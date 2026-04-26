Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor.

Yurt genelinde yeni haftayla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede aralıklı yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Yeni haftayla birlikte yağışlı sistem doğu bölgelerden başlayarak ülke geneline yayılıyor.

İLK GÜNLERDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÖNE ÇIKIYOR

Haftanın başlangıcında yağışlı hava daha çok doğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Elazığ çevresi de bu yağışlardan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Aynı süreçte Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de aralıklı sağanak geçişleri görülecek.