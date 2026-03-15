Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Bayram süresince ise yurt genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde sel ve su baskını riski öne çıkıyor.
YURT GENELİNDE SICAKLIK ARTIŞI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, günün ilk saatlerinde doğu bölgelerdeki yağışların etkisini kaybettiğini ancak zeminde kar örtüsünün devam ettiğini belirterek,"Doğu Anadolu'da sıcaklıklar normalde olması gereken çok düşük eksi değerlerde değil. Ardahan'da -4, Kars'ta -5, Erzurum'da ise -2 derece ölçülüyor. Diğer illerde sıcaklıklar pozitif değerlere çıkmış durumda" sözleriyle aktardı.
Tek, batı bölgelerde de nispeten ılık bir hava olduğunu ifade ederek,"İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 8 derece, İzmir'de ise 10 derece. Genel olarak kıyı kesimlerde 8-10 derece bandında bir hava var." ifadelerini kullandı.
YAĞIŞLAR YENİDEN GELİYOR
Gün içinde yurt genelinde önemli bir yağış görülmediğini belirten Tek, Marmara'nın güneyi ile bazı bölgelerde hafif yağışların sürdüğünü vurgulayarak, "Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde zayıf yağışlar var. Antalya ile Konya arasında da hafif yağış geçişleri görülüyor" dedi.
Akşam saatlerinden itibaren yeni bir sistemin devreye gireceğini söyleyen Tek,"Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem gece saatlerinde önce Güney Ege'de başlayacak, ardından Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve ilerleyen saatlerde kuzey bölgelere doğru yayılacak"sözleriyle durumu özetledi.
SEL VE FIRTINA UYARISI
Perşembe günü yağışların etkisini artıracağını belirten Tek, "Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sel ve su baskını riski bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Rüzgarın da etkisini artıracağına dikkat çeken Tek, "Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde poyraz kuvvetli esecek. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte62 kilometrenin üzerine çıkarak fırtına seviyesine ulaşabilir"dedi.
BAYRAMDA YAĞIŞLI VE SERİN HAVA
Bayram süresince yağışların yurt genelinde etkili olacağını vurgulayan Tek,"Arife günü neredeyse tüm yurtta yağış var. Bayramın birinci günü de Orta Karadeniz dışında hemen her yerde yağış bekleniyor"dedi.
Tek, bayram sabahına ilişkin detay verirken, "Bayram namazı saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Doğu Anadolu'da bu yağışlar kar şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.
Sıcaklıkların batı bölgelerde 8-9 derece civarında olacağını belirten Tek,"Kuzeyden esen rüzgar üşümeyi artıracak, özellikle İstanbul'da hissedilen soğuk daha fazla olacak"sözleriyle aktardı.
YAĞIŞLAR BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK
Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de yağışların devam edeceğini belirten Tek, "Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu yağış almaya devam edecek. Marmara'nın güney ve doğusunda da yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı sürecek" ifadelerini kullandı.
Genel tabloyu özetleyen Tek, "Bayram genel olarak yağışlı geçecek ve özellikle batı bölgelerde hissedilen serinlik dikkat çekecek" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Marmara Bölgesi'nde rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Kuzey ve doğu kesimlerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi de etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.
DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ tehlikesi sürüyor. Aynı bölgelerde hava sıcaklıklarına bağlı olarak kar erimesi kaynaklı risklerin de artabileceği belirtiliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, iç kesimlerde normallerin üzerinde değerler ölçüleceği tahmin ediliyor.
YETKİLİLERDEN UYARI ÜSTÜNE UYARI
Meteoroloji, özellikle Marmara'daki kuvvetli rüzgar ile Doğu bölgelerdeki çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı güncel uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA DONDURUCU SOĞUK VE YAĞIŞ UYARISI: KAR KAPIDA MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 19 Mart Arife günü ve 20-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği bayram süresince, iç kesimlerin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE BAYRAMDA HAVA DURUMU
Bayram süresince yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak iç kesimlerin yüksekleri ile yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
🔴Arife Günü (19 Mart Perşembe): Ülke geneli çok bulutlu. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin dışında kalan tüm bölgelerde yağış var.
🔴Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma): Ülke geneli yağışlı. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
🔴Bayramın 2. Günü (21 Mart Cumartesi): Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir ve Aydın hariç yurt genelinde yağışlı hava sürecek.
🔴Bayramın 3. Günü (22 Mart Pazar): Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ege'nin bazı merkezleri (İzmir, Aydın) ve Erzurum çevresi dışında yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK TABLOSU
İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram boyunca beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;
|Şehir
|Perşembe (Arife)
|Cuma (1. Gün)
|Cumartesi (2. Gün)
|Pazar (3. Gün)
|İstanbul
|7-9 / 9-11 °C
|6-8 / 9-11 °C
|7-9 / 11-13 °C
|6-8 / 9-11 °C
|Ankara
|5-7 / 8-10 °C
|3-5 / 9-11 °C
|4-6 / 14-16 °C
|3-5 / 8-10 °C
|İzmir
|6-8 / 16-18 °C
|8-10 / 12-14 °C
|6-8 / 14-16 °C
|6-8 / 14-16 °C
18 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Çanakkale ve Edirne dışında kalan illerde yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgârın zaman zaman 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 8°C, parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Kırklareli:10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Kocaeli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EGE'DE YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 14°C, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Denizli: 19°C, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ'DE GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ ARTIYOR
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Yağışların özellikle akşam ve gece saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Adana: 23°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Antalya: 19°C, yerel sağanak yağışlı
Hatay: 21°C, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Mersin: 23°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Güney ve batı kesimlerde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Ankara: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Eskişehir: 19°C, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Konya: 15°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Nevşehir: 17°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ'DE GECE YAĞIŞI BEKLENİYOR
Bölge genelinde gün içinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Gece saatlerinde bazı illerde sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Bolu: 17°C, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Düzce: 14°C, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Kastamonu: 17°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 11°C, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski devam ediyor.
Amasya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU'DA DON VE BUZLANMA UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis görülecek.
Erzurum: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BULUTLU HAVA HAKİM
Bölgede genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Önemli bir yağış öngörülmüyor.
Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu