Yurt genelinde yeni haftayla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede aralıklı yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
İLK GÜNLERDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÖNE ÇIKIYOR
Haftanın başlangıcında yağışlı hava daha çok doğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Elazığ çevresi de bu yağışlardan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.
Aynı süreçte Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de aralıklı sağanak geçişleri görülecek.
YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA GENİŞ ALANA YAYILACAK
Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlı sistem hafta içinde etkisini genişletiyor.
Pazartesi: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı illerinde yağış görülecek.
Salı: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde yağış alanı genişleyecek.
Çarşamba: Yağışlar özellikle Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek.
Haftanın ilerleyen günlerinde ise sistem batıya doğru ilerleyecek. Perşembe günü iç kesimlerde süren yağışlara ek olarak Marmara Bölgesi de yeni sistemin etkisine girecek. Cuma itibarıyla ise yağışlı hava dalgasının yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu alanlarda sıcaklık değişimleri ve yağışla birlikte kar erimesi kaynaklı risklerin arttığı belirtiliyor.
Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların ve özellikle dağlık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
RÜZGAR KUZEYLİ SICAKLIKLAR DENGEDE
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'da özellikle İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli çevresinde rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.
Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Kuzey kesimlerde sınırlı bir düşüş beklenirken, ülke genelinde değerler mevsim normalleri civarında kalacak.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ YOK
Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bu şehirlerde sıcaklık değerleri şöyle:
Ankara: 18–20 derece
İstanbul: 16–17 derece
İzmir: 24–26 derece
İstanbul'da rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi beklenirken, genel hava koşullarının hafta ortasına kadar sakin seyredeceği tahmin ediliyor.
Genel tablo: Parçalı bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
Son tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar bölgesel olarak değişiklik gösterse de özellikle doğu kesimlerde daha güçlü hissedilecek. Hafta sonuna doğru ise yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini göstermesi bekleniyor.
27 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA VE EGE'DE SAKİN HAVA
Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. Her iki bölgede de yağış beklenmiyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|İstanbul
|16°C
|Parçalı bulutlu
|Edirne
|21°C
|Parçalı bulutlu
|Çanakkale
|19°C
|Parçalı bulutlu
|Sakarya
|18°C
|Parçalı bulutlu
|İzmir
|26°C
|Parçalı bulutlu
|Denizli
|25°C
|Parçalı bulutlu
|Manisa
|25°C
|Parçalı bulutlu
|Afyonkarahisar
|20°C
|Parçalı bulutlu
İstanbul'da rüzgarın Avrupa yakası ile Kırklareli çevresinde kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.
AKDENİZ'DE ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Adana ve Hatay'da yağışlar gün boyu etkili olurken Antalya ve Burdur'da yağışlar daha çok öğleden sonra görülecek. Bölgedeki sıcaklıklar 22-26 derece arasında değişiyor.
İÇ ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da yağış beklenmiyor. Bölgenin doğusunda ise sağanak geçişleri görülecek.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Ankara
|18-20°C
|Parçalı bulutlu
|Eskişehir
|19°C
|Parçalı bulutlu
|Sivas
|19°C
|Gök gürültülü sağanak
|Kayseri
|20°C
|Aralıklı sağanak
|Konya
|21°C
|Parçalı bulutlu
KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ BİRLİKTE
Batı Karadeniz'de Bolu çevresinde öğle saatlerinde yerel sağanak beklenirken Düzce, Kastamonu ve Zonguldak'ta yağış öngörülmüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağış daha geniş alana yayılıyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Samsun
|19°C
|Aralıklı sağanak
|Trabzon
|18°C
|Aralıklı sağanak
|Rize
|17°C
|Aralıklı sağanak
|Bolu
|16°C
|Yerel sağanak
Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi öne çıkıyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda riskin arttığı belirtiliyor.
DOĞU ANADOLU'DA YAYGIN SAĞANAK
Doğu Anadolu genelinde çok bulutlu hava hakim. Erzurum, Kars ve Van'da aralıklı sağanak beklenirken Malatya'da yağışların yer yer gök gürültülü olması öngörülüyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Erzurum
|14°C
|Aralıklı sağanak
|Kars
|13°C
|Aralıklı sağanak
|Van
|16°C
|Aralıklı sağanak
|Malatya
|22°C
|Gök gürültülü sağanak
Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ ve kar erimesi riski sürüyor.
GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Güneydoğu Anadolu'da çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili oluyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Diyarbakır
|21°C
|Gök gürültülü sağanak
|Gaziantep
|22°C
|Gök gürültülü sağanak
|Şanlıurfa
|23°C
|Gök gürültülü sağanak
|Siirt
|19°C
|Aralıklı sağanak