Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü yağış beklediğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul Valiliği, 22 Nisan'da özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşeceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığı 3-5 derece azalırken, doğu illerinde 2-4 derece artış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini açıkladı. Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak biçiminde etkili olacak. Meteoroloji’den 6 il için "Sarı Kodlu" uyarı

Marmara Bölgesi'nde başlayan yağışlar gün içinde aralıklarla kuvvetini artıracak. KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR Tahminlere göre yağışlı sistem geniş bir alanı etkisi altına alacak. Marmara Bölgesi genelinde başlayan yağışlar, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz hattında zaman zaman şiddetini artıracak. Yerel kuvvetli yağış beklenen başlıca bölgeler: Marmara'nın güney ve doğusu

Ege'nin kuzey kesimleri

Batı Karadeniz Bu alanlarda ani ve yoğun yağış geçişleri görülebileceği için dikkatli olunması gerekiyor.