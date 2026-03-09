Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kente ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor.

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı.

AKOM açıklamasında, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların salı gününe kadar yaklaşık 10 derece seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade edildi. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğukluğun artabileceği kaydedildi.

Kentte gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken, kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanabileceği belirtildi.

Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

9 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Marmara'da havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 14°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 12°C

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 12°C

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 13°C

Ege Bölgesi

Ege'de de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 10°C

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 18°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 18°C

Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 17°C