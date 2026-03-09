CANLI YAYIN
İstanbul'un nefes haritası: Hava kalitesi yüzde 9 düştü! En temiz ve en kirli semtler hangileri?

İTÜ'nün 2026 yılı şubat ayı raporuna göre İstanbul’da azot dioksit (NO2) kirliliği %9 arttı. En yüksek kirlilik Beşiktaş ve Aksaray'da ölçülürken, Beylikdüzü 'en temiz semt' ünvanını korudu. Peki sizin mahallenizde hava durumu nasıl? İşte semt semt kirlilik oranları...

  • İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yaptığı araştırmaya göre İstanbul'da şubat ayında azot dioksit konsantrasyonu 2025'e göre yüzde 9 arttı.
  • 17 ölçüm istasyonunda şubat ayında azot dioksit ortalaması metreküp başına 44,1 mikrogram olarak ölçülürken 2025 şubatında bu oran 40,4 mikrogramdı.
  • Şubat ayında en yüksek azot dioksit seviyesi metreküp başına 73,5 mikrogram ile Beşiktaş'ta, en düşük seviye ise 16,1 mikrogram ile Beylikdüzü'nde kaydedildi.
  • Prof. Dr. Toros, kirlilikteki artışın büyük ölçüde yüksek basınçlı hava koşulları nedeniyle kirleticilerin şehir üzerinde birikmesinden kaynaklandığını belirtti.
  • Şubat ayında azot dioksit kirliliği 7 istasyonda azalırken 10 istasyonda artış gösterdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan bir araştırma, İstanbul'da hava kirliliğinin şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre arttığını ortaya koydu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2025 ve 2026 yıllarının şubat aylarına ait hava kirliliği verileri incelendi.

İstanbul’da hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 arttı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Araştırmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarında kaydedilen azot dioksit (NO2) oranları değerlendirildi.

İSTANBUL HAVA KALİTESİ KARNESİ (ŞUBAT 2026)

🏆 En Temiz Hava: Beylikdüzü ($16,1 \mu g/m^3$)

🚨 En Kirli Hava: Beşiktaş ($73,5 \mu g/m^3$)

📈 En Çok Kirlenen: Çatladıkapı (+%94 artış)

📉 En Çok Temizlenen: Aksaray (-%16 azalış)

İstanbul’daki hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verileri incelendi.

AZOT DİOKSİT ORTALAMASI YÜKSELDİ

Çalışmaya göre İstanbul'da şubat ayında 17 ölçüm istasyonunda azot dioksit konsantrasyonu ortalama metreküp başına 44,1 mikrogram olarak ölçüldü.

Bu oran 2025 yılının şubat ayında ise ortalama 40,4 mikrogram seviyesindeydi. Böylece azot dioksit kaynaklı hava kirliliği bir yıl içinde yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

2026 yılı şubat ayında kentte azot dioksit seviyesinin en yüksek ölçüldüğü istasyon metreküp başına 73,5 mikrogram ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı metreküp başına 62 mikrogram ile Aksaray, 56,6 mikrogram ile Yenibosna istasyonları izledi.

İstanbul’da azot dioksit kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta metreküp başına 73,5 mikrogram ile Beşiktaş oldu.

EN TEMİZ HAVA BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLÇÜLDÜ

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük seviyede ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 16,1 mikrogram ile Beylikdüzü oldu.

Arnavutköy istasyonunda azot dioksit değeri metreküp başına 26,6 mikrogram, Avcılar istasyonunda ise 29 mikrogram olarak kaydedildi.

Şubat ayında azot dioksit kirliliği 7 istasyonda azalırken, 10 istasyonda artış gösterdi.

Aksaray ve Yenibosna istasyonları, Beşiktaş’ın ardından kirliliğin en yüksek ölçüldüğü noktalar arasında yer aldı.

Kirlilik oranının geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 16 ile Aksaray oldu. Aksaray'ı yüzde 8'lik düşüşle Sancaktepe, Selimiye ve Bağcılar istasyonları takip etti.

Şubat ayında hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 16,1 mikrogram ile Beylikdüzü oldu.

Öte yandan kirlilikte en yüksek artış yüzde 94 ile Çatladıkapı istasyonunda görüldü. Bu istasyonu yüzde 77 artışla Sarıyer izledi.

"ARTIŞIN ÖNEMLİ NEDENİ METEOROLOJİK KOŞULLAR"

Çalışmayı değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 37 noktada hava kalitesi ölçümlerinin yapıldığını ve bu verilerin hem Bakanlığın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitelerinde yayımlandığını belirtti.

Hava kalitesinin kamuoyuna renk skalasıyla sunulduğunu ifade eden Toros, vatandaşların bu sistem sayesinde bulundukları bölgede havanın durumunu kolayca anlayabildiğini söyledi.

Toros,"Geçtiğimiz şubat dönemiyle geçen yılın şubat dönemini karşılaştırdık. İstasyonlarda zaman zaman veri kesintileri olabiliyor ancak 17 istasyonda verilerin yüzde 75 ve üzerinde olduğunu gördük. Geçen yılın şubat ayına göre bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış söz konusu. Ayrıca ocak ayıyla karşılaştırdığımızda hava kirliliği değerlerinde yüzde 11 artış olduğunu görüyoruz."dedi.

ARAÇLAR VE SANAYİ DE ETKİLİ

Büyük şehirlerde hava kirliliğinin önemli kaynaklarından birinin içten yanmalı motorlu araçlar olduğunu belirten Toros, şubat ayında araç sayısı, ısınma veya sanayi faaliyetlerinde belirgin bir değişim yaşanmadığını vurguladı.

Toros, kirlilikteki artışın büyük ölçüde meteorolojik koşullarla ilişkili olduğuna dikkat çekerek, yüksek basınçlı hava koşullarında kirleticilerin şehir üzerinde birikebildiğini söyledi.

"Yüksek basınç hakim olduğunda kirleticiler dağılamıyor ve şehir üzerinde birikiyor. Bu da kirliliğin artmasına yol açıyor. Alçak basınç alanlarında ise rüzgar ve yağış daha fazla oluyor. Bu durum havanın temizlenmesine yardımcı oluyor."ifadelerini kullandı.

HAVA KİRLİLİĞİ KÜRESEL BİR SORUN

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının kirli hava soluduğunu hatırlatan Toros, hava kirliliğinin insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Bir kişinin günde ortalama 10 ila 15 kilogram hava soluduğunu dile getiren Toros, kirli havanın başta solunum sistemi olmak üzere kalp, damar ve beyin sağlığını olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Hava kirliliğinin yalnızca sağlık sorunlarına değil, iş gücü kaybı ve ekonomik maliyetlere de yol açtığını vurgulayan Toros, kirliliğin azaltılması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Toros ayrıca trafik içinde daha sakin sürüşün önemine dikkat çekerek,"Araçlarda en büyük kirlilik kaynaklarından biri dur-kalkların fazla olmasıdır. Yavaş durup yavaş kalkmak hem yakıt tüketimini azaltır hem de hava kirliliğini düşürür."değerlendirmesinde bulundu.

Şehir içindeki sanayi tesislerinin de kaynaklarını daha verimli kullanması gerektiğini belirten Toros, fosil yakıt kullanılan alanlarda atmosfere salınan kirleticilerin azaltılması için çalışmalar yapılmasının önemine işaret etti.

