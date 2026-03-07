CANLI YAYIN
Geri

Doğu’da kar Batı’da ayaz! 6 ile sarı kodlu uyarı: İşte 7 Mart il il hava durumu

Meteoroloji’nin 7 Mart tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşerken, 6 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Ülkenin doğusunda kar yağışı etkisini artırırken, batı kesimlerde ise soğuk ve ayazlı hava bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğu’da kar Batı’da ayaz! 6 ile sarı kodlu uyarı: İşte 7 Mart il il hava durumu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
  • Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
  • Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kar yağışı görülecek.
  • Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak.
  • Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte 7 Mart il il hava durumu tahminleri…

Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu çevrelerinde kar yağışı görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuk hava etkisini daha fazla hissettirecek.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ

Yetkililer, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

6 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji, sarı kodlu uyarı yayımladığı Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak'ta kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

SİS, BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde saatte 60 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji ayrıca Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Doğu’da kar Batı’da ayaz! 6 ile sarı kodlu uyarı: İşte 7 Mart il il hava durumu-8

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları...⤵

Kırklareli 2/11 derece.

İstanbul 4/11 derece.

Denizli 6/14 derece.

İzmir 7/17 derece.

Adana 7/17 derece.

Ankara 0/8 derece.

Samsun 4/8 derece.

Erzurum -6/-1 derece.

Malatya 1/8 derece.

Kars -7/0 derece.

Diyarbakır 1/5 derece.

Gaziantep 3/10 derece.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler