karşılığında dosyanın kapanacağını söyledi. Ben kanser tedavisi gören bir kişiyim. Bu parayı ödeyemeyeceğimi söyleyip telefonu kapattım. Şimdi ara ara e-devlet üzerinden dosyanın akıbetini takip ediyorum. Hayatımda karakola hiç gitmemiştim. Bu şikayet sebebiyle karakollara düşmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

Fatih Portakal adına çok sayıda şikayet edilen kişinin arandığı, onlardan da benzer şekilde para ve özür mesajı talep edildiği öğrenildi.

AVUKATI KONUŞMADI

Fatih Portakal'ın avukatı Kürşat Ergün ise şüphelilerden talep edilen 4 ila 5 bin liranın Fatih Portakal tarafından mı yoksa kendi avukatlık bürosunca mı istendiği yönündeki sorumuz üzerine "Gizlilik esası nedeniyle konuyla ilgili bilgi paylaşmak istemiyorum" dedi.

ADNAN OKTAR'IN TAKTİĞİ

Bilindiği gibi, Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Adnan Oktar da gerek medya gerekse de sosyal medya üzerinden kendisi ile ilgili eleştirisel yazılar yazan kişileri kurduğu avukat ordusuyla önce şikayet ediyor, sonra da para talep etmek suretiyle ödeme yapanların hakkındaki şikayeti geri çekiyordu. (Sabah)