OGM işçi alımı başvurusu başladı, 18 Haziran'a kadar devam edecek. İŞKUR üzerinden alınacak 2 bin 83 kişi merakla OGM işçi alımı başvuru şartları ve koşullarını sorguluyor. 3'ünü daimi, 2 bin 80'ini ise geçici statüsünde gerçekleştirecek olan alımlar için aranan şartlar farklılaşıyor. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, OGM işçi alımı şartları nelerdir? İşte İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı detayları… İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.