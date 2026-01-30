İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji il il açıkladı: 60 ile sarı kod alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK'TEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, katıldığı A Haber canlı yayında Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirten Tek, İstanbul için de su baskını riskine dikkat çekti.

Tek, Ege Bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla hattında kuvvetli yağışların beklendiğini ve bu yağışların etkisini gösterdiğini söyledi. Bazı bölgelerde yağış miktarının 100 kilograma yaklaştığını ifade eden Tek, net verilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçüm raporlarıyla gün içinde kesinleşeceğini belirtti.