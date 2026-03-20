Meteoroloji'nin 19–22 Mart tarihlerini kapsayan raporunda, bayram boyunca ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile birlikte yer yer kuvvetli yağışların görüleceğine işaret ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. İşte bayramın 1. günü, 2. günü ve 3. günü il il hava durumu…
BAYRAMDA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre, bayram boyunca birçok bölgede sağanak ve yer yer karla karışık yağış beklenirken, vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri istendi.
MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışların, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde gün boyunca yer yer şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde de yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce'de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR, DOĞUDA YÜKSELİYOR
Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek. Buna karşılık doğu kesimlerde sıcaklıkların normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT
Marmara'nın doğusu başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da yer yer yoğun yağışlar görülecek. Bunun yanı sıra Düzce, Antalya ve Adana çevrelerinde de yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40 ila 60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.
YAĞIŞLI HAVA HAFTA BOYUNCA SÜRECEK
Meteoroloji'nin 7 günlük tahminlerine göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı sistemin önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte vatandaşların güncel uyarıları takip ederek tedbirli olmaları önem taşıyor.
20–22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel hava durumu tahminleri:
ANKARA:
Başkentte bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, aralıklarla yağmur ve sağanak etkili olacak.
Perşembe: 5–7 / 8–10°C
Cuma: 3–5 / 9–11°C
Cumartesi: 4–6 / 14–16°C
Pazar: 3–5 / 8–10°C
İSTANBUL:
Megakentte de bulutlu hava hakim olacak, zaman zaman yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.
Perşembe: 7–9 / 9–11°C
Cuma: 6–8 / 9–11°C
Cumartesi: 7–9 / 11–13°C
Pazar: 6–8 / 9–11°C
İZMİR:
Ege'de parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bayramın ilk gününde sağanak yağış öne çıkıyor.
Perşembe: 6–8 / 16–18°C
Cuma: 8–10 / 12–14°C
Cumartesi: 6–8 / 14–16°C
Pazar: 6–8 / 14–16°C