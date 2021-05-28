EGM PA bekçi alımı başvuru başladı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçi alımları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Devlet kurumları her yıl binlerce bekçi alımı yapıyor. EGM PA duyurularının gelip gelmediği araştırılıyor. Ön başvurular ise http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Peki; 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru başladı mı?
EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BAŞLADI MI?
Bekçi alımlarına ilişkin bir duyuru henüz gelmedi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında alımlar duyurulmuştu. Bu yıl da aynı duyuruların Eylül aylarında yapılması bekleniyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar EGM bünyesinde bekçi olarak yer almak için istenen başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Ön başvurular ise http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.
Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava, mülakata ve parkura katılıyor ve sonuç puanını elde ediyorlar.