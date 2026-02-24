İstanbul'da kar yağışı için kritik saat: Sıcaklık 2 dereceye düşecek! Bulgaristan sistemi yolda
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Bulgaristan üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin Trakya’dan yurda giriş yaptığını açıkladı. Edirne’de Tunca ve Meriç Nehirleri çevresinde riskin sürdüğünü belirten Tek, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini, İstanbul’da ise perşembe günü sıcaklığın 2 dereceye kadar düşeceğini ve karla karışık yağmur görülebileceğini bildirdi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
- Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur görülebileceğini ancak ulaşımı aksatacak düzeyde olmayacağını açıkladı.
- Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli kar yağışı beklendiği için yolların kapanma riski bulunuyor.
- Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirleri çevresinde Bulgaristan'dan gelen yağışlar nedeniyle taşkın riski devam ediyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kalın kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.
YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANA YAYILACAK
Tahminlere göre yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak iç ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı da etkili olacak. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.
RÜZGAR GÜNEY VE BATIDAN ESECEK
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı bulunmazken, yağış anında kısa süreli etkili rüzgarlar görülebileceği belirtiliyor.
DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kalın kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunuyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle kar erimesinin hızlanabileceği, bu durumun heyelan ve su baskınlarına zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK'TEN İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede Bulgaristan üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin etkisini artıracağını açıkladı. Özellikle Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirleri çevresinde riskin sürdüğünü belirten Tek, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini, İstanbul'da ise perşembe günü karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi.
YAĞIŞLI SİSTEM BU KEZ KUZEYDEN GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni yağışlı sistemin Orta Akdeniz yerine kuzey hattından, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek,"Bu sefer kuzeyden, yani Bulgaristan üzerinden geliyor. Bulgaristan'da baraj dolulukları artmış olacak ve kapaklar yine açılacak gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Karadeniz üzerinde halihazırda bir yağışlı yapı bulunduğunu aktaran Tek, sistemin Sinop ve Batı Karadeniz hattında etkili olduğunu,İstanbul'un Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde de sabah saatlerinde hafif yağış görüldüğünü söyledi.Yağışların şu an için çok kuvvetli olmadığını belirten Tek, akşam ve gece saatlerinde yeni ve daha güçlü bir sistemin giriş yapacağını dile getirdi.
Özellikle Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirleri üzerindeki riskin sürdüğünü vurgulayan Tek, "Bulgaristan'da çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Edirne'de özellikle Tunca ve Meriç Nehirleri üzerindeki risk devam ediyor. Bugün de risk çok yüksek durumda. Her an Bulgaristan kapakları açabilir."sözleriyle uyarıda bulundu.
SOĞUK HAVA BİR HAFTA DAHA SÜRECEK
Avrupa genelinde farklı bir hava tablosu yaşandığını belirten Tek, Avrupa'nın batı kesimlerinde bahar havası etkili olurken Türkiye'de soğuk havanın süreceğini kaydetti. Tek, "Avrupa'nın doğusu soğuk ve yağışlı ama Fransa, İspanya, İtalya ve İskandinavya hattında güneyli akışlar var, sıcaklıklar arttı. Bizdeki soğuk hava yaklaşık bir hafta boyunca sürecek gözüküyor."ifadelerini kullandı.
Yurt genelindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Tek, Batı Karadeniz'de yağmurun etkili olduğunu, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde hafif kar yağışı ihtimali bulunduğunu söyledi. Doğu bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur görüldüğünü belirten Tek, iç kesimlerde buzlanma riskine dikkat çekti.
İstanbul'da sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında seyrettiğini ifade eden Tek,akşam saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak Marmara ve Kuzey Ege'de yağışların yeniden etkili olacağını bildirdi.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Akşam saat 21.00 itibarıyla yeni sistemin Trakya üzerinden giriş yapacağını belirten Tek, sistemin çarşamba günü orta ve doğu kesimlere ilerleyeceğini söyledi. Özellikle Doğu Anadolu'da sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini kaydeden Tek, perşembe gününün en soğuk günlerden biri olacağını ifade etti.
İstanbul'da perşembe günü sıcaklığın 2 dereceye kadar düşeceğini belirten Tek,"Perşembe günü İstanbul'da havada karla karışık yağmur görülebilir, zeminde tutmaz. Yüksek kesimlerde ufak tefek tutmalar olabilir ama okulları kapatacak, ulaşımı aksatacak bir yağış beklemiyoruz." sözleriyle durumu aktardı.
Yağış miktarının İstanbul'da 8-10 kilogram seviyelerine çıkabileceğini kaydeden Tek, yağışla birlikte trafik yoğunluğunun artabileceğine dikkat çekti.
DOĞU VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR BEKLENİYOR
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirten Tek,"Bu bölgelere gidecek olanların çarşamba, perşembe ve cuma günü öğle saatlerine kadar yola çıkmak için risk almamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yolların kapanma riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Tek, üç gün sürecek kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde okul tatillerinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Ayrıca çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.
YENİ SOĞUK HAVA DALGALARI YOLDA
Soğuk havanın ayın 4-5'ine kadar süreceğini belirten Tek, ardından kısa süreli bir ısınma yaşanacağını ancak 5-6'sında yeni bir soğuk hava geçişi beklendiğini aktardı. Ayın 11'i civarında bir soğuk hava dalgasının daha uzakta göründüğünü kaydeden Tek, atmosferin durağan olmadığını ve sistemlerin genellikle kuzey, batı ya da Akdeniz üzerinden geldiğini ifade etti.
Bu kışın doğu bölgelerde sert geçtiğini ancak batı bölgelerde sıcaklık açısından çok sert bir tablo oluşmadığını belirten Tek, önümüzdeki süreçte de aralıklı soğuk hava geçişlerinin görüleceğini sözlerine ekledi.
24 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE GENİŞLİYOR
Marmara Bölgesi gün boyunca parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde başlayan yağışın zamanla bölge geneline yayılması öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülebilir.
İstanbul'da hava 12 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. Kocaeli 15 derece, Çanakkale ve Edirne 15 derece dolaylarında; bu illerde de akşam saatleriyle birlikte yağış etkili olacak.
EGE'DE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Kuzey Ege'de gece saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. İzmir'de sıcaklık 18 dereceye kadar çıkarken, gece sağanak yağış görülecek. Kütahya'da ise gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var. Afyonkarahisar 11 derece ile bulutlu bir gün geçirirken, Muğla'da hava 16 derece ve parçalı bulutlu.
AKDENİZ'DE SAKİN HAVA
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öne çıkıyor. Adana ve Antalya'da sıcaklık 19 derece, Hatay'da 17 derece, Isparta'da ise 14 derece ölçülüyor. Bölge genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.
İÇ ANADOLU'DA YAĞMUR VE YÜKSEKLERDE KAR
İç Anadolu'da bulutluluk artıyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek alanlarda ise kar yağışı görülecek. Ankara'da gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor. Eskişehir'de akşam saatlerinden sonra benzer bir tablo var. Konya 12 derece ile bulutlu, Sivas ise 9 derece ve çok bulutlu bir gün geçiriyor.
BATI KARADENİZ'DE GECE BUZLANMA RİSKİ
Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren yağış bölge genelinde etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı öngörülürken, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak geçişleri görülecek. Sinop'ta da gece yağmur etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde gece buzlanma ve don riski bulunuyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ UYARISI
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski sürüyor. Samsun 13, Trabzon 11, Rize 11, Amasya 12 derece civarında.
DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİLİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 3 dereceye kadar düşüyor. Van'da akşam saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor.
GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ DOĞU KESİMLERDE
Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava etkili. Bölgenin doğusunda bulutluluk artarken, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diyarbakır 15, Gaziantep 14, Şanlıurfa 16 derece civarında seyrediyor.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.