İZMİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde etkili olacak yeni hava sistemiyle birlikte birçok bölgede sağanak ve fırtına bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülürken, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. İlk etapta batı bölgelerde parçalı bulutlu hava görülse de, ülkenin büyük bölümünde aralıklı yağışlar öne çıkıyor.
İşte 4 Mayıs Pazartesi anlık hava durumu raporu...
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye bağlı Bozdağ ile Gölcük mahallelerinde dün başlayan kar yağışı gece ve bu sabah da aralıklarla etkisini gösterdi.
Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı mahallelerde, soğuk hava da etkili oldu.
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te sağanak yağış etkili olurken, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kar ve fırtına nedeniyle ulaşım aksadı.
GÜNEYDOĞU’DA SAĞANAK HAYATI ZORLAŞTIRDI
Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ekipleri rögar çevrelerinde biriken suları tahliye etmek için yoğun mesai yaptı.
Trafik polisleri ise özellikle işlek kavşaklarda oluşan yoğunluğu kontrol altına almaya çalıştı.
ŞANLIURFA’DA VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Şanlıurfa’da öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.
Kent genelinde oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden oldu.
KİLİS’TE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI
Kilis’te öğleden sonra etkisini gösteren yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için iş yerleri ve duraklara sığındı.
Sürücüler ve yayalar ise suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji verilerine göre bölgede yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR’DE KAR VE FIRTINA ULAŞIMI KESTİ
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi’nde ise kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Dün akşam başlayan yağışın halen devam ettiği bölgede, açılan yollar kısa sürede yeniden kapandı.
Fırtınanın etkisiyle karın sürüklenmesi sonucu ulaşım sık sık kesintiye uğradı.
BELEDİYE OTOBÜSÜ YOLDA MAHSUR KALDI
Mahalleye ulaşmaya çalışan bir belediye otobüsü yolda mahsur kaldı. Ekiplerin aracı kurtarmak için çalışmaları sürerken, mahalle sakinleri ilçe merkezine ulaşmakta güçlük yaşıyor.
Özellikle semt pazarı günü olması nedeniyle vatandaşların mağduriyeti arttı.
KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI
Mahalle Muhtarı Necmettin Aydın, bölgede kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını belirtti. Rüzgarın etkili olduğu noktalarda ise kar yığılmalarının daha fazla olduğu ifade edildi.
Aydın, uzun yıllardır bu mevsimde böyle bir kar yağışı görülmediğini vurguladı.
TARIM İÇİN RİSK BÜYÜYOR
Yoğun kar yağışı nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirtilirken, özellikle erik ağaçlarının dallarında kırılmalar yaşandı.
Yetkililer, akşam saatlerinde beklenen don olayının gerçekleşmesi halinde tarımsal zararın daha da artabileceği uyarısında bulundu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinde şiddetini artıran hava koşulları nedeniyle bazı elektrik direkleri devrildi, hatlarda kopmalar meydana geldi.
FIRTINA VE KAR BİRLİKTE ETKİLİ OLDU
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte beldede kar yağışı etkisini artırdı. Kuvvetli rüzgarla birleşen yağış, kısa sürede ulaşımı ve altyapıyı zorlayan bir tablo ortaya çıkardı.
Fırtınanın etkisiyle hem belde içinde hem de Bozüyük bağlantı yolunda elektrik ve telefon hatlarında ciddi hasar oluştu.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
Devrilen direkler nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Yaşanan arızalar, belde halkının günlük yaşamını doğrudan etkiledi.
Yetkililer, ekiplerin hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
VATANDAŞLARA KRİTİK ÇAĞRI
Yetkililer, özellikle kopan kablolara yaklaşılmaması gerektiğine dikkat çekti. Olası risklere karşı elektrik sigortalarının kapalı tutulmasının önemine işaret edildi.
Beldede hava koşullarının etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması istendi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunu 2 metreye kadar çıkardı. Yağışla birlikte derelerden taşınan çamur, denizin rengini de değiştirdi.
RÜZGAR HIZI 50 KİLOMETREYİ BULDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından ilçede kuzeydoğu yönünden esen rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığı ise 8 derece olarak ölçüldü.
Şiddetli rüzgar, özellikle kıyı kesimlerinde etkisini artırırken denizde oluşan dalgalar zaman zaman mendireği aştı.
DALGALAR MENDİREĞE ÇARPTI
Amasra Büyük Liman’da dalga boyu 2 metreye kadar yükseldi. Mendireğe çarpan dalgalar kıyıda etkili olurken, sahil hattında hareketlilik gözlendi.
Yağışın da etkisiyle ilçe merkezinde metrekareye 30 kilogram yağış düştü.
DENİZ ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜ
Ahatlar köyünden doğarak denize ulaşan Değirmenağzı Deresi, yağışla birlikte çamurlu su taşıdı. Bu durum kıyı kesiminde denizin renginin değişmesine neden oldu.
TEKNELER LİMANDA BEKLETİLDİ
Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri Karadeniz’e açılamadı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem alarak limanda kalmalarını sağladı.
POLİS EKİPLERİNDEN UYARI
Polis ekipleri de Büyük Liman çevresinde devriye gezerek vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Özellikle Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü çevresinde rüzgarın etkisinin daha fazla hissedildiği bildirildi.
Yetkililer, özellikle bazı iller için kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulundu. Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olması beklenirken; Ankara’nın batı ilçeleri, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde de etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.
Rüzgârın ise Marmara ve Ege’de kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yer yer saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacak rüzgârın, olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.
İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde ise çığ tehlikesine dikkat çekildi. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda ani erimelerle birlikte riskin artabileceği belirtiliyor.
Meteoroloji, birçok ili kapsayan sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarının geçerli olduğu iller şöyle:
Bu illerde yaşayan vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın geçici olduğunu açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen sistemin hafta ortasından itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Tek, özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların hızla artacağını ve bahar havasının hissedileceğini söyledi.
SOĞUK HAVA NEDEN GELDİ?
Mayıs ayında yaşanan kış benzeri hava koşullarının nadir görüldüğünü belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu durumun belirli aralıklarla tekrarlandığını ifade etti. Tek, “Bu tür hava olayları çok sık yaşanmaz, 15-20 yılda bir görülebilir. Hıdırellez geçmeden bu hava kendini düzeltmez, ancak salı ve çarşambadan itibaren sıcaklıklar artacak” sözleriyle sürecin geçici olduğuna dikkat çekti.
Avrupa’daki sıcak hava hareketlerinin Türkiye’deki soğuk havayı tetiklediğini vurgulayan Tek, “Avrupa’daki sıcak hava, yüksek basıncı yukarı taşıdı ve kutup girdabı bozuldu. Bu da soğuk havanın ülkemize inmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU RİSKİ DEVAM EDİYOR
Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde görülen kuvvetli yağışların nedenine de açıklık getiren Tek, sıcak ve soğuk havanın çarpışmasının etkili olduğunu belirtti. Tek, “Güneyden gelen sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk hava birleşince çok güçlü yükselici hareketler oluştu, bu da dolu ve kuvvetli sağanaklara yol açtı” sözleriyle durumu anlattı.
Aynı riskin bugün için de tamamen ortadan kalkmadığını ifade eden Tek, Akdeniz’in doğusu ve doğu bölgelerde yer yer benzer yağışların görülebileceğini söyledi.
İSTANBUL’DA YAĞIŞTAN ÇOK RÜZGAR ETKİLİ OLDU
İstanbul’da hissedilen soğuğun temel nedeninin yağıştan çok rüzgâr olduğunu belirten Tek, “İstanbul’u esas üşüten yağış değil, saatte 80 kilometreye ulaşan poyrazdı” dedi.
Rüzgârın etkisini kaybetmeye başladığını söyleyen Tek, yağışların da doğuya doğru çekildiğini ve batı bölgelerde havanın toparlanacağını aktardı.
Son günlerde bazı bölgelerde görülen kar yağışlarına da değinen Tek, özellikle yüksek rakımlı alanlarda bu durumun normal olduğunu belirtti. Tek, “Kütahya, Afyon ve Domaniç gibi yüksek kesimlerde kar yağışları görüldü. Ancak bu durum daha çok 2000 metre üzerindeki alanlarda etkili oldu” dedi.
YARINDAN İTİBAREN BAHAR HAVASI BAŞLIYOR
Soğuk ve yağışlı sistemin etkisini kaybedeceğini vurgulayan Tek, “Yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak bahar havasına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.
Orta ve doğu kesimlerde ise yağışların bir süre daha devam edeceğini belirten Tek, hafta sonuna doğru bu bölgelerde de havanın açacağını söyledi.
SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELECEK
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını ifade eden Tek, özellikle büyük şehirler için dikkat çeken tahminler paylaştı. Tek, “İstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki hafta 28-29 dereceye kadar çıkacak, İzmir’de ise 35 dereceleri görebiliriz” sözleriyle yaz havasına geçişin sinyalini verdi.
Ankara’da da benzer bir yükseliş beklendiğini belirten Tek, başkentte sıcaklıkların kısa sürede 20 derecenin üzerine çıkacağını ve ilerleyen günlerde 30 dereceye yaklaşacağını söyledi.
İLK EKRANDA BİLİNMESİ GEREKEN
Türkiye’yi etkileyen soğuk ve yağışlı hava sistemi hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. Batı bölgelerde sıcaklıklar hızla yükselirken, önümüzdeki günlerde yurt genelinde bahar ve yaz havası hissedilmeye başlanacak.
Marmara
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 18°C
Sakarya: Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı, 11°C
Ege
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 4°C
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 10°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 17°C
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C
Akdeniz
Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 17°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C
Burdur: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 9°C
Hatay: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
İç Anadolu
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 9°C
Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 13°C
Konya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 9°C
Nevşehir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 10°C
Batı Karadeniz
Bolu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 5°C
Düzce: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı, 10°C
Kastamonu: Çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu, 9°C
Zonguldak: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, 11°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 17°C
Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 24°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
Doğu Anadolu
Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 14°C
Kars: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 15°C
Malatya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 16°C
Van: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 16°C
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 20°C
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 16°C
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 18°C
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 19°C