CANLI YAYIN
Geri

Meteoroloji'den saatli uyarı: Bu akşam başlıyor bayramda zirve yapacak! Kar, fırtına, sağanak...

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek bayram süresince Türkiye genelinde etkili olacak yağışlı hava sistemini değerlendirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerini paylaşan Tek; sel, su baskını ve saatte 62 kilometreyi bulacak fırtınaya karşı uyardı. İşte bayram namazı saatinden itibaren beklenen kar ve sağanak yağış detayları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve Osmaniye için kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
  • Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağışlar etkili olacak.
  • Bayram süresince Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak, arife gününden itibaren başlayacak yağışlar iç ve doğu bölgelerde daha belirgin olacak.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor.
  • Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Bayram süresince ise yurt genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde sel ve su baskını riski öne çıkıyor.

Türkiye genelinde bayram öncesi yağışlı hava etkisini artırıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Meteoroloji ve A Haber'den alınmıştır)

YURT GENELİNDE SICAKLIK ARTIŞI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, günün ilk saatlerinde doğu bölgelerdeki yağışların etkisini kaybettiğini ancak zeminde kar örtüsünün devam ettiğini belirterek,"Doğu Anadolu'da sıcaklıklar normalde olması gereken çok düşük eksi değerlerde değil. Ardahan'da -4, Kars'ta -5, Erzurum'da ise -2 derece ölçülüyor. Diğer illerde sıcaklıklar pozitif değerlere çıkmış durumda" sözleriyle aktardı.

Tek, batı bölgelerde de nispeten ılık bir hava olduğunu ifade ederek,"İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 8 derece, İzmir'de ise 10 derece. Genel olarak kıyı kesimlerde 8-10 derece bandında bir hava var." ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

YAĞIŞLAR YENİDEN GELİYOR

Gün içinde yurt genelinde önemli bir yağış görülmediğini belirten Tek, Marmara'nın güneyi ile bazı bölgelerde hafif yağışların sürdüğünü vurgulayarak, "Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde zayıf yağışlar var. Antalya ile Konya arasında da hafif yağış geçişleri görülüyor" dedi.

Akşam saatlerinden itibaren yeni bir sistemin devreye gireceğini söyleyen Tek,"Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem gece saatlerinde önce Güney Ege'de başlayacak, ardından Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve ilerleyen saatlerde kuzey bölgelere doğru yayılacak"sözleriyle durumu özetledi.

İstanbul’da sabah saatlerinde bulutlu ve serin hava hakim.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Perşembe günü yağışların etkisini artıracağını belirten Tek, "Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sel ve su baskını riski bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Rüzgarın da etkisini artıracağına dikkat çeken Tek, "Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde poyraz kuvvetli esecek. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte62 kilometrenin üzerine çıkarak fırtına seviyesine ulaşabilir"dedi.

BAYRAMDA YAĞIŞLI VE SERİN HAVA

Bayram süresince yağışların yurt genelinde etkili olacağını vurgulayan Tek,"Arife günü neredeyse tüm yurtta yağış var. Bayramın birinci günü de Orta Karadeniz dışında hemen her yerde yağış bekleniyor"dedi.

Tek, bayram sabahına ilişkin detay verirken, "Bayram namazı saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Doğu Anadolu'da bu yağışlar kar şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların batı bölgelerde 8-9 derece civarında olacağını belirten Tek,"Kuzeyden esen rüzgar üşümeyi artıracak, özellikle İstanbul'da hissedilen soğuk daha fazla olacak"sözleriyle aktardı.

Doğu Anadolu’da kar örtüsü devam ederken sıcaklıklar yükselişe geçti.

YAĞIŞLAR BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de yağışların devam edeceğini belirten Tek, "Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu yağış almaya devam edecek. Marmara'nın güney ve doğusunda da yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı sürecek" ifadelerini kullandı.

Genel tabloyu özetleyen Tek, "Bayram genel olarak yağışlı geçecek ve özellikle batı bölgelerde hissedilen serinlik dikkat çekecek" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Ege Bölgesi’nde öğleden sonra sağanak yağışlar etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Kuzey ve doğu kesimlerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi de etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.

DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ tehlikesi sürüyor. Aynı bölgelerde hava sıcaklıklarına bağlı olarak kar erimesi kaynaklı risklerin de artabileceği belirtiliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, iç kesimlerde normallerin üzerinde değerler ölçüleceği tahmin ediliyor.

YETKİLİLERDEN UYARI ÜSTÜNE UYARI

Meteoroloji, özellikle Marmara'daki kuvvetli rüzgar ile Doğu bölgelerdeki çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı güncel uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Meteoroloji ve A Haber'den alınmıştır)

RAMAZAN BAYRAMI'NDA DONDURUCU SOĞUK VE YAĞIŞ UYARISI: KAR KAPIDA MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 19 Mart Arife günü ve 20-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği bayram süresince, iç kesimlerin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaştığı rapora göre bayram süresince yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

BÖLGE BÖLGE BAYRAMDA HAVA DURUMU

Bayram süresince yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak iç kesimlerin yüksekleri ile yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

🔴Arife Günü (19 Mart Perşembe): Ülke geneli çok bulutlu. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin dışında kalan tüm bölgelerde yağış var.

🔴Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma): Ülke geneli yağışlı. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

🔴Bayramın 2. Günü (21 Mart Cumartesi): Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir ve Aydın hariç yurt genelinde yağışlı hava sürecek.

🔴Bayramın 3. Günü (22 Mart Pazar): Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ege'nin bazı merkezleri (İzmir, Aydın) ve Erzurum çevresi dışında yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de bayram boyunca sağanak yağış ve düşük sıcaklıklar etkili olacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK TABLOSU

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram boyunca beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;

ŞehirPerşembe (Arife)Cuma (1. Gün)Cumartesi (2. Gün)Pazar (3. Gün)
İstanbul7-9 / 9-11 °C6-8 / 9-11 °C7-9 / 11-13 °C6-8 / 9-11 °C
Ankara5-7 / 8-10 °C3-5 / 9-11 °C4-6 / 14-16 °C3-5 / 8-10 °C
İzmir6-8 / 16-18 °C8-10 / 12-14 °C6-8 / 14-16 °C6-8 / 14-16 °C

18 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Çanakkale ve Edirne dışında kalan illerde yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgârın zaman zaman 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 8°C, parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Kırklareli:10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Kocaeli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE'DE YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 14°C, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Denizli: 19°C, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı

Manisa: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ'DE GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ ARTIYOR

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Yağışların özellikle akşam ve gece saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 23°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Antalya: 19°C, yerel sağanak yağışlı

Hatay: 21°C, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Mersin: 23°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Güney ve batı kesimlerde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Ankara: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Eskişehir: 19°C, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Konya: 15°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Nevşehir: 17°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ'DE GECE YAĞIŞI BEKLENİYOR
Bölge genelinde gün içinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Gece saatlerinde bazı illerde sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.

Bolu: 17°C, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Düzce: 14°C, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Kastamonu: 17°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Zonguldak: 11°C, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski devam ediyor.

Amasya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU'DA DON VE BUZLANMA UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis görülecek.

Erzurum: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

Kars: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BULUTLU HAVA HAKİM

Bölgede genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Önemli bir yağış öngörülmüyor.

Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler