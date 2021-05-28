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    • Memurlar
    • 28.05.2021 13:18
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    • 28.05.2021 13:19
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    Kamuya en az KPSS 50 puan ile , , , ! İşte ...

    Kamuya en az KPSS 50 puan ile toplamda 588 yapılacağı duyuruldu. En lise ve dengi okullardan mezun olma koşulu arayan müesseseler, yayınladıkları bülten ile adaylara müracaat koşulları, müracaat tarihi, boş kadrolar ve daha bir hayli ayrıntıyı açıkladı. memur alımı başvuruları 24 Mayıs 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlamış olması gerekiyor. İşte güncel memur alımı , , , kurumların listesi ve ilan detayları...

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    Kamuya en az KPSS 50 puan ile memur alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

    Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu ve en az KPSS 50 puan ile memur alımı için ilan yayınlandı. Toplamda 588 alım yapacağını duyuran kurumlar başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte memur alımı ve resmi ilan metinleri...


    SGK 50 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı ( Memur ) alımı yapacak!

    Sosyal Güvenlik Kurumu memur alımı başvuruları 24 Mayıs 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlamış olması gerekiyor.

    SGK RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLATIN

    Başvuru Şartları Neler?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

    Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

    Süresi içinde başvuru yapmış olmak

        2019 veya 2020 yılında yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P40, KPSS P42 veya KPSS P43 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

        En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        En Az 50 KPSS İle MBB 171 Memur Alımı yapacak!

        Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 Memur Alımı başvuruları 24 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Adaylar 27 Mayıs 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayacak.

        MBB RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLATIN

        Başvuru Şartları Neler?

        Türk Vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

            Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

            İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

            TÜBİTAK Memur Alımı ilanı yayınladı!

            TÜBİTAK Memur alımı başvuruları 4 mayıs 2021 tarihi itibari ile başladı. Başvurular en geç 28 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.

            TÜBİTAK RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLATIN

            Başvuru Şartları Neler?

            T.C. Vatandaşı olmak.

            Alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

            Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.

            Bankacılık ve Sigortacılık İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Maliye,

            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

            Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

            Genel muhasebe, Vergi Uygulamaları ve Finans Yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

                En az bir muhasebe programını aktif kullanabilmek.

                MS Office(Word, Excel, PowerPoint) programlarını etkin kullanabilmek.

                Raporlama/analiz, planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli olmak.

                Aktif, sorgulayıcı, gelişime açık, insan ilişkilerinde kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

                Mesai saatleri dışında çalışma konusunda engeli bulunmamak.

                İller Bankası ( İLBANK ) 365 Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

                İller Bankası Memur Alımı 24 Mayıs 2021 tarihi itibari ile başladı. Adayların başvurularını 11 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

                İLBANK RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLATIN

                Başvuru Şartları neler?

                Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

                Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

                26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

                Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

                Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

                Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak

                İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
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                Haberler Memurlar Kamuya en az KPSS 50 puan ile SGK, Muğla Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, İLBANK memur alımı şartları! İşte memur alımı...