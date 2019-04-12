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  • 12.04.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 11:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! O araçlarda ÖTV muafiyeti geldi

Yurt dışına ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde uygulanacak ÖTV muafiyetine ilişkin detaylar belli oldu.

Bakanlık açıkladı! ÖTV muafiyeti geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mart 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV'ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ve akaryakıtlarının belirli bir kısmı için ÖTV yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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