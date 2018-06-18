EUROMASTER, otomobil sahiplerine yönelik yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Düzenlenen yeni kampanya kapsamında araç sahiplerine, Euromaster'da, 30 Haziran tarihine kadar KDV dahil 79 liraya klima gazı dolumu fırsatı sunuluyor. Üstelik Euromaster servis noktalarında klima sisteminin diğer gerekli bakım ve kontrolleri de yapılarak, polen filtresi değişimi, klima gazı kaçak tespiti, bakteri temizliği, klima kompresörü ve termostat bakımı gibi hizmetler de sunuluyor. Euromaster uzmanları, her yıl polen filtresi değişimini ve 2 yılda bir de klima gazı dolumunu, sürüş konforu ve yakıt tasarrufu için öneriyor.
79 TL'ye klima gazı dolumu fırsatı
Etiketler: kdv , klima gazı
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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