Hafta sonu fırtına geliyor sağanak gücünü artıracak! MGM uyardı: Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun batı kesimleri bugün fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağmur beklenirken, özellikle Kıyı Ege ve Edirne çevrelerinde yağışların yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneybatı yönlerden saatte 60 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.
- Cumartesi günü Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayacak yağışlar gün içinde Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olacak.
- Pazar günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülke genelinde yağış beklenirken sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacak.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımladı.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ ve kar erimesi riski bulunurken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Öte yandan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği öngörülürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. İzmir, Muğla ve Antalya'da ise kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor. İşte 21 Şubat 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAFTA SONU YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin hafta sonu yeni ve soğuk bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayacak yağışların gün içinde Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olacağını belirtti.
Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Yetkililer, sistemin soğuk hava taşıdığına dikkat çekerek sıcaklıkların pazar günü ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağını bildirdi.Ege ve Marmara için sarı kodlu uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Uzmanlara göre soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle iç ve yüksek kesimlerde sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanacak. Pazar günü birçok ilde termometreler hafta ortasına göre daha düşük değerleri gösterecek.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Başkent Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Pazar günü ise aralıklarla yağmur görülecek; kuzey ilçelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklığın cumartesi 13, pazar günü ise 7 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
İstanbul'dahafta sonu aralıklı yağış etkili olacak. Kentte hava sıcaklığının cumartesi 14, pazar günü ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor.
İzmir'de ise yağışların cumartesi sabah saatlerinde başlayacağı ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kentte hafta sonu boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek.
TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi sürüyor. Uzmanlar, kar erimesine bağlı risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.
Öte yandan Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor.
BAZI KENTLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Kırklareli 9/12 derece
İstanbul 9/15 derece
Denizli 6/13 derece
İzmir 11/15 derece
Adana 10/22 derece
Ankara 1/13 derece
Samsun 8/15 derece
Erzurum -7/8 derece
Malatya 0/14 derece
Kars -9/5 derece.
Diyarbakır 0/15 derece.
Gaziantep 4/15 derece.