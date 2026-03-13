Doğu kesimlerde çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz'in doğusu ile bazı Güneydoğu illerinde yağmur ve sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Mart 2026 il il hava durumu raporu…
METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için çığ tehlikesi ve toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Öte yandan Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini belirterek vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
⛅MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
⛅EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
⛅AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
⛅İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
⛅BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
⛅ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
⛅DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bölgenin doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
⛅GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı