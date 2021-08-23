Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı! GSB personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurusu yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek

üzere Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak. 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı için kılavuz yayımlandı. Kılavuzda başvurular hakkında tüm detaylara yer verildi. Peki GSB personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurusu yapılır? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı ve kılavuza göre tüm detaylar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden alınacaktır. Başvuruda bulunmak isteyenler İŞKUR'un adresine girerek "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru işlemlerini yapabilecek. Bunların yanı sıra hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular alınmaktadır.