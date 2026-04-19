Yeni yağış dalgası geliyor: İstanbul dahil birçok il listede! Günlerce sürecek

Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu uyarı geldi. Doğu bölgelerinde kuvvetli sağanak ve çığ riski beklenirken, Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci hafta boyunca sürecek yağışlı sisteme karşı uyardı. Salı günü batıdan giriş yapacak yeni sistemle birlikte İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sıcaklıkların düşmesi ve yağışların yurt geneline yayılması öngörülüyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Nisan Pazartesi için Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli illerinde sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
  • Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Salı günü kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere iç kesimlerde etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Nisan Pazartesi için 12 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Doğu ve güneydoğu kesimlerde kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski öne çıkıyor.

Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

Yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Meteoroloji'ye aittir)

Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevreleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

12 İL İÇİN "SARI KODLU" UYARI

Meteoroloji'nin uyarı yaptığı iller şöyle:

  • Batman
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Hatay
  • Mardin
  • Osmaniye
  • Siirt
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tunceli

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

ÇIĞ VE SİS UYARISI DA VAR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda riskin arttığı belirtiliyor.

Öte yandan Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yeni haftada yağışlı sistemin batıdan giriş yaparak ülke geneline yayılması öngörülüyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olacağını belirtti. Haftanın ilk günlerinde yağışların daha çok doğu kesimlerde yoğunlaşacağı ifade edildi.

Salı günü kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor. Bu sistemin Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere iç kesimlerde etkili olacağı öngörülüyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışların yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta başında parçalı bulutlu hava etkili olacak. Salı ve çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkarken hafta ortasında 13 dereceye düşecek.

Ankara'da pazartesi parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların 15-17 derece aralığında olması bekleniyor.

İzmir'de ise haftanın ilk iki günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların 22-24 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

20 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA'DA SİS VE PUS ETKİLİ

Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • İstanbul: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Edirne: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Sakarya: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Çanakkale: 20°C, az bulutlu

EGE'DE HAVA DAHA AÇIK

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu hava öne çıkarken, iç kesimlerde bulutlanma artıyor.

  • İzmir: 23°C, az bulutlu
  • Denizli: 20°C, parçalı ve az bulutlu
  • Muğla: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Afyonkarahisar: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nde kuzey ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • Adana: 23°C, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
  • Hatay: 20°C, kuvvetli sağanak bekleniyor
  • Antalya: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Burdur: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU'DA BULUTLU HAVA HAKİM

Bölgede genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sivas'ın doğu ilçelerinde yer yer yağış görülebilir.

  • Ankara: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Eskişehir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Konya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kayseri: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ

Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar etkili olacak. Doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

  • Trabzon: 12°C, aralıklı yağmur ve sağanak
  • Rize: 12°C, aralıklı yağmur ve sağanak
  • Samsun: 15°C, parçalı bulutlu
  • Amasya: 16°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz'de ise pus ve sis öne çıkıyor.

  • Bolu: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Düzce: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Zonguldak: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kastamonu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ KUVVETLENİYOR

Bölge genelinde yağışlı hava etkili olacak. Güneydoğu kesimler ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski sürüyor.

  • Erzurum: 8°C, yağmur ve yükseklerde kar
  • Kars: 10°C, yağmur ve yükseklerde kar
  • Van: 13°C, yağmur ve yükseklerde kar
  • Malatya: 16°C, aralıklı sağanak

GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK ETKİLİ

Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • Diyarbakır: 17°C, kuvvetli sağanak
  • Gaziantep: 16°C, kuvvetli sağanak
  • Şanlıurfa: 17°C, yerel kuvvetli yağış
  • Siirt: 15°C, kuvvetli sağanak
