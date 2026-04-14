Afrika üzerinden toz alarmı: Önce 30 derece ardından sağanak geliyor! Kalıcı bahar ne zaman?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasında sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Cuma gününden itibaren yurda giriş yapacak yağışlı sistemle hafta sonu tüm yurtta kuvvetli sağanak bekleniyor. 6 il için sarı kodlu uyarı verilirken uzmanlar toz taşınımı, çığ riski ve ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları uyardı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü hava sıcaklıklarının yılın en yüksek seviyelerine ulaşacağını, cuma gününden itibaren ise batıdan giren yağışlı sistemin hafta sonu tüm yurda yayılacağını bildirdi.
  • Hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ile 6 derece artması bekleniyor ve perşembe günü Adana'da 30, Antalya'da 28, İzmir'de 25, Ankara'da 21 derece olacak.
  • Meteoroloji uzmanı Adil Tek, asıl bahar havasının 20 Nisan'dan sonra geleceğini belirterek sıcaklıklardaki artışın geçici olduğunu açıkladı.
  • Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı batı bölgelerde etkili olacak ve solunum yolu rahatsızlıkları açısından risk oluşturacak.
  • Meteoroloji, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı verirken Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hafta ortasına kadar ülke genelinde parçalı bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak. Perşembe günü sıcaklıklar yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken cuma itibarıyla batıdan giren yağışlı sistem hafta sonu tüm yurda yayılacak.

Hafta başında Türkiye genelinde az bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayları sürerken batı bölgelerde toz taşınımı dikkat çekiyor.

Bahar havası kısa sürüyor, hafta sonu sağanak geliyor.

SICAKLIKLAR PERŞEMBE ZİRVEYE ÇIKIYOR

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ile 6 derece artması bekleniyor. Perşembe günü sıcaklıklar yılın en yüksek seviyelerine ulaşacak. Doğu bölgelerinde gece ayazı etkisini yitirerek yerini daha ılıman bir havaya bırakacak.

Perşembe günü beklenen maksimum sıcaklıklar:

İlBeklenen Sıcaklık
Adana30°C
Antalya28°C
İzmir25°C
Ankara21°C

Sıcaklıklar perşembe zirvede, ardından hızlı düşüş bekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK: "ASIL BAHAR 20 NİSAN'DAN SONRA"

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sıcaklıklardaki artışın kalıcı olmadığını açıkladı. Tek'e göre hafta sonu yağışlı sistem güney, iç ve doğu kesimleri etkilerken Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı solunum sağlığı açısından risk oluşturuyor.

Uzman Adil Tek, hava sıcaklıklarındaki geçici yükselişe dikkat çekerek bugün ve yarın özellikle batı bölgelerde birkaç derecelik artış yaşandığını belirtti. Ancak bu artışın kısa ömürlü olduğunu vurgulayan Tek, ardından yeniden bir düşüş geleceğini söyledi.

Batıdan gelen yağışlı sistem tüm yurda yayılacak.

KALICI BAHAR 20 NİSAN'I BEKLİYOR

Tek, bahar havasının henüz yerleşmediğini net biçimde ortaya koydu. Asıl ısınma için nisan ayının ikinci yarısını işaret etti:

"O beklediğimiz, iliğimizi kemiğimizi ısıtan hava henüz gelmedi. Bunun için ayın 20'sinden sonrasını beklemek gerekiyor."

Sıcaklıklardaki dalgalanmayı özetleyen Tek, "Aslında bir dalgalanma var" diyerek düşüşün kar getirecek seviyelerde olmayacağını da ekledi.

Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı etkisini artırıyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN 20 DERECE YARIN 15

Büyük şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Tek, İstanbul için şu tabloyu çizdi:

GünSıcaklıkDurum
Bugün19-21°CParçalı bulutlu, toz taşınımı
Yarın15°CPoyraz etkili, sıcaklık düşüşü

CUMADAN İTİBAREN YAĞIŞLI SİSTEM

Tek, cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin hafta sonu güney, iç ve doğu kesimlerde etkili olacağını açıkladı. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli yağış beklenmediğini belirtti.

Yağışların bölgeden bölgeye farklılık göstereceğini de vurgulayan Tek, doğuya kayan sistemle birlikte Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini ifade etti. Ankara'da ise yarın öğleden sonra hafif yağmur başlayacağını ve sonraki günlerde yağışların süreceğini aktardı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e göre kalıcı bahar için 20 Nisan sonrası işaret ediliyor.

TOZ TAŞINIMI SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının iç kesimlerde yoğun biçimde hissedileceğini belirten Tek, yağış olmadığı için konsantrasyonun yüksek kaldığını vurguladı:

"Toz taşınımı özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Konsantrasyon yüksek ve yağış olmadığı için solunum yolu rahatsızlıklarını artırabilir."

Güney Ege'de ise toz taşınımının hafif yağışla birleşerek çamur yağmuruna dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarı verdi.

SARI KODLU UYARI: 6 İL KAPSAMDA

Meteoroloji, aşağıdaki iller için sarı kodlu alarm verdi:

  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • İzmir
  • Muğla

Bu illerde gün içinde hava koşullarının olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Uzmanlar, Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli kesimlerinde artan sıcaklıklarla birlikte kar erimelerinin hızlanabileceğine ve çığ riskinin yükselebileceğine dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri de çığ riski açısından izleniyor.

Batı bölgelerdeki toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Yetkililer hassas grupların ve sürücülerin dikkatli olmasını vurguluyor. Meteoroloji, hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani sağanak ve sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olmasını öneriyor.

15 NİSAN ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı bulutlu ve sakin bir hava hâkim olacak. Batı bölgelerde toz taşınımı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ ve buzlanma riski öne çıkıyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı dikkat çekerken gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

İlSıcaklık
Sakarya21°C
Edirne20°C
İstanbul18°C
Çanakkale18°C

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı etkili olacak.

İlSıcaklık
Adana27°C
Antalya22°C
Burdur22°C
Hatay22°C

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde pus ve sis görülebilir.

İlSıcaklık
Eskişehir22°C
Kayseri20°C
Konya20°C
Ankara19°C

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İlSıcaklık
Düzce21°C
Bolu20°C
Kastamonu20°C
Zonguldak15°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

İlSıcaklık
Amasya21°C
Samsun15°C
Rize14°C
Trabzon13°C

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir; kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusundaki yüksek ve eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi dikkat çekiyor.

İlSıcaklık
Malatya21°C
Van9°C
Kars8°C
Erzurum6°C

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis bekleniyor.

İlSıcaklık
Şanlıurfa22°C
Gaziantep21°C
Diyarbakır19°C
Siirt18°C
