Batıdan gelen yağışlı sistem tüm yurda yayılacak.



KALICI BAHAR 20 NİSAN'I BEKLİYOR



Tek, bahar havasının henüz yerleşmediğini net biçimde ortaya koydu. Asıl ısınma için nisan ayının ikinci yarısını işaret etti: "O beklediğimiz, iliğimizi kemiğimizi ısıtan hava henüz gelmedi. Bunun için ayın 20'sinden sonrasını beklemek gerekiyor." Sıcaklıklardaki dalgalanmayı özetleyen Tek, "Aslında bir dalgalanma var" diyerek düşüşün kar getirecek seviyelerde olmayacağını da ekledi.

Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı etkisini artırıyor. İSTANBUL'DA BUGÜN 20 DERECE YARIN 15



Büyük şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Tek, İstanbul için şu tabloyu çizdi: Gün Sıcaklık Durum Bugün 19-21°C Parçalı bulutlu, toz taşınımı Yarın 15°C Poyraz etkili, sıcaklık düşüşü CUMADAN İTİBAREN YAĞIŞLI SİSTEM



Tek, cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin hafta sonu güney, iç ve doğu kesimlerde etkili olacağını açıkladı. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli yağış beklenmediğini belirtti.



Yağışların bölgeden bölgeye farklılık göstereceğini de vurgulayan Tek, doğuya kayan sistemle birlikte Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini ifade etti. Ankara'da ise yarın öğleden sonra hafif yağmur başlayacağını ve sonraki günlerde yağışların süreceğini aktardı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e göre kalıcı bahar için 20 Nisan sonrası işaret ediliyor.



TOZ TAŞINIMI SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR



Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının iç kesimlerde yoğun biçimde hissedileceğini belirten Tek, yağış olmadığı için konsantrasyonun yüksek kaldığını vurguladı: "Toz taşınımı özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Konsantrasyon yüksek ve yağış olmadığı için solunum yolu rahatsızlıklarını artırabilir."



Güney Ege'de ise toz taşınımının hafif yağışla birleşerek çamur yağmuruna dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarı verdi.



SARI KODLU UYARI: 6 İL KAPSAMDA



Meteoroloji, aşağıdaki iller için sarı kodlu alarm verdi: Antalya

Aydın

Balıkesir

Çanakkale

İzmir

Muğla Bu illerde gün içinde hava koşullarının olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.