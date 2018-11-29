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  • 30.11.2018 07:35

de son durum ne? Erdoğan'a yerli sunumu

de son durum merak edilirken Başkanı ve Ortak Girişim Grubu CEO’su 'ın yerli ile ilgili Başkan Erdoğan'a bir sunum yaptığı öğrenildi. Yapılan sunumda son durum hakkında bilgi verilirken, sunum Erdoğan'dan tam not aldı.

Erdoğana yerli otomobil sunumu

Başkan , de gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Önceki gün gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı k ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısının ardından Erdoğan ile bir araya gelen projenin ortaklarından Başkanı ve Ortak Girişim Grubu (OGG) CEO'su Mehmet bir sunum gerçekleştirdi.

ERDOĞAN BEĞENDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'tan bilgi alan Başkan Erdoğan'ın sunumun ardından beğenisine dile getirdiği öğrenildi. Türkiye'nin i Projesi'nin somutlaşma döneminde olduğu ve her şeyin yolunda gittiği ifade edildi. Prototipin 2019'da kamuoyu ile paylaşılması ve 2021'in sonunda seri üretime geçilmesi hedefi var. Bu takvime uyulduğu ve Türkiye'nin Otomobili'nin bu tarihlerde planlandığı gibi iş akışının sağlanacağı ifade edildi. Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni üstlenen Ortak Girişim Grubu, uzun soluklu bir yatırım planlaması yaptı. Grup, üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik plan duyurmuştu.

KARAKAŞ KISA ZAMANDA TOPARLADI
Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu olarak güçlerini birleştirip Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adı altında çalışmalarına başlamıştı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19 olurken, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 olmuştu. OGG'nin başına ise CEO olarak 1 Eylül 2018'de işbaşı yapan Alman Bosch'un deneyimli Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Kısa zamanda projeyi toparlayan ve güven veren deneyimli CEO Karakaş Başkan Erdoğan'ın takdirini kazandı.

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