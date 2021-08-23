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    • Memurlar
    • 23.08.2021 12:43
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    • 23.08.2021 12:51
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    Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı! GSB personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurusu yapılır?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine aralarında güvenlik ve temizlik kadrolarının da bulunduğu bir çok alanda toplam 4 bin 346 personel alınacak. Okullarının açılmasına kısa bir süre kala GSB'den yapılan personel alım ilanı binlerce iş arayanı sevindirdi. Peki GSB personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurusu yapılır? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek
    üzere Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak. 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı için kılavuz yayımlandı. Kılavuzda başvurular hakkında tüm detaylara yer verildi. Peki GSB personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurusu yapılır? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı ve kılavuza göre tüm detaylar...

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    Başvurular 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden alınacaktır. Başvuruda bulunmak isteyenler İŞKUR'un adresine girerek "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru işlemlerini yapabilecek. Bunların yanı sıra hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular alınmaktadır.

    BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuruların tamamlanmasının ardından 15 Eylül 2021 Çarşamba günü kura çekimi yapılacak. Kura çekimini adaylar dilerlerse izleyebilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.

    Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler şöyle;

    a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya
    mezuniyet belgesi,
    b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel
    güvenlik görevlisi kimlik kartı,
    c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

    Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler ise şöyle;
    a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya
    mezuniyet belgesi,
    b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

    GSB GÜVENLİK VE TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    GENEL ŞARTLAR
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
    Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
    kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
    c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
    d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
    karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
    rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
    karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
    kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
    e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
    f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
    g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
    h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
    i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
    j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
    k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
    l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
    m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

        ÖZEL ŞARTLAR

        Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;
        a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
        b) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
        c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik
        görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

        Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
        a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
         Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi
        (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

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