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    • Memurlar
    • 15.06.2021 11:34
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    • 15.06.2021 11:34
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    isealim..gov.tr: 2021 başvuru şartları ve formu! binlerce işçi alımı iş başvurusu ekranı!

    isealim..gov.tr adresinden başvurular aracılığı ile gerçekleştirilecek. Bu bağlamda binlerce işçi alımı iş başvurusu ekranı aktif edildi. 2.083 kişilik alım için sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar işçi alımı başvuru formu üzerinden başvurularını gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. İşte, İŞKUR 2021 başvuru formu ve Orman Gel Müdürlüğü işçi alımı şartları ve başvuru süreci… İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.

    takvim.com.tr
    İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı iş başvurusu ekranı!

    OGM işçi alımı başvurusu başladı, 18 Haziran'a kadar devam edecek. İŞKUR üzerinden alınacak 2 bin 83 kişi merakla OGM işçi alımı başvuru şartları ve koşullarını sorguluyor. 3'ünü daimi, 2 bin 80'ini ise geçici statüsünde gerçekleştirecek olan alımlar için aranan şartlar farklılaşıyor. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, OGM işçi alımı şartları nelerdir? İşte İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı detayları… İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR OGM BAŞVURU ŞARTLARI

    1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

    2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

    3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

    7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

    8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

    9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

    10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

        11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

        12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

        13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

        Başvuru için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra iş yeri türü seçeneğinden kamu ve bulunduğunuz ili seçerek OGM ilanlarına erişebilirsiniz.

        OGM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

        İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

        • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

        • Çalışma yeri bilginizi girin.

        • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

        • İşyeri türünü seçin.

        • Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

        • İşyeri unvanını girin.

        • Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

        Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.

        İşveren İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

        İşçi arayışında olan işverenlere de yanıt veren İŞKUR'a kayıt işlemleri işverenler tarafından da kolayca yapılabilmektedir. İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
        • Öncelikle "esube.iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
        • İŞKUR İnternet Şubesi'nde sağ kısımdaki İşveren bölümünde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
        • Açılan ekranda "Genel Koşullar" kısmını dikkatlice okuduktan sonra "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın (Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın. Ancak kayıt işlemi burada sona erer).
        • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz olarak doldurun.
        • Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin ve "İleri" tuşuna basın.
        • Açılan ekranda şifre oluşturma işlemlerini tamamlayın.
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        Haberler Memurlar isealim.ogm.gov.tr: 2021 OGM işçi alımı başvuru şartları ve formu! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü binlerce işçi alımı iş başvurusu ekranı!