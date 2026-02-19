İstanbul’a o tarihte kar geliyor: Termometreler 7 derece birden düşecek

Yağışlı hava doğu bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar devam ederken, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış yer yer kuvvetleniyor. YENİ YAĞIŞLI SİSTEM HAFTA SONU GELİYOR Meteoroloji uzmanı Tek'in verdiği bilgilere göre, perşembe, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da yağış öngörülmezken, cumartesi gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR Yağışlı sistemin şu anda ülkenin doğu kesimlerinde etkili olduğunu belirten Tek, özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının sürdüğünü kaydetti. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğini dile getiren Tek, Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde kar yağışının görüldüğünü söyledi. Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in doğusunda ise yağışların yağmur şeklinde devam ettiği bildirildi. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek bölgelerde de yer yer kar yağışı görülüyor. Sistem, gece saatlerinden itibaren etkisini büyük ölçüde kaybedecek.

Hafta sonu gelecek yeni sistemle birlikte Ege kıyılarında, Çanakkale’den Muğla’ya kadar uzanan hatta yer yer 50 kilogramı aşan kuvvetli yağış bekleniyor. EGE İÇİN SU BASKINI UYARISI Hafta sonu etkili olacak yeni sistemle birlikte özellikle Ege kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Çanakkale'den Muğla'ya kadar uzanan hat üzerinde (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla) yağışların yer yer 50 kilogramın üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Yetkililer, bu nedenle pazar günü su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE İstanbul'da gün içerisinde sıcaklığın 11 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirten Tek, mevcut değerlerin Şubat ayı için mevsim normallerine uygun olduğunu söyledi. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sıcaklıklarda belirgin bir artış ya da düşüş beklenmiyor.

19 Şubat itibarıyla cemrelerin düşmeye başladığı belirtilirken, günlerin uzamasıyla sıcaklıkların artış eğilimine girdiği ifade edildi. CEMRELER DÜŞMEYE BAŞLADI Takvime göre 19 Şubat itibarıylacemrelerin düşmeye başladığını hatırlatan Tek, cemrenin folklorik bir inanış olduğunu ifade etti. Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"nin kor anlamına geldiğini belirten Tek, inanışa göre önce havanın, ardından toprağın ve son olarak suyun ısındığının kabul edildiğini söyledi. Meteorolojik açıdan ise günlerin uzaması ve güneş ışınlarının daha dik gelmeye başlamasıyla birlikte sıcaklıkların artış eğilimine girdiği vurgulandı.

Ramazan ayına ilişkin hava tahminlerinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. RAMAZAN'DA HAVA NASIL OLACAK? Programda ayrıca Ramazan ayı boyunca hava durumunun nasıl seyredeceği sorusu da gündeme geldi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle birlikte Ramazan sürecine ilişkin daha net tahminlerin paylaşılacağını belirtti.