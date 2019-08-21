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  • 21.08.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 14:40

Fiat ve hakkında flaş iddia! Birleşiyorlar mı?

Geçtiğimiz aylarda birleşme için görüşmeler yapan , Fransız 'a yaptığı 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çektiğini duyurmuştu. Fiat ve Renault tarafından yeni bilgiler gelmeye başladı. Renault 'su Senard'ın CEO'su Saikawa ile görüşmelerini artırdığı iddia edildi.

Fiat ve Renault hakkında flaş iddia!

'nın Il Sole 24 Ore gazetesi Fransız otomobil üreticisi 'su Jean-Dominique Senard ile Japon otomobil üreticisi CEO'su Hiroko Saikawa arasındaki görüşmelerin son haftalarda arttığını bildirdi.

Bu haber ile Renault arasında daha önce başarısızlık sonuçlanan birleşme müzakerelerine yeniden başlanmasının önünü açabilir.

HİSSELERİ YÜKSELDİ
Fiat Chrysler ile Renault'nun birleşeceği beklentisini güçlendiren haber %0.9 yükselen İtalya borsası öncülüüğünde Avrupa hisse piyasalarını %0.5 yukarı taşıdı. Renault ve Fiat hisseleri %1.7 yükseldi.

TEKLİFTEN VAZGEÇMİŞTİ
Fiat Chrysler 7 Haziran'da 'daki siyasi iklimin uygun olmamasını gerekçe göstererek Renault ile birleşmek için yaptığı tekliften vazgeçmişti.

Il Sole, Renault'nun son çeyrekte kârı düşen Nissan'daki payını azaltmaya karar verebileceğini söyledi. Il Sole ayrıca FCA'nın Renault ile birleşmeye alternatifi bulamadığını ve İtalyan sanayici Agnelli ailesinin varisi ve FCA'nın Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın diğer birleşme olasılıklarına karşı açık görüşlü olduğu gibi ile Tokyo arasındaki diyalogu izlediğini belirtti.

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