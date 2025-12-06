PODCAST CANLI YAYIN
İşte Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü!

A Millî Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermesi hâlinde oynayacağı fikstür belli oldu.

Giriş Tarihi :06 Aralık 2025 , 16:45
2026 FIFA Dünya Kupası, önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek.

Türkiye, play-off turunda önce sahasında Romanya ile ardından deplasmanda Slovakya-Kosova maçının galibi ile karşılaşacak.

Millilerimiz, bu iki maçı geçmesi halinde Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda mücadele edecek.

Bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynayacağımız da belirlendi.



İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'da katılması halinde oynayacağı fikstür:

-Avustralya, 13 Haziran (Vancouver, BC Stadyumu)

-Paraguay, 19 Haziran (Santa Clara, Levi's Stadyumu)

-ABD, 25 Haziran (Inglewood, SoFi Stadyumu)

