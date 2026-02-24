İstanbul'da kar yağışı için kritik saat: Sıcaklık 2 dereceye düşecek! Bulgaristan sistemi yolda

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede Bulgaristan üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin etkisini artıracağını açıkladı. Özellikle Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirleri çevresinde riskin sürdüğünü belirten Tek, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini, İstanbul'da ise perşembe günü karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni yağışlı sistemin Orta Akdeniz yerine kuzey hattından, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, "Bu sefer kuzeyden, yani Bulgaristan üzerinden geliyor. Bulgaristan'da baraj dolulukları artmış olacak ve kapaklar yine açılacak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz üzerinde halihazırda bir yağışlı yapı bulunduğunu aktaran Tek, sistemin Sinop ve Batı Karadeniz hattında etkili olduğunu,İstanbul'un Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde de sabah saatlerinde hafif yağış görüldüğünü söyledi.Yağışların şu an için çok kuvvetli olmadığını belirten Tek, akşam ve gece saatlerinde yeni ve daha güçlü bir sistemin giriş yapacağını dile getirdi.

Özellikle Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirleri üzerindeki riskin sürdüğünü vurgulayan Tek, "Bulgaristan'da çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Edirne'de özellikle Tunca ve Meriç Nehirleri üzerindeki risk devam ediyor. Bugün de risk çok yüksek durumda. Her an Bulgaristan kapakları açabilir."sözleriyle uyarıda bulundu.