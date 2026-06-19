Yaz ortasında 15 ile sel riski | Uzman isim uyardı hava 4 derece birden soğuyacak

Ankara, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Samsun'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar gün içinde aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ege'nin iç kesimleri ile Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını ve sel, su baskını riski bulunduğunu bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışlar nedeniyle Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye olmak üzere 15 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Avrupa kavurucu sıcak hava dalgasının etkisine girerken, Türkiye serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altında kalıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkisini artıracak, bazı noktalarda sel ve su baskını riski ortaya çıkacak. İşte il il güncel hava durumu raporu…

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren yağışların gün içerisinde kuvvetlenmesinin beklendiğini belirten Tek, özellikle iç ve batı kesimlerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gece saatlerinden bu yana Ankara başta olmak üzere Sakarya, Düzce, Bolu ve Batı Karadeniz'in bazı illerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

YAĞIŞLI SİSTEM ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji radar görüntülerine göre gece saatlerinden bu yana birçok bölgede yağışlar devam ediyor. Başkent Ankara'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini korurken, Sakarya, Düzce ve Bolu çevreleri ile Batı Karadeniz'de Karabük ve Kastamonu hattında sağanak yağışlar görülüyor.

Balıkesir'in güney kesimlerinde de yağış geçişleri yaşanırken, Samsun'un özellikle Çarşamba ilçesi çevresinde sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar etkili oldu. Uzmanlar, Karadeniz Bölgesi'nde yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtiyor.

Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm!

Meteoroloji’den 15 il için sarı alarm!

EGE VE BATI AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Adil Tek, günün en riskli bölgesinin Ege'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç bölgeleri olduğunu söyledi. Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre bazı noktalarda kısa sürede yoğun yağış düşebileceği, dolu, yıldırım ve fırtına kaynaklı olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde hasat döneminde bulunan üreticilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ege'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, Antalya, Isparta ve Burdur çevresi için uyarıda bulundu.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ YÜKSEK

Uzmanlar, kuvvetli konvektif sistemlerin etkisiyle bazı bölgelerde ani sel, su baskını ve hortum oluşma riskinin bulunduğunu belirtiyor. Atmosferdeki güçlü yükselici hareketlerin yağışları kısa sürede şiddetlendirebileceği ifade edilirken, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri istendi.

Uzmanlar, kuvvetli sağanakların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

SICAKLIKLAR KUZEY KESİMLERDE DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde sıcaklıklarda belirgin bir gerileme yaşanıyor. Özellikle kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, bu durumun Avrupa'daki sıcak hava dalgası ile kuzeyden gelen serin hava sistemlerinin etkisiyle oluştuğunu belirterek, "Avrupa ısınırken Türkiye daha serin bir hava akışının etkisinde kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, özellikle kuzey kesimlerde termometrelerin 4 ila 5 derece gerilemesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR, ANCAK KUVVETLİ BEKLENMİYOR

İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla yağış geçişleri görülecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağmur ihtimali bulunuyor.

Ancak uzmanlara göre kent genelinde kuvvetli bir yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise önceki günlere göre birkaç derece daha düşük seyredecek.

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla yağış beklenirken, kısa süreli sağanakların özellikle öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olabileceği tahmin ediliyor.

YAZIN REKOR SICAKLIKLARI BU YIL BEKLENMİYOR

Adil Tek, mevsimsel iklim modellerine göre İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda görülen 40 dereceyi aşan ekstrem sıcaklıkların bu yaz için öngörülmediğini söyledi.

Buna karşın temmuz ve ağustos aylarında yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman bunaltıcı seviyelere ulaşabileceği belirtildi.

Mevsimsel tahminlere göre İstanbul'da bu yaz 40 dereceyi aşan rekor sıcaklıklar beklenmezken, temmuz ve ağustos aylarında yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık zaman zaman bunaltıcı seviyelere çıkabilecek.

EGE BÖLGESİ SERİNLİYOR

İzmir ve çevresinde sıcaklıklar önceki haftalara göre gerilemiş durumda. Son günlerde 35-36 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların kuzeyden gelen serin hava ile birlikte 32-33 derece seviyelerine düştüğü ifade edildi.

Yağışların ise daha çok Ege'nin iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

İzmir'de sıcaklıklar kuzeyden gelen serin havanın etkisiyle birkaç derece düşerken, yağışların ağırlıklı olarak Ege'nin iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERDE YOĞUNLAŞACAK

Antalya kıyılarında yağışların etkisi sınırlı kalırken, Isparta, Burdur ve Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek.

Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde de öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yağışların özellikle iç kesimlerde etkili olması beklenirken, Isparta, Burdur ve Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Mersin ve Adana'nın iç bölgelerinde de öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor.

ANKARA'DA SAĞANAKLAR SÜRECEK

Başkentte gece başlayan yağışların gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği ancak ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediği ifade ediliyor.

Sıcaklıklar ise hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçecek.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışların gün boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, sıcaklıkların hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ YAĞIŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

Karadeniz genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Samsun, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Samsun, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra sağanakların kuvvetlenmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise gök gürültülü yağışlar görülebilir.

GÜNEYDOĞU'DA SICAK HAVA HAKİM

Türkiye'nin en sıcak bölgesi olmaya devam eden Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 36 ila 39 derece arasında seyrediyor.

Uzmanlar, geçen yıl kaydedilen rekor sıcaklıkların bu yıl beklenmediğini ancak mevcut değerlerin bölge için mevsim normalleri içerisinde olduğunu belirtiyor.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman çevresinde sıcak hava etkisini sürdürecek.

Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürürken, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA KARIŞIK HAVA TABLOSU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuzey kesimlerde öğleden sonra yağış geçişleri beklenirken, güney kesimlerde sıcak ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Malatya'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 33 derece civarında seyretmesi beklenirken, bölgede aşırı sıcaklık öngörülmüyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde öğleden sonra yerel yağışlar beklenirken, Malatya'da sıcaklıkların 33 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

AVRUPA KAVRULUYOR, TÜRKİYE SERİNLİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgasına da dikkat çekti.

Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa ve Almanya'yı kapsayan geniş bir bölgede sıcaklıkların hızla yükseldiğini belirten Tek, Paris'te önümüzdeki günlerde termometrelerin 38-39 dereceyi gösterebileceğini söyledi.

Afrika kökenli sıcak hava akımlarının Avrupa üzerinde etkili olduğunu belirten uzmanlar, bu sistemin yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.

Türkiye'de ise Avrupa'nın aksine daha serin ve mevsim normallerine yakın sıcaklıkların görülmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak ve olası sel riskine karşı 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

15 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji, gün içerisinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Risk altında bulunan iller şunlar:

Adana

Afyonkarahisar

Antalya

Aydın

Burdur

Denizli

Isparta

Mersin

Konya

Muğla

Niğde

Uşak

Aksaray

Karaman

Osmaniye

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre bazı şehirlerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:

• Kırklareli: 16° / 26°

• İstanbul: 19° / 25°

• Denizli: 16° / 25°

• İzmir: 21° / 31°

• Adana: 22° / 31°

• Ankara: 15° / 25°

• Samsun: 19° / 26°

• Erzurum: 10° / 27°

• Malatya: 17° / 33°

• Kars: 9° / 25°

• Diyarbakır: 19° / 37°

• Gaziantep: 19° / 33°

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji