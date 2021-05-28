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    • Memurlar
    • 28.05.2021 12:20
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    • 28.05.2021 12:20
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    başvuru başladı mı? ne zaman başlayacak?

    ne zaman başlayacak? başvuru başladı mı? Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar EGM PA bekçi alımı duyurularını takip ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Eylül ayında alımlar duyurulmuştu. Kurumda görev alacak vatandaşlar sözlü, yazılı ve parkur testlerinden geçecek. Peki 2021 başlayacak?

    takvim.com.tr
    EGM PA bekçi alımı başvuru başladı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak?

    EGM PA bekçi alımı başvuru başladı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçi alımları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Devlet kurumları her yıl binlerce bekçi alımı yapıyor. EGM PA duyurularının gelip gelmediği araştırılıyor. Ön başvurular ise http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Peki; 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru başladı mı?

    EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BAŞLADI MI?

    Bekçi alımlarına ilişkin bir duyuru henüz gelmedi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında alımlar duyurulmuştu. Bu yıl da aynı duyuruların Eylül aylarında yapılması bekleniyor.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar EGM bünyesinde bekçi olarak yer almak için istenen başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Ön başvurular ise http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.

    Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava, mülakata ve parkura katılıyor ve sonuç puanını elde ediyorlar.

        BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adaylardan istenen başvuru şartlarından bazıları ise şöyle:

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
        c) En az 167 cm boyunda olmak,


        d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
        f) 31 yaşından gün almamış olmak

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,


        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
        Şartların tamamı için pa.edu'da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.
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