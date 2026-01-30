PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji il il açıkladı: 60 ile sarı kod alarmı verildi

Meteoroloji 30 Ocak 2026 tarihi için 60 ile kar, sağanak ve fırtına uyarısı yayınlayarak birçok şehir sarı kodlu alarm kapsamına aldı. Ayrıca AKOM, İstanbul’da karla karışık yağmurun ardından hafif kar yağışı beklediğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK'TEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, katıldığı A Haber canlı yayında Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirten Tek, İstanbul için de su baskını riskine dikkat çekti.

Tek, Ege Bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla hattında kuvvetli yağışların beklendiğini ve bu yağışların etkisini gösterdiğini söyledi. Bazı bölgelerde yağış miktarının 100 kilograma yaklaştığını ifade eden Tek, net verilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçüm raporlarıyla gün içinde kesinleşeceğini belirtti.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğunu dile getiren Tek, özellikle Avrupa Yakası'nda yağışın daha yoğun seyrettiğini söyledi. Yağışlı sistemin Orta Akdeniz üzerinden geldiğini ve batı bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirten Tek, sistemin zamanla yurdun orta ve doğu kesimlerine doğru ilerlediğini ifade etti.

EN YÜKSEK RİSK İSTANBUL'DA

Radar görüntülerine dikkat çeken Tek, en yüksek riskin İstanbul'da olduğunu vurguladı. Büyükçekmece, Silivri, İstanbul Havalimanı ve Terkos Gölü çevresinde yağışın daha yoğun olduğunu belirten Tek, gün içerisinde yer yer dolu yağışı da görülebileceğini söyledi. Yağışların İstanbul'da öğle saatlerine kadar etkili olacağı, ardından zayıflayarak aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Özellikle Büyükçekmece'den kuzeye doğru uzanan hatta su baskını riskinin bulunduğunu ifade eden Tek, sistemin yavaş hareket etmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli yoğun yağışların sorun yaratabileceğini söyledi.

Türkiye genelinde ciddi sıcaklık farkları yaşandığını belirten Tek, Ardahan'da hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğünü, batı bölgelerde ise sıcaklıkların 16-17 derece seviyelerinde olduğunu aktardı. Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimlerinde yağışların kar şeklinde etkili olacağını ifade etti.

HAFTA SONU YENİ SİSTEM GELİYOR

Adil Tek, yarın Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin geleceğini belirterek, Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da yağmur beklendiğini söyledi. Bu sistemin hızlı hareket edeceğini vurgulayan Tek, batı bölgelerde kar yağışı beklenmediğini, kar yağışının yalnızca doğu kesimlerde görüleceğini açıkladı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Son günlerde sıkça gündeme gelen İstanbul'da kar yağışı beklentisine de açıklık getiren Tek, İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini net bir dille ifade etti.Pazar gecesi sıcaklıkların 2 dereceyekadar düşebileceğini ancak bunun ulaşımı etkileyecek bir kar yağışına neden olmayacağını söyledi. Pazartesi gecesi Tekirdağ ve Çatalca çevresinde kısa süreli kar ihtimali olsa da İstanbul merkez için risk bulunmadığı belirtildi.

İstanbul'da Ocak ayı yağış miktarının 150-160 kilograma ulaştığını belirten Tek, bunun mevsim normallerinin yüzde 50 üzerinde olduğunu söyledi. 15 Şubat'a kadar İstanbul için kar yağışı öngörülmediğini, bu tarihten sonra durumun yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Yağışların Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla Trakya'da kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) etkili olacak.

60 İL SARI ALARMDA

Meteoroloji Adana, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Batman ve Tunceli için kar; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ile Düzce için ise fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki günlerde kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kış koşullarının etkisini artıracağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmur beklenirken, 3 Şubat Salı günü hafif kar yağışı görülebilir.

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda sıcaklıkların kademeli olarak azalacağı belirtildi. Bugün hava sıcaklığının 7 ile 13 derece arasında seyretmesi, yarın 5-8 dereceye gerilemesi, 1 Şubat Pazar günü ise 4-7 derece aralığında olması öngörülüyor.

Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın 5 derece olması beklenirken; salı günütermometrelerin 1 ila 4 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle soğuk havaya ve olası kar yağışına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

