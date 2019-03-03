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  • 03.03.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 13:15

lar ile ilgili flaş karar! Artık otoparklara girebilecekler

sahiplerinin uzun süredir gündeme getirdiği "kapalı otoparka giriş" talebine hükümetten yeşil ışık geldi.

Araç sahipleri dikkat! LPG'li araçlar ile ilgili flaş karar

Geçtiğimiz günlerde, ların kapalı otoparklara alınmaması konusu gündeme geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "LPG'li araçların kapalı otoparklara alınması gerektiği konusunda ben de size katılıyorum. Ancak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ikna etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM İKNA OLDU
Bu açıklamanın ardından gözler, Çevre ve Şehircilik Bakanı 'a çevrildi. Bakan Kurum'un konuya sıcak baktığı, hatta çalışma başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehirclik Bakanlığı'nın dışında, 2 bakanlık ile daha çalışmalar yürütülüyor.

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