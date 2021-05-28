Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu ve en az KPSS 50 puan ile memur alımı için ilan yayınlandı. Toplamda 588 alım yapacağını duyuran kurumlar başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte memur alımı ve resmi ilan metinleri...
SGK 50 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı ( Memur ) alımı yapacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu memur alımı başvuruları 24 Mayıs 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlamış olması gerekiyor.
Başvuru Şartları Neler?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
Süresi içinde başvuru yapmış olmak