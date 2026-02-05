Lodosla birlikte yağmur geliyor: Meteoroloji'den 7 ile sarı kod! Fırtına hızı 70 km/saate çıkacak
Meteoroloji, birçok bölgede kuvvetli sağanak ve 40-70 km/saat hızında fırtına beklendiğini duyurdu. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere 7 il için sarı uyarı verilirken ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek lodos kaynaklı yağışlı sistemin özellikle batı bölgelerde etkili olacağını ve rüzgarın zaman zaman sert eseceğini açıkladı.
Meteoroloji değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunuyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 3 ila 5 derece artması ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
SARI UYARI VERİLEN İLLER
Meteoroloji tarafından Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısı ve Edirne'nin güneyinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Muğla çevresinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK'TEN YAĞIŞ VE SICAKLIK UYARISI
LODOS ETKİSİYLE ILIMAN BAŞLAYAN GÜN
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 5 Şubat Perşembe günü A Haber canlı yayınında günün hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek'in aktardığı bilgilere göre, dün öğleden sonra lodosun etkisiyle başlayan sıcak hava dalgası bugün de etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da sıcaklıkların 6 ila 11 derece arasında seyrettiği, iç kesimlerde daha düşük, kıyı bölgelerde ise 11 derece civarında olduğu belirtildi. Gün içinde ise İstanbul'da sıcaklıkların 14-15 derece seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.
ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK
Uzman isme göre İstanbul'da yağışlar gün içinde aralıklı geçişler şeklinde görülse de asıl yağışın öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. Radar görüntülerine göre yağışlı sistem Ege üzerinden yeniden ilerliyor. Trakya'da yağışların başladığı, Ege kıyılarında ise parçalı şekilde görüldüğü ifade edildi. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sistemin daha kuvvetli olacağı vurgulandı.
Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'in Ege kıyıları başta olmak üzere Muğla ve Aydın'da akşam saatlerine doğru yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.
"ŞEMSİYE HAFTASI" UYARISI
Adil Tek, önümüzdeki sürecin yağışlı geçeceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Önümüzdeki 10 ila 15 gün boyunca ardışık yağış sistemlerinin etkili olacağı, kısa süreli boşluklar olsa da genel tablonun yağış ağırlıklı olacağı ifade edildi. Bu nedenle vatandaşların şemsiye ve yağmurluklarını yanlarından ayırmaması gerektiği vurgulandı.
EGE VE AKDENİZ İÇİN SEL VE SU BASKINI RİSKİ
Yağışların özellikle kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha kuvvetli olabileceği belirtilirken, sel ve su baskını riskine dikkat çekildi. Kuzeyden gelen serin havanın Akdeniz'in sıcak suyu ile karşılaşması sonucu bölgede kuvvetli yağışların oluştuğu ifade edildi. Bu sistemlerin ağırlıklı olarak İtalya üzerinden inerek Akdeniz'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
MARMARA'DA LODOS ETKİSİ ARTACAK
İstanbul'da yağışların çok kuvvetli olmayacağı, sel ve su baskını riski oluşturmasının beklenmediği belirtildi. Ancak Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde lodosun etkisini artırabileceği, rüzgar hızının zaman zaman 40-50 km'ye kadar çıkabileceği ifade edildi. Özellikle deniz üzerinde etkinin daha fazla hissedilebileceği aktarıldı.
DOĞU BÖLGELERDE KAR VE DÜŞÜK SICAKLIKLAR
Sistemin doğuya kaymasıyla birlikte batı ve orta kesimlerde yağış devam ederken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların kar şeklinde görüleceği belirtildi. Sinop'tan Mersin'e uzanan hat baz alındığında, doğu bölgelerde kıyı kesimler hariç sıcaklıkların sıfırın altında olduğu ifade edildi. Ardahan'da sıcaklıkların -20 derece seviyelerine kadar düştüğü bilgisi paylaşıldı.
KAR BEKLENTİSİ İSTANBUL İÇİN ZAYIFLADI
Şubat ayının 23'üne kadar ülke genelinde yağışlı ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü ılıman bir dönem yaşandığı belirtildi. İstanbul için kar yağışı ihtimalinin giderek azaldığı ve mevcut verilerle bu ihtimalin neredeyse ortadan kalktığı ifade edildi.
YENİ SİSTEMLER YOLDA
Mevcut sistemin Cuma günü etkisini azaltmasının ardından Cumartesi ve Pazar günleri yeni yağış sistemlerinin geleceği, önümüzdeki hafta da yağışların devam edeceği belirtildi. Ocak ve Şubat aylarında görülen yağışların, dönem sonunda istatistiklerde önemli değişikliklere yol açabileceği değerlendirildi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde, öğle saatlerinden sonra ise genelinde yağmur ve sağanak görülecek. Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağışların kuvvetli, Çanakkale çevresinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Çanakkale: 14°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış.
Edirne: 10°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış.
İstanbul: 12°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.
Kocaeli: 17°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah kıyılarda, öğleden sonra ise genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Kıyı kesimleri, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 10°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak.
Denizli: 17°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak. Gece yer yer kuvvetli yağış.
İzmir: 15°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Öğleden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış.
Muğla: 11°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yer yer kuvvetli yağış.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede Batı ve Orta Akdeniz'de yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Adana: 19°C – Parçalı çok bulutlu.
Antalya: 15°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış.
Hatay: 15°C – Parçalı çok bulutlu.
Isparta: 9°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Akşam saatlerinde kuzeybatıda, gece saatlerinden sonra batı kesimlerde yağmur ve sağanak görülecek. Gece saatlerinde güney ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak.
Ankara: 12°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
Eskişehir: 11°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
Konya: 13°C – Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
Sivas: 5°C – Parçalı çokbulutlu.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sinop dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak görülecek. Gece saatlerinden sonra iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Bolu: 14°C – Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak.
Düzce: 18°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
Sinop: 13°C – Parçalı çok bulutlu.
Zonguldak: 16°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Amasya: 15°C – Parçalı çok bulutlu.
Artvin: 8°C – Parçalı çok bulutlu.
Samsun: 16°C – Parçalı çok bulutlu.
Trabzon: 14°C – Parçalı çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: 1°C – Parçalı çok bulutlu.
Kars: -3°C – Parçalı çok bulutlu.
Malatya: 8°C – Parçalı çok bulutlu.
Van: 3°C – Parçalı çokbulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Diyarbakır: 10°C – Parçalı çok bulutlu.
Gaziantep: 11°C – Parçalı çok bulutlu.
Siirt: 11°C – Parçalı çok bulutlu.
Şanlıurfa: 13°C – Parçalı çok bulutlu.