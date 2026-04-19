Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. ÇIĞ VE SİS UYARISI DA VAR Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda riskin arttığı belirtiliyor. Öte yandan Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara’nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yeni haftada yağışlı sistemin batıdan giriş yaparak ülke geneline yayılması öngörülüyor. HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ SÜRECEK Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olacağını belirtti. Haftanın ilk günlerinde yağışların daha çok doğu kesimlerde yoğunlaşacağı ifade edildi. Salı günü kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor. Bu sistemin Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere iç kesimlerde etkili olacağı öngörülüyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışların yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU İstanbul'da hafta başında parçalı bulutlu hava etkili olacak. Salı ve çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkarken hafta ortasında 13 dereceye düşecek. Ankara'da pazartesi parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların 15-17 derece aralığında olması bekleniyor. İzmir'de ise haftanın ilk iki günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların 22-24 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.