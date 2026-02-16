Meteoroloji 18 ili uyardı: Fırtına 80 km hızla geliyor! Hava 2 dereceye düşecek, çamur yağabilir!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Şubat Pazartesi günü için 18 ilde “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Marmara ve Ege’de toz taşınımı; batı bölgelerde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklenirken, Doğu’da çığ tehlikesi bulunuyor. Rüzgar hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşması öngörülürken, batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
- Meteoroloji, fırtına ve kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman olmak üzere 18 il için sarı kod uyarısı verdi.
- Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
- Rüzgarın saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilerek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı tedbir alınması istendi.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceği ifade edildi.
- Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı görüleceği açıklandı.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış beklenirken, bazı kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak görülecek. Yetkililer özellikle kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riski bulunan bölgeler için dikkatli olunması çağrısında bulundu.
YAĞIŞLI HAVA BİRÇOK BÖLGEYİ ETKİLEYECEK
Yapılan tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batı kesimleri ile birlikte Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek.
Kıyı kesimlerde yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenirken, özellikle Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
FIRTINA BEKLENİYOR: RÜZGAR 80 KM/SAATE ULAŞABİLİR
Rüzgarın genellikle güney yönlerden eseceği tahmin edilirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ya da doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbir alınması istendi.
DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE SİS ETKİLİ OLACAK
Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.
Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde trafikte olan sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ VAR
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Ayrıca kar erimesine bağlı olumsuzlukların da yaşanabileceği ifade ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI: ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞABİLİR
Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı beklendiği açıklandı. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği belirtildi.
SICAKLIK BATIDA DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
FIRTINA VE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre fırtına ve kuvvetli sağanak yağış nedeniyle toplam 18 il için sarı kod uyarısı verildi.
HANGİ İLLERDE SARI KODLU UYARI VAR?
Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı verdiği iller şöyle sıralandı:Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman.
İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞTÜ TOZ TAŞINIMI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber yayınında yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle İstanbul'da dün görülen yazdan kalma sıcaklıkların ardından bugün sıcaklıkların düşüşe geçtiğini belirten Tek, İstanbul'da dün 26-27 derece seviyelerinin ölçüldüğünü, bugün ise sıcaklıkların bir miktar gerilediğini söyledi.
Türkiye genelinde açık havanın hakim olduğunu belirten Tek, yurdun doğu kesimlerinde uydu görüntülerinde turkuaz renkle görülen alanların yerdeki kar örtüsünü gösterdiğini, batı bölgelerinde ise kar bulunmadığını dile getirdi. Son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte dağlardaki karların erimeye başladığını aktaran Tek, özellikle güney bölgelerde bunun etkilerinin görüldüğünü vurguladı.
KAR ERİMELERİ GÜNEYDE TAŞKINLARA NEDEN OLDU
Son günlerde Antalya, Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde yaşanan taşkınlara değinen Tek, sellerin doğrudan yağıştan değil kar erimelerinden kaynaklandığını belirterek, "Dağlardaki karların erimesi ve derelerde suyun birikmesiyle özellikle Adana, Antalya ve Mersin'de kuvvetli seller oluştu. Bu seller bugün etkisini kaybetmiş durumda."ifadelerini kullandı.
AFRİKA KAYNAKLI TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altında olduğunu söyleyen Tek, İtalya üzerinde bulunan alçak basınç sisteminin Afrika'daki çöl tozlarını Türkiye'ye taşıdığını belirtti. Tek,"Bu sabah özellikle İstanbul ve batı bölgelerde araçların üzerinde toz görülebilir. Bu taşınım bugün ve yarın devam edecek, yarın biraz daha doğuya kayacak."sözleriyle durumu aktardı.
Toz taşınımının sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade eden Tek, yağışın olmadığı bölgelerde solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Öte yandan bu tozun tarım ve deniz ekosistemi açısından olumlu etkileri bulunduğunu belirten Tek, "Afrika çöllerinden gelen mineraller özellikle fosfor açısından tarım için önemli. Aynı zamanda denizlerde planktonları besleyerek besin zincirine katkı sağlıyor."ifadelerini kullandı.
YENİ SİSTEM GELİYOR
Son günlerde etkili olan fırtınaya ilişkin de bilgi veren Tek, Kuzey Ege'de rüzgar hızının zaman zaman 100 kilometreye yaklaştığını, İstanbul'da ise 50-60 kilometre seviyelerinde hissedildiğini belirtti. Tek, "Fırtına şu saatler itibarıyla etkisini kaybetti ancak yeni bir yağışlı sistem geliyor"dedi.
Halihazırda Trakya üzerinden giriş yapan yağış sisteminin İzmir'den Kocaeli ve Sakarya hattına kadar etkili olduğunu belirten Tek, bu yağış bandının akşam saatlerine kadar bölgede kalmasının beklendiğini söyledi.
DOĞU KARADENİZ'DE REKOR SICAKLIKLAR
Yurt genelinde sıcaklık dağılımına da değinen Tek, Doğu Karadeniz'de dikkat çekici sıcaklık değerleri ölçüldüğünü ifade ederek,"Şu anda Giresun'da sıcaklık 24-25 dereceler civarında. Gün içinde 26-27 dereceleri görebilir." sözlerini kullandı.
Antalya ile karşılaştırıldığında bazı saatlerde Giresun'un daha sıcak olabildiğini belirten Tek, deniz suyu sıcaklıklarının ise Karadeniz'de oldukça düşük olduğunu söyledi.
EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Önümüzdeki günlerde Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Tek, özellikle salı günü yağışların şiddetini artıracağını belirtti. Tek, "Ege ve Akdeniz'de yağış miktarı 60 kilogramın üzerine çıkabilir, yer yer 100 kilograma yaklaşabilir. Su baskını riski bulunuyor"ifadelerini kullandı.
Salı akşamından itibaren yağışların doğuya kayacağını söyleyen Tek, çarşamba günü Akdeniz'in doğusunda sel ve su baskını riskinin yüksek olacağını belirtti.
İSTANBUL'DA SERT SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR
İstanbul'da sıcaklıkların kısa sürede ciddi şekilde düşeceğini belirten Tek, "Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yer yer karla karışık yağmur görülebilir" sözleriyle uyarıda bulundu.
ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Şubat ayında bu seviyelerde sıcaklıkların geçmişte de görüldüğünü belirten Tek, son yıllarda bu tür dalgalanmaların daha sık yaşandığına dikkat çekerek,"Bu değerler geçmişte de görüldü ancak iklim değişikliği bu tür olayların sıklığını artırıyor." ifadelerini kullandı.
16 ŞUBAT MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİYOR
Marmara genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, ayrıca toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Edirne: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Aydın: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İzmir: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı
BATI AKDENİZ'DE FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
Batı Akdeniz'de aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, bölgenin batısında toz taşınımı görülebileceği tahmin ediliyor.
Adana: 23°C – Parçalı bulutlu
Antalya: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Hatay: 20°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR
Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kuzeybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer toz taşınımı görülebileceği tahmin ediliyor.
Ankara: 19°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir: 18°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Konya: 18°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Sivas: 12°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ'DE ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Bölgenin batısında öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yer yer toz taşınımı görülebilir.
Bolu: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Düzce: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Sinop: 15°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE GECE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Gece saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Amasya: 22°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Artvin: 21°C – Parçalı bulutlu
Samsun: 18°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Trabzon: 21°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU'DA SİS DON VE ÇIĞ RİSKİ
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Yüksek kesimlerde buzlanma ve çığ riski bulunuyor.
Erzurum: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 8°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SİS BEKLENİYOR
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Editörün Notu:Dışarı çıkmadan önce fırtına ve toz taşınımı riskine karşı pencerelerinizi kontrol etmeyi ve araç trafiğinde takip mesafesini korumayı unutmayın.