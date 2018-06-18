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79 TL'ye dolumu fırsatı

79 TLye klima gazı dolumu fırsatı
EUROMASTER, otomobil sahiplerine yönelik yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Düzenlenen yeni kampanya kapsamında araç sahiplerine, Euromaster'da, 30 Haziran tarihine kadar dahil 79 liraya klima gazı dolumu fırsatı sunuluyor. Üstelik Euromaster servis noktalarında klima sisteminin diğer gerekli bakım ve kontrolleri de yapılarak, polen filtresi değişimi, klima gazı kaçak tespiti, bakteri temizliği, klima kompresörü ve termostat bakımı gibi hizmetler de sunuluyor. Euromaster uzmanları, her yıl polen filtresi değişimini ve 2 yılda bir de dolumunu, sürüş konforu ve yakıt tasarrufu için öneriyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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