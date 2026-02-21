Hafta sonu fırtına geliyor sağanak gücünü artıracak! MGM uyardı: Sıcaklıklar 6 derece düşüyor

Hızlı Özet Göster Cumartesi günü Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayacak yağışlar gün içinde Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olacak.

Pazar günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülke genelinde yağış beklenirken sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ ve kar erimesi riski bulunurken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği öngörülürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. İzmir, Muğla ve Antalya'da ise kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor. İşte 21 Şubat 2026 il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinin yeni ve soğuk bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. HAFTA SONU YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin hafta sonu yeni ve soğuk bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayacak yağışların gün içinde Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olacağını belirtti. Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Yetkililer, sistemin soğuk hava taşıdığına dikkat çekerek sıcaklıkların pazar günü ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağını bildirdi. Ege ve Marmara için sarı kodlu uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor