HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! 3 gün sürecek | 18 Eylül 2024 hava durumu

Perşembe ve cuma yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da yine 26-27 derece civarında olacak. İzmir'de yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı da 29-30 derece civarında olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 33°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 30°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı