Geçtiğimiz günlerde, LPG'li araçların kapalı otoparklara alınmaması konusu gündeme geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "LPG'li araçların kapalı otoparklara alınması gerektiği konusunda ben de size katılıyorum. Ancak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ikna etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM İKNA OLDU

Bu açıklamanın ardından gözler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çevrildi. Bakan Kurum'un konuya sıcak baktığı, hatta çalışma başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehirclik Bakanlığı'nın dışında, 2 bakanlık ile daha çalışmalar yürütülüyor.