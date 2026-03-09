Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Doğu kesimlerde yağışlı hava etkili olurken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
DOĞU BÖLGELERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Tahminlere göre ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Rize ve Artvin kıyılarında yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği öngörülüyor.
Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
SABAH SAATLERİNDE DON VE SİS GÖRÜLEBİLİR
Meteoroloji, özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis oluşabileceği de tahminler arasında yer alıyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YENİ HAFTADA YAĞIŞ BEKLENMİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kente ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor.
Kentte gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken, kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanabileceği belirtildi.
AKOM açıklamasında, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların salı gününe kadar yaklaşık 10 derece seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade edildi. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğukluğun artabileceği kaydedildi.
9 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Marmara'da havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Ege Bölgesi
Ege'de de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz genelinde gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Mersin: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, bölgenin doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Kastamonu: Parçalı bulutlu, 9°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 10°C
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 9°C
Tokat: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 6°C
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 8°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu'da çok bulutlu bir hava etkili olacak. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebilir. Ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Erzurum: Çok bulutlu, -4°C
Kars: Çok bulutlu, -3°C
Malatya: Parçalı bulutlu, 8°C
Van: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 2°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, 9°C
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C