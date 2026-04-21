Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini açıkladı. Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak biçiminde etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR
Tahminlere göre yağışlı sistem geniş bir alanı etkisi altına alacak. Marmara Bölgesi genelinde başlayan yağışlar, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz hattında zaman zaman şiddetini artıracak.
Yerel kuvvetli yağış beklenen başlıca bölgeler:
Bu alanlarda ani ve yoğun yağış geçişleri görülebileceği için dikkatli olunması gerekiyor.
DOĞU BÖLGELERİNDE ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle yüksek kar örtüsünün bulunduğu alanlarda sıcaklık artışıyla birlikte riskin yükseldiği değerlendiriliyor.
Uzmanlar, bu bölgelerde bulunacak vatandaşların ve özellikle kırsal alanlarda yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR DOĞUDA YÜKSELİYOR
Hava sıcaklığının ülke genelinde farklı yönlerde değişim göstermesi bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
|Bölge
|Sıcaklık Değişimi
|Durum
|Kuzeybatı
|3–5 derece düşüş
|Mevsim normallerinin altında
|Doğu İlleri
|2–4 derece artış
|Mevsim normallerinin üstünde
|Diğer Bölgeler
|Önemli bir değişiklik yok
|Mevsim normallerinde
RÜZGAR YER YER KUVVETLENECEK
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden eseceği tahmin edilirken, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönler öne çıkacak.
Bu bölgelerde rüzgarın zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın yağışla birlikte etkisini artırabileceği belirtiliyor.
İÇİŞLERİ'NDEN "SARI KODLU" UYARI
İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji verilerine dayanarak bazı iller için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre özellikle batı bölgelerde etkili olması beklenen sağanak yağışlara dikkat çekildi.
Uyarı kapsamında öne çıkan yerler:
Bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI: ANİ RİSKLERE DİKKAT
Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kısa sürede etkili olabilecek hava olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Olası riskler şöyle sıralandı:
Yetkililer gün boyunca hava durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.
İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: GÖZLER ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ HATTINDA
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlı hava için uyarı yapıldı. Açıklamada 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yağışların yer yer kuvvetli görülebileceği belirtildi.
Yağışların kısa süreli ancak etkili geçişler şeklinde görülebileceği, bazı noktalarda anlık yoğunluk oluşturabileceği ifade edildi.
23 NİSAN'DA HAVA NASIL OLACAK?
Yetkililer, yağışlı sistemin perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmesinin beklendiğini bildirdi. 23 Nisan sabahıyla birlikte kent genelinde yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Bu nedenle günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının daha sakin bir seyir izlemesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK ARDINDAN TOPARLANACAK
Açıklamada hava sıcaklıklarına ilişkin önemli bir değişime de dikkat çekildi. Çarşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği bildirildi.
Bu düşüşün kalıcı olmayacağı, cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceği ifade edildi.
22 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
|Bölge
|Şehir
|Beklenen Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Özeti
|Marmara
|Çanakkale
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Edirne
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Kırklareli
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Sakarya
|13°C
|Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Ege
|A.Karahisar
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Denizli
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|İzmir
|23°C
|Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Manisa
|24°C
|Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Akdeniz
|Adana
|23°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeyi sağanak yağışlı
|Antalya
|21°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Burdur
|20°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Hatay
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İç Anadolu
|Ankara
|17°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Çankırı
|16°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Eskişehir
|19°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Konya
|20°C
|Parçalı bulutlu, kuzey ve batısı sağanak yağışlı
|Batı Karadeniz
|Bolu
|12°C
|Kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
|Düzce
|13°C
|Kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
|Kastamonu
|11°C
|Kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
|Zonguldak
|11°C
|Kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|19°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Rize
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Samsun
|12°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Trabzon
|13°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kars
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Malatya
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Van
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|20°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Gaziantep
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Siirt
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Şanlıurfa
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu