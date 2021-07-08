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    • Memurlar
    • 08.07.2021 08:56
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    • 08.07.2021 08:56
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    MEB il içi ihtiyaç öğretmen listesi 2021: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları neler? 2021 öğretmen atama takvimi!

    Öğretmen il içi atama başvuruları için geri sayım bitti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin aynı şehir içinde farklı bir okula atama yapabilmeleri için bugün başvuruları alınmayua başlayacak. Bu bağlamda, Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yayımlayacağı kontenjanlar ile birlikte öğretmenler gitmek istedikleri okulları kontrol edebilecek. Kadro ve kontenjanlara göre başvuru işlemlerini yapacak öğretmenler, İl içi öğretmen ihtiyaç listesi ile işlemlerini halledebilecekler. Peki, öğretmen tayinleri ne zaman başlıyor? 2021 il içi isteğe bağlı yer değiştirma atama başvuruları ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    021 isteğe bağlı yer değiştirme takvimi! MEMURLAR .

    Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları bugün itibariyle başlıyor. İstedikleri okula il içi yer değiştirme işlemiyle birlikte geçmek isteyen öğretmenler il içi yer değiştirme kontenjanlarını incelemeye başladı. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 il içi atama ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

    İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İllerin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.

        KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

        Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        * Adaylığı kaldırılmış olmak,

        * 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        * 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

            ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

            İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

            ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

            İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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            GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

            Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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            Haberler Memurlar MEB il içi ihtiyaç öğretmen listesi 2021: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları neler? 2021 öğretmen atama takvimi!