Yağışlı sistem geliyor! Meteoroloji'den il il yeni rapor: Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hafta başından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hattında kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, yüksek kesimler için çığ uyarısı yapıldı. Üç büyük ilde üç gün boyunca yağış öngörülmezken, Marmara’da rüzgarın fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. İşte bölge bölge 27 Nisan hava durumu tahminleri ve beklenen sıcaklık değerleri.

Yağışlı sistem geliyor! Meteoroloji'den il il yeni rapor: Bu hafta hava nasıl olacak?
  • Yurt genelinde yeni haftayla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken yağışlar gece saatlerine kadar sürecek.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor.
  • İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli çevresinde rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor.
  • Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde yeni haftayla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede aralıklı yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

İLK GÜNLERDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÖNE ÇIKIYOR

Haftanın başlangıcında yağışlı hava daha çok doğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Elazığ çevresi de bu yağışlardan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Aynı süreçte Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

Güneydoğu Anadolu’da bazı illerde sağanak yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA GENİŞ ALANA YAYILACAK

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlı sistem hafta içinde etkisini genişletiyor.

Pazartesi: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı illerinde yağış görülecek.
Salı: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde yağış alanı genişleyecek.
Çarşamba: Yağışlar özellikle Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise sistem batıya doğru ilerleyecek. Perşembe günü iç kesimlerde süren yağışlara ek olarak Marmara Bölgesi de yeni sistemin etkisine girecek. Cuma itibarıyla ise yağışlı hava dalgasının yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışlı hava dalgası hafta ortasından itibaren batı bölgelerde de etkisini gösterecek.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu alanlarda sıcaklık değişimleri ve yağışla birlikte kar erimesi kaynaklı risklerin arttığı belirtiliyor.

Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların ve özellikle dağlık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Akdeniz’de özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.

RÜZGAR KUZEYLİ SICAKLIKLAR DENGEDE

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'da özellikle İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli çevresinde rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Kuzey kesimlerde sınırlı bir düşüş beklenirken, ülke genelinde değerler mevsim normalleri civarında kalacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ YOK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bu şehirlerde sıcaklık değerleri şöyle:

Ankara: 18–20 derece
İstanbul: 16–17 derece
İzmir: 24–26 derece

İstanbul'da rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi beklenirken, genel hava koşullarının hafta ortasına kadar sakin seyredeceği tahmin ediliyor.

Genel tablo: Parçalı bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak

Son tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar bölgesel olarak değişiklik gösterse de özellikle doğu kesimlerde daha güçlü hissedilecek. Hafta sonuna doğru ise yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini göstermesi bekleniyor.

27 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA VE EGE'DE SAKİN HAVA

Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. Her iki bölgede de yağış beklenmiyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
İstanbul16°CParçalı bulutlu
Edirne21°CParçalı bulutlu
Çanakkale19°CParçalı bulutlu
Sakarya18°CParçalı bulutlu
İzmir26°CParçalı bulutlu
Denizli25°CParçalı bulutlu
Manisa25°CParçalı bulutlu
Afyonkarahisar20°CParçalı bulutlu

İstanbul'da rüzgarın Avrupa yakası ile Kırklareli çevresinde kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

AKDENİZ'DE ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Adana ve Hatay'da yağışlar gün boyu etkili olurken Antalya ve Burdur'da yağışlar daha çok öğleden sonra görülecek. Bölgedeki sıcaklıklar 22-26 derece arasında değişiyor.

İÇ ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞ GEÇİŞLERİ

İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da yağış beklenmiyor. Bölgenin doğusunda ise sağanak geçişleri görülecek.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Ankara18-20°CParçalı bulutlu
Eskişehir19°CParçalı bulutlu
Sivas19°CGök gürültülü sağanak
Kayseri20°CAralıklı sağanak
Konya21°CParçalı bulutlu

KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ BİRLİKTE

Batı Karadeniz'de Bolu çevresinde öğle saatlerinde yerel sağanak beklenirken Düzce, Kastamonu ve Zonguldak'ta yağış öngörülmüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağış daha geniş alana yayılıyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Samsun19°CAralıklı sağanak
Trabzon18°CAralıklı sağanak
Rize17°CAralıklı sağanak
Bolu16°CYerel sağanak

Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi öne çıkıyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda riskin arttığı belirtiliyor.

DOĞU ANADOLU'DA YAYGIN SAĞANAK

Doğu Anadolu genelinde çok bulutlu hava hakim. Erzurum, Kars ve Van'da aralıklı sağanak beklenirken Malatya'da yağışların yer yer gök gürültülü olması öngörülüyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Erzurum14°CAralıklı sağanak
Kars13°CAralıklı sağanak
Van16°CAralıklı sağanak
Malatya22°CGök gürültülü sağanak

Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ ve kar erimesi riski sürüyor.

GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Güneydoğu Anadolu'da çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili oluyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Diyarbakır21°CGök gürültülü sağanak
Gaziantep22°CGök gürültülü sağanak
Şanlıurfa23°CGök gürültülü sağanak
Siirt19°CAralıklı sağanak

