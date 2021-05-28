EGM PA bekçi alımı başvuru başladı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan istenen başvuru şartlarından bazıları ise şöyle:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,



d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak