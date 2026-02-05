Lodosla birlikte yağmur geliyor: Meteoroloji'den 7 ile sarı kod! Fırtına hızı 70 km/saate çıkacak

MARMARA'DA LODOS ETKİSİ ARTACAK İstanbul'da yağışların çok kuvvetli olmayacağı, sel ve su baskını riski oluşturmasının beklenmediği belirtildi. Ancak Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde lodosun etkisini artırabileceği, rüzgar hızının zaman zaman 40-50 km'ye kadar çıkabileceği ifade edildi. Özellikle deniz üzerinde etkinin daha fazla hissedilebileceği aktarıldı. DOĞU BÖLGELERDE KAR VE DÜŞÜK SICAKLIKLAR Sistemin doğuya kaymasıyla birlikte batı ve orta kesimlerde yağış devam ederken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların kar şeklinde görüleceği belirtildi. Sinop'tan Mersin'e uzanan hat baz alındığında, doğu bölgelerde kıyı kesimler hariç sıcaklıkların sıfırın altında olduğu ifade edildi. Ardahan'da sıcaklıkların -20 derece seviyelerine kadar düştüğü bilgisi paylaşıldı. KAR BEKLENTİSİ İSTANBUL İÇİN ZAYIFLADI Şubat ayının 23'üne kadar ülke genelinde yağışlı ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü ılıman bir dönem yaşandığı belirtildi. İstanbul için kar yağışı ihtimalinin giderek azaldığı ve mevcut verilerle bu ihtimalin neredeyse ortadan kalktığı ifade edildi. YENİ SİSTEMLER YOLDA Mevcut sistemin Cuma günü etkisini azaltmasının ardından Cumartesi ve Pazar günleri yeni yağış sistemlerinin geleceği, önümüzdeki hafta da yağışların devam edeceği belirtildi. Ocak ve Şubat aylarında görülen yağışların, dönem sonunda istatistiklerde önemli değişikliklere yol açabileceği değerlendirildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde, öğle saatlerinden sonra ise genelinde yağmur ve sağanak görülecek. Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağışların kuvvetli, Çanakkale çevresinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Çanakkale: 14°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış.

Edirne: 10°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış.

İstanbul: 12°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Kocaeli: 17°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah kıyılarda, öğleden sonra ise genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Kıyı kesimleri, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Afyonkarahisar: 10°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak.

Denizli: 17°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak. Gece yer yer kuvvetli yağış.

İzmir: 15°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Öğleden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış.

Muğla: 11°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yer yer kuvvetli yağış.

AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede Batı ve Orta Akdeniz'de yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana: 19°C – Parçalı çok bulutlu.

Antalya: 15°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış.

Hatay: 15°C – Parçalı çok bulutlu.

Isparta: 9°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış.