Meteoroloji 18 ili uyardı: Fırtına 80 km hızla geliyor! Hava 2 dereceye düşecek, çamur yağabilir!

KAR ERİMELERİ GÜNEYDE TAŞKINLARA NEDEN OLDU Son günlerde Antalya, Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde yaşanan taşkınlara değinen Tek, sellerin doğrudan yağıştan değil kar erimelerinden kaynaklandığını belirterek, "Dağlardaki karların erimesi ve derelerde suyun birikmesiyle özellikle Adana, Antalya ve Mersin'de kuvvetli seller oluştu. Bu seller bugün etkisini kaybetmiş durumda."ifadelerini kullandı.

AFRİKA KAYNAKLI TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altında olduğunu söyleyen Tek, İtalya üzerinde bulunan alçak basınç sisteminin Afrika'daki çöl tozlarını Türkiye'ye taşıdığını belirtti. Tek,"Bu sabah özellikle İstanbul ve batı bölgelerde araçların üzerinde toz görülebilir. Bu taşınım bugün ve yarın devam edecek, yarın biraz daha doğuya kayacak."sözleriyle durumu aktardı. Toz taşınımının sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade eden Tek, yağışın olmadığı bölgelerde solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Öte yandan bu tozun tarım ve deniz ekosistemi açısından olumlu etkileri bulunduğunu belirten Tek, "Afrika çöllerinden gelen mineraller özellikle fosfor açısından tarım için önemli. Aynı zamanda denizlerde planktonları besleyerek besin zincirine katkı sağlıyor."ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEM GELİYOR Son günlerde etkili olan fırtınaya ilişkin de bilgi veren Tek, Kuzey Ege'de rüzgar hızının zaman zaman 100 kilometreye yaklaştığını, İstanbul'da ise 50-60 kilometre seviyelerinde hissedildiğini belirtti. Tek, "Fırtına şu saatler itibarıyla etkisini kaybetti ancak yeni bir yağışlı sistem geliyor"dedi. Halihazırda Trakya üzerinden giriş yapan yağış sisteminin İzmir'den Kocaeli ve Sakarya hattına kadar etkili olduğunu belirten Tek, bu yağış bandının akşam saatlerine kadar bölgede kalmasının beklendiğini söyledi. DOĞU KARADENİZ'DE REKOR SICAKLIKLAR Yurt genelinde sıcaklık dağılımına da değinen Tek, Doğu Karadeniz'de dikkat çekici sıcaklık değerleri ölçüldüğünü ifade ederek,"Şu anda Giresun'da sıcaklık 24-25 dereceler civarında. Gün içinde 26-27 dereceleri görebilir." sözlerini kullandı. Antalya ile karşılaştırıldığında bazı saatlerde Giresun'un daha sıcak olabildiğini belirten Tek, deniz suyu sıcaklıklarının ise Karadeniz'de oldukça düşük olduğunu söyledi. EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Önümüzdeki günlerde Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Tek, özellikle salı günü yağışların şiddetini artıracağını belirtti. Tek, "Ege ve Akdeniz'de yağış miktarı 60 kilogramın üzerine çıkabilir, yer yer 100 kilograma yaklaşabilir. Su baskını riski bulunuyor"ifadelerini kullandı. Salı akşamından itibaren yağışların doğuya kayacağını söyleyen Tek, çarşamba günü Akdeniz'in doğusunda sel ve su baskını riskinin yüksek olacağını belirtti.

İSTANBUL'DA SERT SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR İstanbul'da sıcaklıkların kısa sürede ciddi şekilde düşeceğini belirten Tek, "Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yer yer karla karışık yağmur görülebilir" sözleriyle uyarıda bulundu. ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Şubat ayında bu seviyelerde sıcaklıkların geçmişte de görüldüğünü belirten Tek, son yıllarda bu tür dalgalanmaların daha sık yaşandığına dikkat çekerek,"Bu değerler geçmişte de görüldü ancak iklim değişikliği bu tür olayların sıklığını artırıyor." ifadelerini kullandı. 16 ŞUBAT MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİYOR Marmara genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, ayrıca toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Edirne: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kocaeli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı