Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili yönetmelik taslağını hazırlayarak, sektörün görüşüne sundu. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik taslağında yer alan bilgilere göre, konutların yer aldığı binalar kapsam dışında bırakıldı. Buna göre araçlar, girmeleri yasak olan kapalı otoparklara standartlara uymaları halinde girebilecek. Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 9881 numaralı 'Araç park yerleri için kurallar' standardında yer alan şartlara uyan otoparklar LPG'li araçları içeriye alabilecek. Bu noktada TSE'den standarda uygunluk belgesi ile bölgedeki itfaiye teşkilatının iznini almaları kaydıyla LPG'li araçların girmesine ruhsat vermeye yetkili idarelerce izin verilebileceği ifade edildi.

OTOPARKLAR İŞARETLİ OLACAK

Ruhsat vermeye yetkili idareler, izin verilen otoparkların periyodik olarak denetimlerini yapmakla yükümlü olacak. Bu otoparkların araç giriş kısmına, 'idare izni' 'periyodik denetim bilgisi' ile 'TS 9881'e uygunluk işareti en az 70x50 ebatlarında, araçların görebileceği şekilde asılacak. Bu otoparkları kullanacak araçlarda da, LPG dönüşümünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar uygun olduğunu gösteren işaretlemeler aranacak. İşaretler barkod veya QR kod şeklinde olabilecek. Uygun olmayan araçlar görevlilerce otoparka alınmayacak.

ÜÇ BAKANLIK ÇALIŞTI

LPG'li araçların kapalı otoparklara alınabilmesi konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan çeşitli açıklamalar gündemde yer almıştı. Bakan Kurum yaptığı bir açıklamada "Biz üç bakanlık olarak bunu çalışıyoruz. Burada da yangın yönetmeliğindeki maddemizi değiştirmemiz gerekiyor. Buna ilişkin hem TSE'nin hem Sanayi Bakanlığımızın yangın yönetmeliği gereği o tedbirlerin alınması kaydıyla LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı üç bakanlık ortak yürütüyoruz. Alınmasına müteakip AVM'lere, otellere, konutlara, işletmelere bu izni vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin 20 Mayıs tarihine kadar alınacağı öğrenildi.

"LPG'li araçlara kapalı otopark yasağı kalksın"

LPG'li araçlara kapalı otopark yasağı kalksın, MTV indirimi yapılsın, köprülerden ve otoyollardan ücretsiz geçiş sağlansın... Sektör, bu taleplerin gerçekleşmesi durumunda daha çevreci ve ekonomik olan LPG'li araç kullanımının yüzde 50 artacağı görüşünde. Yakıt fiyatlarındaki artış ve Avrupa'da başlayan yasaklar nedeniyle dizel araçlara olan ilginin azalması, LPG'li araçlara ilgiyi artırdı.

"Kapalı otopark yasağının kalkması ve verilecek bir takım teşviklerle daha çevresi olan LPG'li araç kullanımı yüzde 50 aratabilir" açıklamasını Dünya gazetesinden Aysel Yücel'e yapan BRC Türkiye Distribütörü Kadir Örücü, LPG'li araçların potansiyelinin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dizel birçok ülkede yasaklanıyor. Çevreci yakıtlar teşvik ediliyor. Dizelde kullanım maliyetleri de giderek artıyor. Dizele olan talebin azalması ve benzin fiyatlarındaki artışla LPG'ye talep artıyor. Bu nedenle benzinli araç alıp bunu LPG'ye çevirmek daha ekonomik. Bunu yapan bir kullanıcı en fazla 12 ay içerisinde ödediği rakamı amorti edebiliyor.

Bugünkü fiyatlarla bu araçlar yüzde 40 yakıt ekonımisi sunuyor. Elektrikli araçların daha uzun yıllar yaygınlaşması pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla şu an için en ideal alternatif çözümün LPG'li araçlar olduğuna inanıyoruz."

"KAPALI OTOPARK YASAĞI KALKSIN"

Türkiye'de sektöre yeterli teşviğin verilmediğini belirten ve bunun sağlanması duurmunda LPG kullanımında yüzde 50 artış olabileceğine vurgu yapan Örücü, şöyle devam etti:

"Avrupa'da LPG kullanımına yönelik çok sayıda teşvik var. Bizim de sektör olarak devletten beklentimiz kapalı otopark yasağını kalkması. Motorlu Taşıtar Vergisi'nde (MTV) en fazla yüzde 50 indirim yapılması, köprülerden ve otoyollardan ücretsiz geçiş sağlanması. LPG'li araçlarda teknoloji çok fazla gelişti. Tüm gvenlik sorunları ortadan kalktı. Bu destekler verilirse LPG'li araç kullanımında yaklaşık yüzde 50 artış sağlanır."