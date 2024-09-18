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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! 3 gün sürecek | 18 Eylül 2024 hava durumu

Türkiye sonbahara hızlı bir giriş yaptı. Günlerdir serin ve yağışlı hava ülke genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil birçok ile yeniden yağış uyarısı yaptı. Özellikle öğle saatlerine dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların 3 gün devam edeceğini bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 09:07 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 09:20
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! 3 gün sürecek | 18 Eylül 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Sonbaharın etkisini gösterdiği bugünlerde yağışların ne kadar devam edeceğine ilişkin bilgi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten geldi. Macit, bölgeleri tek tek sayarak kuvvetli yağışların 3 gün daha devam edeceğini söyledi.

İşte Macit'in o açıklaması:

Yağışlar perşembe günü de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Marmara'nın doğusunda, bunun yanında da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Haftanın son günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz.

Bu yağışların perşembe günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, bunun yanında da Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz.


Vatandaşlarımızı sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak isterim. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak yağışla birlikte birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz.

İSTANBUL'DA CUMAYA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul'da çarşamba günü ve cuma günü il genelinde, perşembe günü de doğusunda yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 25-26 dereceler civarında olacak. Ankara'da da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz.



Perşembe ve cuma yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da yine 26-27 derece civarında olacak. İzmir'de yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı da 29-30 derece civarında olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 30°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 32°C

Az bulutlu ve açık

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