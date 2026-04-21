Kuvvetli sağanak alarmı: İstanbul 5 derece birden soğuyacak! 23 Nisan'da plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımlayarak birçok bölge için "sarı kodlu" uyarıda bulundu. Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi beklenirken; batı kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü yağış beklediğini açıkladı.
  • İçişleri Bakanlığı, İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri için sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • İstanbul Valiliği, 22 Nisan'da özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşeceğini bildirdi.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
  • Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığı 3-5 derece azalırken, doğu illerinde 2-4 derece artış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini açıkladı. Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak biçiminde etkili olacak.

Meteoroloji’den 6 il için "Sarı Kodlu" uyarı

Marmara Bölgesi'nde başlayan yağışlar gün içinde aralıklarla kuvvetini artıracak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR

Tahminlere göre yağışlı sistem geniş bir alanı etkisi altına alacak. Marmara Bölgesi genelinde başlayan yağışlar, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz hattında zaman zaman şiddetini artıracak.

Yerel kuvvetli yağış beklenen başlıca bölgeler:

  • Marmara'nın güney ve doğusu
  • Ege'nin kuzey kesimleri
  • Batı Karadeniz

Bu alanlarda ani ve yoğun yağış geçişleri görülebileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

Ege’nin kuzey kesimlerinde sağanak yağış yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkili oluyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle yüksek kar örtüsünün bulunduğu alanlarda sıcaklık artışıyla birlikte riskin yükseldiği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu bölgelerde bulunacak vatandaşların ve özellikle kırsal alanlarda yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Batı Karadeniz hattında yağış geçişleri kısa sürede şiddetlenebiliyor.

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR DOĞUDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklığının ülke genelinde farklı yönlerde değişim göstermesi bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

BölgeSıcaklık DeğişimiDurum
Kuzeybatı3–5 derece düşüşMevsim normallerinin altında
Doğu İlleri2–4 derece artışMevsim normallerinin üstünde
Diğer BölgelerÖnemli bir değişiklik yokMevsim normallerinde

Kuzeybatı illerinde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece düşüş gösteriyor.

RÜZGAR YER YER KUVVETLENECEK

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden eseceği tahmin edilirken, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönler öne çıkacak.

Bu bölgelerde rüzgarın zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın yağışla birlikte etkisini artırabileceği belirtiliyor.

İÇİŞLERİ'NDEN "SARI KODLU" UYARI

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji verilerine dayanarak bazı iller için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre özellikle batı bölgelerde etkili olması beklenen sağanak yağışlara dikkat çekildi.

Uyarı kapsamında öne çıkan yerler:

  • İzmir'in kuzeyi
  • Manisa'nın batısı
  • Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri
  • Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri

Bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI: ANİ RİSKLERE DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kısa sürede etkili olabilecek hava olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Olası riskler şöyle sıralandı:

  • Ani sel ve su baskını
  • Yıldırım düşmesi
  • Yerel dolu yağışı
  • Yağış anında kuvvetli rüzgar
  • Ulaşımda aksamalar

Yetkililer gün boyunca hava durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: GÖZLER ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ HATTINDA

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlı hava için uyarı yapıldı. Açıklamada 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yağışların yer yer kuvvetli görülebileceği belirtildi.

Yağışların kısa süreli ancak etkili geçişler şeklinde görülebileceği, bazı noktalarda anlık yoğunluk oluşturabileceği ifade edildi.

23 NİSAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yetkililer, yağışlı sistemin perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmesinin beklendiğini bildirdi. 23 Nisan sabahıyla birlikte kent genelinde yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bu nedenle günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının daha sakin bir seyir izlemesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK ARDINDAN TOPARLANACAK

Açıklamada hava sıcaklıklarına ilişkin önemli bir değişime de dikkat çekildi. Çarşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği bildirildi.

Bu düşüşün kalıcı olmayacağı, cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceği ifade edildi.

22 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

BölgeŞehirBeklenen Sıcaklık (°C)Hava Durumu Özeti
MarmaraÇanakkale13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Edirne15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sakarya13°CKuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
EgeA.Karahisar18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Denizli24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir23°CKuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Manisa24°CKuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
AkdenizAdana23°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeyi sağanak yağışlı
Antalya21°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Burdur20°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Hatay21°CParçalı ve çok bulutlu
İç AnadoluAnkara17°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Çankırı16°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir19°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Konya20°CParçalı bulutlu, kuzey ve batısı sağanak yağışlı
Batı KaradenizBolu12°CKuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
Düzce13°CKuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
Kastamonu11°CKuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
Zonguldak11°CKuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu KaradenizAmasya19°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Rize15°CParçalı ve çok bulutlu
Samsun12°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon13°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Doğu AnadoluErzurum13°CParçalı ve çok bulutlu
Kars13°CParçalı ve çok bulutlu
Malatya20°CParçalı ve çok bulutlu
Van12°CParçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır20°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Gaziantep19°CParçalı ve çok bulutlu
Siirt19°CParçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa21°CParçalı ve çok bulutlu

