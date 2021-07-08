MEB il içi ihtiyaç öğretmen listesi 2021: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları neler? 2021 öğretmen atama takvimi!

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları bugün itibariyle başlıyor. İstedikleri okula il içi yer değiştirme işlemiyle birlikte geçmek isteyen öğretmenler il içi yer değiştirme kontenjanlarını incelemeye başladı. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 il içi atama ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İllerin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.