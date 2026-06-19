Yaz ortasında 15 ile sel riski | Uzman isim uyardı hava 4 derece birden soğuyacak
Meteoroloji'den yaz ortasında dikkat çeken bir uyarı geldi. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kuvvetli sağanak ve ani sel riski nedeniyle 15 il için sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Ege'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'de yerel olarak çok kuvvetli yağışların görülebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
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- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışlar nedeniyle Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye olmak üzere 15 il için sarı kodlu uyarı verdi.
- Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ege'nin iç kesimleri ile Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını ve sel, su baskını riski bulunduğunu bildirdi.
- Türkiye genelinde sıcaklıklar özellikle kuzey bölgelerde 4-5 derece düşerken, Avrupa'da İspanya, Portekiz, Fransa ve Almanya'da sıcaklıklar 38-39 dereceye yükseliyor.
- Ankara, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Samsun'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar gün içinde aralıklarla devam edecek.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman çevresinde sıcaklıklar 36-39 derece arasında seyrediyor.
Avrupa kavurucu sıcak hava dalgasının etkisine girerken, Türkiye serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altında kalıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkisini artıracak, bazı noktalarda sel ve su baskını riski ortaya çıkacak. İşte il il güncel hava durumu raporu…
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK UYARDI
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren yağışların gün içerisinde kuvvetlenmesinin beklendiğini belirten Tek, özellikle iç ve batı kesimlerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YAĞIŞLI SİSTEM ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meteoroloji radar görüntülerine göre gece saatlerinden bu yana birçok bölgede yağışlar devam ediyor. Başkent Ankara'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini korurken, Sakarya, Düzce ve Bolu çevreleri ile Batı Karadeniz'de Karabük ve Kastamonu hattında sağanak yağışlar görülüyor.
Balıkesir'in güney kesimlerinde de yağış geçişleri yaşanırken, Samsun'un özellikle Çarşamba ilçesi çevresinde sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar etkili oldu. Uzmanlar, Karadeniz Bölgesi'nde yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtiyor.
Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm!
EGE VE BATI AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI
Adil Tek, günün en riskli bölgesinin Ege'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç bölgeleri olduğunu söyledi. Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre bazı noktalarda kısa sürede yoğun yağış düşebileceği, dolu, yıldırım ve fırtına kaynaklı olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde hasat döneminde bulunan üreticilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
SEL VE SU BASKINI RİSKİ YÜKSEK
Uzmanlar, kuvvetli konvektif sistemlerin etkisiyle bazı bölgelerde ani sel, su baskını ve hortum oluşma riskinin bulunduğunu belirtiyor. Atmosferdeki güçlü yükselici hareketlerin yağışları kısa sürede şiddetlendirebileceği ifade edilirken, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri istendi.
SICAKLIKLAR KUZEY KESİMLERDE DÜŞÜYOR
Türkiye genelinde sıcaklıklarda belirgin bir gerileme yaşanıyor. Özellikle kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, bu durumun Avrupa'daki sıcak hava dalgası ile kuzeyden gelen serin hava sistemlerinin etkisiyle oluştuğunu belirterek, "Avrupa ısınırken Türkiye daha serin bir hava akışının etkisinde kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR, ANCAK KUVVETLİ BEKLENMİYOR
İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla yağış geçişleri görülecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağmur ihtimali bulunuyor.
Ancak uzmanlara göre kent genelinde kuvvetli bir yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise önceki günlere göre birkaç derece daha düşük seyredecek.
YAZIN REKOR SICAKLIKLARI BU YIL BEKLENMİYOR
Adil Tek, mevsimsel iklim modellerine göre İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda görülen 40 dereceyi aşan ekstrem sıcaklıkların bu yaz için öngörülmediğini söyledi.
Buna karşın temmuz ve ağustos aylarında yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman bunaltıcı seviyelere ulaşabileceği belirtildi.
EGE BÖLGESİ SERİNLİYOR
İzmir ve çevresinde sıcaklıklar önceki haftalara göre gerilemiş durumda. Son günlerde 35-36 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların kuzeyden gelen serin hava ile birlikte 32-33 derece seviyelerine düştüğü ifade edildi.
Yağışların ise daha çok Ege'nin iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERDE YOĞUNLAŞACAK
Antalya kıyılarında yağışların etkisi sınırlı kalırken, Isparta, Burdur ve Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde de öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
ANKARA'DA SAĞANAKLAR SÜRECEK
Başkentte gece başlayan yağışların gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği ancak ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediği ifade ediliyor.
Sıcaklıklar ise hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçecek.
KARADENİZ BÖLGESİ YAĞIŞ ALMAYA DEVAM EDECEK
Karadeniz genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Samsun, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU'DA SICAK HAVA HAKİM
Türkiye'nin en sıcak bölgesi olmaya devam eden Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 36 ila 39 derece arasında seyrediyor.
Uzmanlar, geçen yıl kaydedilen rekor sıcaklıkların bu yıl beklenmediğini ancak mevcut değerlerin bölge için mevsim normalleri içerisinde olduğunu belirtiyor.
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman çevresinde sıcak hava etkisini sürdürecek.
DOĞU ANADOLU'DA KARIŞIK HAVA TABLOSU
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuzey kesimlerde öğleden sonra yağış geçişleri beklenirken, güney kesimlerde sıcak ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Malatya'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 33 derece civarında seyretmesi beklenirken, bölgede aşırı sıcaklık öngörülmüyor.
AVRUPA KAVRULUYOR, TÜRKİYE SERİNLİYOR
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgasına da dikkat çekti.
Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa ve Almanya'yı kapsayan geniş bir bölgede sıcaklıkların hızla yükseldiğini belirten Tek, Paris'te önümüzdeki günlerde termometrelerin 38-39 dereceyi gösterebileceğini söyledi.
Afrika kökenli sıcak hava akımlarının Avrupa üzerinde etkili olduğunu belirten uzmanlar, bu sistemin yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.
Türkiye'de ise Avrupa'nın aksine daha serin ve mevsim normallerine yakın sıcaklıkların görülmeye devam etmesi bekleniyor.
15 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji, gün içerisinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Risk altında bulunan iller şunlar:
- Adana
- Afyonkarahisar
- Antalya
- Aydın
- Burdur
- Denizli
- Isparta
- Mersin
- Konya
- Muğla
- Niğde
- Uşak
- Aksaray
- Karaman
- Osmaniye
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU
Meteoroloji verilerine göre bazı şehirlerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:
• Kırklareli: 16° / 26°
• İstanbul: 19° / 25°
• Denizli: 16° / 25°
• İzmir: 21° / 31°
• Adana: 22° / 31°
• Ankara: 15° / 25°
• Samsun: 19° / 26°
• Erzurum: 10° / 27°
• Malatya: 17° / 33°
• Kars: 9° / 25°
• Diyarbakır: 19° / 37°
• Gaziantep: 19° / 33°