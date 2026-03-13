Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilecek.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Doğu kesimlerde çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz'in doğusu ile bazı Güneydoğu illerinde yağmur ve sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Mart 2026 il il hava durumu raporu…

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ ve kar erimesi uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için çığ tehlikesi ve toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini belirterek vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.