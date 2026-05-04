İZMİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

MAYIS’TA KIŞ SÜRPRİZİ BİTİYOR! SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın geçici olduğunu açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen sistemin hafta ortasından itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Tek, özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların hızla artacağını ve bahar havasının hissedileceğini söyledi.

SOĞUK HAVA NEDEN GELDİ?

Mayıs ayında yaşanan kış benzeri hava koşullarının nadir görüldüğünü belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu durumun belirli aralıklarla tekrarlandığını ifade etti. Tek, “Bu tür hava olayları çok sık yaşanmaz, 15-20 yılda bir görülebilir. Hıdırellez geçmeden bu hava kendini düzeltmez, ancak salı ve çarşambadan itibaren sıcaklıklar artacak” sözleriyle sürecin geçici olduğuna dikkat çekti.

Avrupa’daki sıcak hava hareketlerinin Türkiye’deki soğuk havayı tetiklediğini vurgulayan Tek, “Avrupa’daki sıcak hava, yüksek basıncı yukarı taşıdı ve kutup girdabı bozuldu. Bu da soğuk havanın ülkemize inmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU RİSKİ DEVAM EDİYOR

Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde görülen kuvvetli yağışların nedenine de açıklık getiren Tek, sıcak ve soğuk havanın çarpışmasının etkili olduğunu belirtti. Tek, “Güneyden gelen sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk hava birleşince çok güçlü yükselici hareketler oluştu, bu da dolu ve kuvvetli sağanaklara yol açtı” sözleriyle durumu anlattı.

Aynı riskin bugün için de tamamen ortadan kalkmadığını ifade eden Tek, Akdeniz’in doğusu ve doğu bölgelerde yer yer benzer yağışların görülebileceğini söyledi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞTAN ÇOK RÜZGAR ETKİLİ OLDU

İstanbul’da hissedilen soğuğun temel nedeninin yağıştan çok rüzgâr olduğunu belirten Tek, “İstanbul’u esas üşüten yağış değil, saatte 80 kilometreye ulaşan poyrazdı” dedi.

Rüzgârın etkisini kaybetmeye başladığını söyleyen Tek, yağışların da doğuya doğru çekildiğini ve batı bölgelerde havanın toparlanacağını aktardı.