BMW'nin yeni model atağının son adımı 8 Serisi oldu. Kasım ayında yollara çıkacak 8 Serisi'nin yeni nesli tanıtıldı. Uzunluğu 4843 mm olan 8 Serisi'nin yüksekliği 1341 mm ve dingil mesafesi de 2822 mm. Şimdiye kadar bir BMW'de kullanılan en ince farlara sahip 8 Serisi'nde 600 metre menzilli lazer farlar isteğe bağlı sunulacak. C sütununda, BMW tasarımının önemli özelliklerinden biri olan Hofmeister kıvrımı da hafif açıyla kullanılmış. 8 Serisi 2 versiyonla sunulacak. Dizel olanı 840d kodunu taşıyor. 840d'nin 3.0 litrelik dizel motoru 320 HP güç ve 680 Nm tork üretiyor. Son hızı 250 km/s'de sınırlandırılan otomobil 0-100 km/ hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. M850i kodunu taşıyan benzinli versiyonda kullanılan 4.4 litrelik, çift turbo beslemeli motorun gücü 530 HP, maksimum torku ise 750 Nm. M850i'nin 0-100 km/s hızlanması 3.7 sn olarak açıklanıyor.
Efsane döndü: BMW 8 serisi
Etiketler: BMW
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
- Karsan’dan servis kampanyası
- 2018'de en çok satan o oldu
- Fiat 500C Collezione Türkiye’de (Fiat 500C Collezione'un fiyatı ne kadar?)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.