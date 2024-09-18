HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! 3 gün sürecek | 18 Eylül 2024 hava durumu





Perşembe ve cuma yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da yine 26-27 derece civarında olacak. İzmir'de yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı da 29-30 derece civarında olacak. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KOCAELİ, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR, 27°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR, 29°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA, 31°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA, 29°C Az bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA, 33°C Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA, 29°C Parçalı ve az bulutlu HATAY, 30°C Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA, 25°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR, 26°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA, 28°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT, 21°C Parçalı ve az bulutlu