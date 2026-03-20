T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ʺXʺ hesabından alındı. MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Marmara Bölgesi genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışların, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde gün boyunca yer yer şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde de yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

17 il için sarı kod alarmı açıklandı. 17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce'de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar 2–4 derece düşecek. SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR, DOĞUDA YÜKSELİYOR Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek. Buna karşılık doğu kesimlerde sıcaklıkların normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara’nın doğusu ve bazı bölgelerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT Marmara'nın doğusu başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da yer yer yoğun yağışlar görülecek. Bunun yanı sıra Düzce, Antalya ve Adana çevrelerinde de yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40 ila 60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.

Yağışlı hava Perşembe’ye kadar sürecek, uyarılar takip edilmeli. YAĞIŞLI HAVA HAFTA BOYUNCA SÜRECEK Meteoroloji'nin 7 günlük tahminlerine göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı sistemin önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte vatandaşların güncel uyarıları takip ederek tedbirli olmaları önem taşıyor.