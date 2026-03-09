İstanbul’da azot dioksit kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta metreküp başına 73,5 mikrogram ile Beşiktaş oldu. EN TEMİZ HAVA BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÇÜLDÜ Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük seviyede ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 16,1 mikrogram ile Beylikdüzü oldu. Arnavutköy istasyonunda azot dioksit değeri metreküp başına 26,6 mikrogram, Avcılar istasyonunda ise 29 mikrogram olarak kaydedildi. Şubat ayında azot dioksit kirliliği 7 istasyonda azalırken, 10 istasyonda artış gösterdi.

Aksaray ve Yenibosna istasyonları, Beşiktaş’ın ardından kirliliğin en yüksek ölçüldüğü noktalar arasında yer aldı. Kirlilik oranının geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 16 ile Aksaray oldu. Aksaray'ı yüzde 8'lik düşüşle Sancaktepe, Selimiye ve Bağcılar istasyonları takip etti.

Şubat ayında hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 16,1 mikrogram ile Beylikdüzü oldu. Öte yandan kirlilikte en yüksek artış yüzde 94 ile Çatladıkapı istasyonunda görüldü. Bu istasyonu yüzde 77 artışla Sarıyer izledi. "ARTIŞIN ÖNEMLİ NEDENİ METEOROLOJİK KOŞULLAR" Çalışmayı değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 37 noktada hava kalitesi ölçümlerinin yapıldığını ve bu verilerin hem Bakanlığın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitelerinde yayımlandığını belirtti. Hava kalitesinin kamuoyuna renk skalasıyla sunulduğunu ifade eden Toros, vatandaşların bu sistem sayesinde bulundukları bölgede havanın durumunu kolayca anlayabildiğini söyledi.

Toros,"Geçtiğimiz şubat dönemiyle geçen yılın şubat dönemini karşılaştırdık. İstasyonlarda zaman zaman veri kesintileri olabiliyor ancak 17 istasyonda verilerin yüzde 75 ve üzerinde olduğunu gördük. Geçen yılın şubat ayına göre bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış söz konusu. Ayrıca ocak ayıyla karşılaştırdığımızda hava kirliliği değerlerinde yüzde 11 artış olduğunu görüyoruz."dedi.