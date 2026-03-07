Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte 7 Mart il il hava durumu tahminleri…
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuk hava etkisini daha fazla hissettirecek.
YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ
Yetkililer, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
6 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji, sarı kodlu uyarı yayımladığı Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak'ta kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
SİS, BUZLANMA VE DONA DİKKAT
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Meteoroloji ayrıca Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları...⤵
Kırklareli 2/11 derece.
İstanbul 4/11 derece.
Denizli 6/14 derece.
İzmir 7/17 derece.
Adana 7/17 derece.
Ankara 0/8 derece.
Samsun 4/8 derece.
Erzurum -6/-1 derece.
Malatya 1/8 derece.
Kars -7/0 derece.
Diyarbakır 1/5 derece.
Gaziantep 3/10 derece.