Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Nisan Pazartesi için 12 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Doğu ve güneydoğu kesimlerde kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski öne çıkıyor.
Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevreleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.
12 İL İÇİN "SARI KODLU" UYARI
Meteoroloji'nin uyarı yaptığı iller şöyle:
Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
ÇIĞ VE SİS UYARISI DA VAR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda riskin arttığı belirtiliyor.
Öte yandan Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olacağını belirtti. Haftanın ilk günlerinde yağışların daha çok doğu kesimlerde yoğunlaşacağı ifade edildi.
Salı günü kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor. Bu sistemin Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere iç kesimlerde etkili olacağı öngörülüyor.
Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışların yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da hafta başında parçalı bulutlu hava etkili olacak. Salı ve çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkarken hafta ortasında 13 dereceye düşecek.
Ankara'da pazartesi parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların 15-17 derece aralığında olması bekleniyor.
İzmir'de ise haftanın ilk iki günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların 22-24 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
20 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA SİS VE PUS ETKİLİ
Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE'DE HAVA DAHA AÇIK
Ege Bölgesi genelinde az bulutlu hava öne çıkarken, iç kesimlerde bulutlanma artıyor.
AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Akdeniz Bölgesi'nde kuzey ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU'DA BULUTLU HAVA HAKİM
Bölgede genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sivas'ın doğu ilçelerinde yer yer yağış görülebilir.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ
Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar etkili olacak. Doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Batı Karadeniz'de ise pus ve sis öne çıkıyor.
DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ KUVVETLENİYOR
Bölge genelinde yağışlı hava etkili olacak. Güneydoğu kesimler ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski sürüyor.
GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK ETKİLİ
Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.