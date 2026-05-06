Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli yağış ve dolu olayları sona ererken, bölgede sıcak hava etkili olacak.

Yarın itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu batı ve iç kesimlerde sağanak yağışların etkisini artırması, pazar günü Ege Bölgesi dışında yağışların sürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece yükselirken, Marmara Bölgesi'nde 30 dereceye, Şanlıurfa'da 32 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının ardından Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçerken, yağışlı hava yeniden kapıda. Meteoroloji uzmanları, Marmara'dan Karadeniz'e kadar birçok bölgede sağanak geçişlerinin görüleceğini belirtirken, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini artırıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının da yükselmeye başlamasıyla birlikte Akdeniz kıyılarında yaz havası hissedilmeye başladı.

SAĞANAK YAĞIŞLAR HAFTA BOYU ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava dalgasının ardından gelen bahar havası, yurt genelinde sağanak yağışlarla birlikte etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yağışlı hava özellikle hafta boyunca birçok bölgede etkili olacak.

BUGÜN HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Bugün Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile birlikte Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ayrıca İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ile Van'ın doğusunda da yağış görülecek.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Yarın itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu batı ve iç kesimlerde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Pazar günü Ege Bölgesi dışında yağışların sürmesi tahmin edilirken, özellikle çarşamba ve perşembe günleri yağışlı sistemin yurdun büyük bölümünde etkili olacağı belirtiliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, geçtiğimiz haftalarda özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli yağış ve dolu olaylarının sona ermeye başladığını, ancak yağışların tamamen bitmediğini söyledi.

TÜRKİYE GENELİNDE AÇIK VE ILIK HAVA HAKİM

Uzman değerlendirmesine göre, yurdun büyük bölümünde hava açık seyrediyor. Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir görünüm hakimken, Orta Akdeniz üzerinden gelen sistem Bursa çevresinde hafif yağış bırakıyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise genel olarak açık bir hava etkili. Yer yer hafif bulutlanmalar görülse de özellikle iç ve doğu kesimlerde güneşli hava dikkat çekiyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR: "YAZA DOĞRU GİDİYORUZ"

Gece sıcaklıklarının da yükselmeye başladığını belirten Adil Tek, özellikle batı bölgelerinde artık kalın kıyafetlere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

Mayıs ayının ortasına yaklaşılırken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladığını belirten Tek, "Adım adım yaza doğru gidiyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA HAFİF YAĞIŞ GEÇİŞİ

Radar görüntülerine göre Türkiye genelinde kuvvetli bir yağış beklenmiyor. İstanbul'da araçların üzerinde görülen hafif damlaların kısa süreli olduğu ve birkaç saat içinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Bugün güneşin Türkiye'nin büyük bölümünde yüzünü göstermesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu hava görülürken, iç ve doğu bölgelerde açık hava etkili olacak.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ: 30 DERECE SINIRINA YAKLAŞILIYOR

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar belirgin şekilde yükseliyor. Gece sıcaklıkları 14 dereceye kadar çıktı. Geçtiğimiz hafta gündüz görülen sıcaklıkların artık gece yaşandığına dikkat çekildi.

İstanbul dışında birçok ilde sıcaklıkların 30 derece sınırına yaklaşması bekleniyor. İç kesimlerde, özellikle Balıkesir ve Bilecik çevresinde karasal etkinin sürmesi nedeniyle sıcaklıklar biraz daha düşük seyrediyor.

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ

İstanbul'da sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Kentin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 26-27 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

Yarın sabah saatlerinde hafif yağmur geçişi bekleniyor. Ancak yağışın kısa süreli ve etkisiz olacağı ifade edildi.

EGE BÖLGESİ: İZMİR 30 DERECEYE YAKLAŞIYOR

Ege Bölgesi'nde özellikle güney kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor. İç kesimlerde ise serin hava etkisini kısmen sürdürüyor.

İzmir'de sıcaklıkların gün içinde 27-28 dereceye ulaşması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Orta Akdeniz kaynaklı sistemin hafif yağış bırakacağı ifade edildi.

Hafta ortasına kadar sıcaklıkların yüksek seyretmesi, salı gününden itibaren ise 4-5 derecelik sınırlı bir düşüş yaşanması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ: SICAKLIK VE NEM ARTIYOR

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor. Adana en sıcak illerden biri olarak öne çıkıyor.

Antalya'da ise rüzgârın yönüne göre sıcaklıkların değişiklik gösterdiği belirtildi. Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı artırdığı, denizden gelen rüzgârların ise sıcaklığı düşürse de nem oranını yükselttiği ifade edildi.

Uzmanlar, Antalya'da özellikle haziran ortasından eylül ortasına kadar yüksek nemin etkili olduğunu vurguladı. Bu nedenle bölgede yayla kültürünün oldukça yaygın olduğu belirtildi.

Antalya'da bugün sıcaklıkların 25-26 derece civarında seyretmesi beklenirken, yakın vadede önemli bir yağış öngörülmüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: GECE SERİN, GÜNDÜZ ILIK

İç Anadolu'da gece sıcaklıkları hala düşük seyrediyor. Açık hava nedeniyle gece saatlerinde soğuma daha fazla hissediliyor.

Buna karşın gündüz sıcaklıkları yükselişe geçti. Ankara'da sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Gece sıcaklıklarında da belirgin bir artış yaşanıyor. Başkentte gece sıcaklıklarının 7 dereceden 13 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde Batı Karadeniz üzerinden gelen sistemin Ankara'da hafif yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: KUVVETLİ YAĞIŞLAR SONA ERDİ

Geçtiğimiz hafta bölgeyi etkileyen kuvvetli yağış ve dolu olaylarının artık sona erdiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde bölgede sıcak hava etkili olacak. Kuvvetli yağış beklenmezken, yaz aylarına yaklaşılmasıyla birlikte Suriye ve Irak üzerinden gelecek toz taşınımlarının etkili olabileceği ifade edildi.

ŞANLIURFA'DA 32 DERECE

Şanlıurfa'da sıcaklıkların 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu değerlerin mevsim normallerinin üzerinde olduğu ifade edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek rakım nedeniyle gece sıcaklıkları düşük seyrediyor. Yer yer sıfırın altındaki değerler görülmeye devam ediyor.

Erzurum'da öğleden sonra çok zayıf yağış geçişleri beklenirken, sıcaklıkların genel olarak arttığı ifade edildi.

Iğdır'ın rakımının yaklaşık 850 metre olması nedeniyle bölgedeki diğer illere göre daha sıcak olduğu belirtildi. Kentte sıcaklıkların 27-28 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Karadeniz Bölgesi'nde bugün güneşli hava etkili olsa da yarından itibaren yağışların yeniden başlaması bekleniyor.

Özellikle hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Karadeniz genelinde yağışların daha sık görüleceği tahmin ediliyor.

Trabzon'da sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha düşük seyretmesi bekleniyor.

DENİZ SUYU SICAKLIKLARI DA YÜKSELİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, deniz suyu sıcaklıklarının da artmaya başladığını belirtti.

Akdeniz: 21-22 derece

Ege: 17-18 derece

Marmara ve Karadeniz: 11-14 derece

Özellikle Akdeniz kıyılarında denize girme sezonunun başladığı ifade edildi.