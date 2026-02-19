İstanbul’a o tarihte kar geliyor: Termometreler 7 derece birden düşecek
Yurt genelinde bahar havası kısa sürdü, kış yeniden yüzünü gösteriyor. Trakya üzerinden giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçerken, birçok bölgede yağmur ve kar etkili olmaya başladı.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna doğru kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışların yaygınlaşacağını, yüksek kesimlerde kar yağışı beklediğini bildirdi.
- İstanbul'da pazar günü kar yağışı etkili olacak ve hava sıcaklığı 4 dereceye kadar gerileyecek.
- Ege kıyılarında Çanakkale'den Muğla'ya kadar uzanan hatta yağışların 50 kilogramın üzerine çıkabileceği ve su baskını riski bulunduğu uyarısı yapıldı.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
- Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat'e ulaşabileceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonuna doğru özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışlar yaygınlaşacak. Yüksek kesimlerde kar, bazı bölgelerde ise kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ riski olacak. İşte il il hava durumu tahminleri…Meteoroloji’den uyarı: Yurt genelinde sıcaklıklar sert düşecek
SİSTEM DOĞU BÖLGESİNE KAYDI
A Haber canlı yayın konuğu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, katıldığı canlı yayında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dün İstanbul'da etkili olan kar yağışının artık bölgeyi terk ettiğini belirten Tek, sistemin doğuya doğru kaydığını ifade etti.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece arasında değiştiğini aktaran Tek, bugünden itibaren kentte yağış beklenmediğini söyledi.
İSTANBUL'A O TARİHTE KAR GELİYOR
Yalancı bahar havası yerini yeniden kış şartlarına bırakıyor. Trakya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu ile birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenirken, Trakya ve İstanbul'da görülen sulu karın yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışının İstanbul'da pazar günü etkili olması öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde 20 derecenin üzerine çıkan, bugün ise 11 derece civarında seyreden hava sıcaklığının pazar günü 4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
YENİ YAĞIŞLI SİSTEM HAFTA SONU GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Tek'in verdiği bilgilere göre, perşembe, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da yağış öngörülmezken, cumartesi gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.
DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR
Yağışlı sistemin şu anda ülkenin doğu kesimlerinde etkili olduğunu belirten Tek, özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının sürdüğünü kaydetti.
Doğu Karadeniz kıyılarında yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğini dile getiren Tek, Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde kar yağışının görüldüğünü söyledi. Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in doğusunda ise yağışların yağmur şeklinde devam ettiği bildirildi.
Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek bölgelerde de yer yer kar yağışı görülüyor. Sistem, gece saatlerinden itibaren etkisini büyük ölçüde kaybedecek.
EGE İÇİN SU BASKINI UYARISI
Hafta sonu etkili olacak yeni sistemle birlikte özellikle Ege kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Çanakkale'den Muğla'ya kadar uzanan hat üzerinde (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla) yağışların yer yer 50 kilogramın üzerine çıkabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, bu nedenle pazar günü su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
İstanbul'da gün içerisinde sıcaklığın 11 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirten Tek, mevcut değerlerin Şubat ayı için mevsim normallerine uygun olduğunu söyledi. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sıcaklıklarda belirgin bir artış ya da düşüş beklenmiyor.
CEMRELER DÜŞMEYE BAŞLADI
Takvime göre 19 Şubat itibarıylacemrelerin düşmeye başladığını hatırlatan Tek, cemrenin folklorik bir inanış olduğunu ifade etti. Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"nin kor anlamına geldiğini belirten Tek, inanışa göre önce havanın, ardından toprağın ve son olarak suyun ısındığının kabul edildiğini söyledi.
Meteorolojik açıdan ise günlerin uzaması ve güneş ışınlarının daha dik gelmeye başlamasıyla birlikte sıcaklıkların artış eğilimine girdiği vurgulandı.
RAMAZAN'DA HAVA NASIL OLACAK?
Programda ayrıca Ramazan ayı boyunca hava durumunun nasıl seyredeceği sorusu da gündeme geldi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle birlikte Ramazan sürecine ilişkin daha net tahminlerin paylaşılacağını belirtti.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Karadeniz'in iç bölgelerinde ise yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
2 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yayınladı.
ARTVİN VE RİZE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceği bildirildi.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve yer yer çamur şeklinde yağışlara yol açabileceği ifade edildi.
SICAKLIKLARDA BÖLGESEL DEĞİŞİM
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece düşüş bekleniyor.Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.
Rüzgârın genel olarak güneyli ve batılı yönlerden eseceği, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerin etkili olacağı bildirildi.
Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de rüzgarın yer yer 50-70 kilometre/saat hızına ulaşabileceği belirtilerek; çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Bazı kentlerde hava sıcaklığı şöyle....
- Kırklareli -2/12 derece
- İstanbul 2/11 derece
- Denizli 3/13 derece
- İzmir 6/17 derece
- Adana 8/19 derece
- Ankara 6/6 derece
- Samsun 8/12 derece
- Erzurum -1/5 derece
- Malatya -3/11 derece
- Kars -1/5 derece
- Diyarbakır 5/13 derece
- Gaziantep 5/13 derece