Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kar yağışı görülecek.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak.

Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

