Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor.

Bayram süresince Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak, arife gününden itibaren başlayacak yağışlar iç ve doğu bölgelerde daha belirgin olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Bayram süresince ise yurt genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde sel ve su baskını riski öne çıkıyor.

Türkiye genelinde bayram öncesi yağışlı hava etkisini artırıyor.

YURT GENELİNDE SICAKLIK ARTIŞI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, günün ilk saatlerinde doğu bölgelerdeki yağışların etkisini kaybettiğini ancak zeminde kar örtüsünün devam ettiğini belirterek,"Doğu Anadolu'da sıcaklıklar normalde olması gereken çok düşük eksi değerlerde değil. Ardahan'da -4, Kars'ta -5, Erzurum'da ise -2 derece ölçülüyor. Diğer illerde sıcaklıklar pozitif değerlere çıkmış durumda" sözleriyle aktardı.

Tek, batı bölgelerde de nispeten ılık bir hava olduğunu ifade ederek,"İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 8 derece, İzmir'de ise 10 derece. Genel olarak kıyı kesimlerde 8-10 derece bandında bir hava var." ifadelerini kullandı.