Toz taşınımı geliyor iki bölge için kritik uyarı! 13 Mart MGM il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebileceği tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
  • Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
  • Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilecek.
  • Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğu kesimlerde çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz'in doğusu ile bazı Güneydoğu illerinde yağmur ve sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Mart 2026 il il hava durumu raporu…

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ ve kar erimesi uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için çığ tehlikesi ve toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini belirterek vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz’in doğusu ile bazı Güneydoğu illerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu’nun doğusu ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle görüş azalabilir, hava kalitesi düşebilir.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Havanın parçalı ve az bulutlu olması, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

⛅BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Şırnak çevrelerinde yağmur, bölgenin doğusu ve Tunceli’de karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bölgenin doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülebilir. Bölge genelinde ise toz taşınımı etkili olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

